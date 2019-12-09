德语媒体：学员还是囚徒

（德国之声中文网）本周一，中国国务院新闻办举行记者招待会，宣称中国政府在新疆举行的反极端化运动已经告一段落，参加培训的"学员"已经全部结业。包括新疆维吾尔自治区主席雪克来提扎克尔在内的四名新疆高级官员拒绝透露"学员"的具体人数。《南德意志报》以《学员还是囚徒》为题报道了新疆事态的最新进展。文章写道：

雪克来提扎克尔（Shohrat Zakir）本人就是维吾尔族，也是出席周一新闻发布会、并为治疆政策进行辩护的四名新疆高官之一。他否认曾有上百万人被强制性关进拘禁营。他表示这是毫无根据的臆测。中国政府也多次强调，近几周来境外组织和媒体有关新疆的报道纯粹是无中生有的炒作。中方声称，相关人士进入'培训中心'纯属自愿。

今年十一月，国际调查记者联盟（International Consortium of Investigative Journalists）获取的一些中共内部文件显示，当局确曾秘密下令，距今关押了大批以穆斯林信众为主的人士。据专家们估计，目前在中国西北部省份新疆仍有大约一百万维吾尔人遭到关押。被关押者被要求放弃其宗教信仰，并接受共产党的意识形态。迄今为止，中国政府的官方说辞一直是，所谓的拘禁营实际上是'培训中心'，学员也是在自愿基础上参加培训的。而这项《南德意志报》记者也参与其中的新闻调查却显示，被拘禁者通常会被关押至少一年。中共内部文件也充分证实，相关人士确实遭到关押，更不被允许自由进出。一名中国政府官员已经证实了这些文件的真实性。"

上述涉疆内部文件被国际媒体披露后，中国发起了大规模宣传攻势，试图在境内外消弭相关报道的影响。文章写道：

为此目的，中国官方媒体发布了一系列报道和影片，展示新疆反恐斗争取得的成就。周二举行的另一次新闻发布会上，中国外交部发言人指责境外媒体宁可相信恶意谎言，'而对有目共睹的事实和真相视而不见。'

一周前，美国众议院通过《维吾尔人权法案》。法案要求对参与迫害穆斯林少数民族的中国官员实施制裁。新疆自治区主席雪克来提扎克尔表示，该法案违反了国际法，也是对中国内政的粗暴干涉。他表示，政府在新疆的做法和美国的反恐斗争毫无区别。"

有关5G网建设中是否采用华为设备的争论已经衍生出如何捍卫网络主权的讨论。《商报》一篇客座评论认为，国际互联网被划分成不同势力范围已经在所难，欧洲必须要走自己的道路。这篇题为《互联网的分化》的评论写道：

"当欧洲人有关数码主权的讨论进入具体层面时，脱离外来技术势力范围的必要性和意义也就一目了然了。这一点尤其适用于中国。同来自北京的国家资本主义展开竞争时，西方人总是飘忽不定，时而过于幼稚，时而又过于紧张。

同传统意义的商品交易不同，数码世界里安全和信任至关重要。从中国进口廉价的运动鞋，还是从中国进口最新的移动通信技术，两者性质可谓截然不同。只要是涉及国家和欧洲安全的领域，就必须保持最高的安全标准，而中国这样一个没有法治的专制国家显然不能满足上述标准。有鉴于此，欧洲必须脱离出中国技术的势力范围。但是，中国继续向欧洲出口其他领域的高端工业产品倒是无可厚非的。"

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