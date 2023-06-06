德语媒体：学术外衣下的间谍

（德国之声中文网）《商报》援引来自德国情报部门的信息报道称，一些被北京派遣来德的客座学者，打着学术交流合作的旗号，实际上却在干着窃取知识产权的勾当。这篇题为《被低估了的风险》的报道写道：

"无论是在柏林、布鲁塞尔，还是在华盛顿，防范技术流失都被列入了重要的议程。今年五月中旬的日本广岛七国集团峰会上，各国首次就加强保护'事关国家安全的敏感技术'达成共识。尽管声明中并没有点名中国，但各方对此心照不宣。

为了减少间谍行为的风险，德国联邦宪法保护局不断敦促高科技企业在进行学术交流时应保持警惕。来自德国情报圈的人士表示：'在上述领域，过于幼稚的人仍有很多。'

德国内政部长费瑟(Nancy Faeser)表示，为了杜绝间谍行为，必须在企业和研究机构制定内容广泛的保护机制。'只有这样，才能及时发现并制止刺探情报的尝试。'

负责情报事务的德国政治家也认为，德国在反间谍领域仍有很多工作要做。联邦议院情报监督委员会绿党籍主席冯诺茨（Konstantin von Notz）表示：'来自情报机构的警告，必须引起我们的高度重视。'他表示，绝不应当将来自中国的大学生不分青红皂白都列为怀疑对象，'但毫无疑问，情报机构也应对具体的疑似案例进行认真审视。'“

《商报》文章中列举了一家北德医疗科技企业被中方"学术交流人员"窃走核心技术的实例。德国联邦情报局局长卡尔（ Bruno Kahl）更表示，根据中国的国家安全法，所有中国企业和个人都需承担同情报机构进行合作的义务。

位于柏林的联邦情报局总部

"德国内政部将科研领域遭遇中国间谍活动的风险界定为'高'。中国在中长期内无法自主研发出该国所需的技术，因此，德国的科研机构就成了'获取相关专业知识'的重点目标。有鉴于此，德国内政部长费瑟希望防范中国间谍行为的机制能够得到相应改善：'对我来说，在同中国打交道时，安全保护方面有三个优先选项：发现风险、抵御危险、避免依赖。她表示，从事特定领域研发的中国人申请德国签证时，需要接受'更进一步的审查'。

北京方面则对相关指控予以反驳。中国驻德使馆回应《商报》相关问询时表示：'我们坚决反对任何针对中国政府的主观臆测和毫无根据的无理指控。'并表示，中国一直在敦促境外的本国公民遵守当地的法律法规和风俗习惯。"

对于前不久云南发生的回民抗争事件，《新苏黎世报》写道：

"德国受威胁民族协会的舍德勒（Hanno Schedler ）表示，前些年开始，中共开始指责回民修建的清真寺过于突出阿拉伯风格。迄今为止，中国境内已经有数千座清真寺被拆毁或改建。舍德勒说：'习近平很担心，这些清真寺会变成滋生反抗运动的窝巢。最后只有那些政府得到政府批准、并受政府监控、可以吸引游客的清真寺才得以幸存。'

除伊斯兰教之外，其他宗教也同样蒙受着巨大的压力。佛教庙宇的商业化趋势越来越明显。天主基督教堂里的十字架被拆除，不愿同政府合作的神父则受到打压和拘捕。中共中央统战部宗教研究中心主任张训谋2019年曾表示：'坚持我国宗教中国化方向'。换言之，党对中国传统文化的理解将主导一切：宗教和文化的多样化将被佐以少许民俗特色的一刀切文化所取代。"

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