德语媒体：学术交流如何"去风险"？

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》发表长篇报道，以两年前德国一所大学在中国官方干预之下，取消习近平传记作家讲座事情为例，介绍了德国大学同孔子学院开展合作时所遇到的困境。这篇题为《为党服务的学术交流》的文章写道：

"德国宪法保卫局2020年就发出警告称：'孔子学院对教学和科研领域的学术自由构成了威胁'。一些中国留学生甚至担心，孔子学院会对他们实施监控。此前布鲁塞尔就曾发生过一起严重事件：比利时情报部门对比利时自由大学孔子学院中方院长发出间谍指控后，校方终止了同孔子学院的合作。

值得注意的是，议会就斯特拉尔松德孔子学院（Konfuzius-Institut in Stralsund） 提出问询时，梅前州政府的回应也极具批评性：'可以认为，任何同中国机构的官方接触都需遵从中国的国家利益，相关信息也会被转交给包括情报机构在内的中国政府部门。'斯特拉尔松德孔子学院情况应该也不例外。

这家孔子学院受到了当地政府的支持。除了校长霍恩（Falk Höhn） 之外，斯特拉尔松德高等学院董事会成员已经全部换了新人。校长霍恩表示，学校当然会同中国使馆教育处保持联络。孔子学院的中方院长当然也是借助中国的干部选拨制度审核任命的，今后返回中国后，他也需要向上级汇报工作。但霍恩仍然表示，他无法想象这当中会有什么间谍任务：孔子学院的工作只是进行文化和语言的交流，也会讲授传统中医的知识。"





文章写道，斯特拉尔松德位于德国前总理默克尔的选区，而默克尔总理对于在该市设立孔子学院一直予以鼎力支持，并亲自同中国驻德大使一道参加了2016年孔子学院的开幕仪式。

"德国学术交流中心（DAAD）主席慕克尔杰（ Joybrato Mukherjee）前不久接受新闻平台China.Table采访时曾表示，那些希望提升中国业务能力的德国高等院校今后应获得更多来自德国的资助，只有这样才能避免产生依赖，从而受到来自北京的影响。对于有关'我们过去是否过于天真幼稚'的指控，慕克尔杰予以解决驳斥。他说：很多事实真相都被歪曲了。

事实上，中国党和国家领导人习近平早在2016年就已宣布，高校必须成为'捍卫党领导地位的阵地'，因此必须加强意识形态教育。2017年，党的一个委员会发现，一些名牌大学在意识形态领域存在缺陷，校党委必须为此承担责任。即使德国一些大学和研究机构的中方合作伙伴涉及军事领域，并且有公开记录，但德方仍视而不见。显然这并不是能力不足的问题，而是德国相关机构对此缺乏兴趣。"

欧盟委员会主席冯德莱恩前往北京出席欧中峰会前夕，再度敦促中国给予欧洲企业平等的竞争环境。《南德意志报》报道称：

"冯德莱恩指出，欧洲公司进入中国市场的机会不足以及中国公司通过补贴获得的优势地位是欧盟面临的具体问题。冯德莱恩认为，这是过去两年中欧洲对华贸易逆差翻番、接近 4000 亿欧元的原因之一。目前，中国对欧盟的出口是欧盟对华出口的三倍。换句话说，这意味着每三个满载货物的集装箱从中国运往欧洲，就有两个空箱返回。冯德莱恩说，欧洲对华出口仅略高于欧盟对瑞士的出口。

冯德莱恩表示，对她来说，至关重要的是'不仅要把中国视为重要的贸易伙伴和工业领域的重要中心'，也要看到中国是'技术竞争者、军事强国以及对现有全球秩序持有异见的参与者。'她表示，中国已经发生了变化，在经历了改革开放的阶段之后，现在推行的政策则是以安全和管控为核心。此外，近几十年来，中国有系统地减少了对世界的依赖，同时也增加了世界对中国的依赖。"

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