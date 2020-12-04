德语媒体：学习台湾好榜样

(德国之声中文网)《图片报》以"勇于说不"为题，刊评赞扬了德国联邦经济部喊停中资收购德国高科技企业IMST的举措。

"中国人想买我们的东西、窥探我们，但是德国联邦政府予以了抵抗，做得好！我国政府终于鼓起勇气喊停了向北京的共产主义者甩卖德国尖端科技。"

"多年来，中国一直企图通过巨额资金拿到德国以及欧洲的专有技术。尽管他们一直强调只是入股、而非收购，但是这种说辞从来就不值得相信。库卡的案例就印证了这一点。"

"北京的超级项目'一带一路'从中国一路直通德国的杜伊斯堡，这条路不可以是单行道，也不可以成为让间谍长驱直入的大道。为了今后能继续阻止此类行为，德国以及欧洲需要更大的勇气向中国说不。"

杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"应对疫情 我们德国能向台湾学习什么？"为题，刊发由该报前驻华记者Stephan Scheuer撰写的评论指出，德国无法学习专制中国的防疫经验，但是台湾的高度透明、高度数字化防疫策略却非常值得一学。

"疫情之中的德国有许多需要向其他国家学习的地方。如果我们在接下来几个月中想要更好地应对疫情，就急需这样做。我们首先必须将目光投向亚洲。这场疫情是在中国爆发，北京当局动用了强硬的防疫措施，个人自由受到了严重限制。中国防疫体系非常高效，在病毒最初被发现的武汉，如今人们都可以不戴口罩进行日常生活，夜店、舞厅也再次摩肩接踵。"

"但是，中国依然不适合成为我们的榜样。基于良好的动机，在德国的每一项相关措施都必须遵循适度原则，对个人自由的限制更是必须权衡再三。专制国家的防疫方略，不能也不应运用在德国。"

"在台湾，则是另外一番景象。这个民主之岛选择了一条坚定抗疫、同时却尽可能减小对个人自由限制的道路。"

文章接着指出，台湾在疫情最初阶段就启动了数字化平台，让民众能够实时获悉各家药房的口罩供应情况。同时，台湾也很早就开始鼓励民众自愿使用手机来协助调查传染链。作者尤其赞扬了台湾当局尽可能地公开各类数据、软件开发者也尽量秉持开源原则的做法。"德国真的应该好好学学。重要数据必须透明地予以公布，软件开发者的好点子也应当被大家采纳。为此，政府必须要创造良好的框架环境。所有的方案、所有的软件必须要开源，让大家都能看到。"

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