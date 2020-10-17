德语媒体：学习中国抗疫经验？

(德国之声中文网）德国《每日镜报》周五（10月16日）发表文章讨论：中国在抗击新冠疫情时是否具有优势。文章作者对墨卡托中国研究中心的政治学者何青山(Nis Grünberg)进行了专访。答案在题目中也显而易见：“他们可以强人所难”（“Sie können die Menschen einfach zwingen“）。

当被问及中国是否已经战胜新冠疫情时，何青山没有直接作出回答，他指出：“至少中国找到了一个比西方好的抗击新冠病毒的模式。中国通过严厉的手段缩小了第一波疫情的蔓延程度。不久前，中国才公布其第二季度经济增长了3.2%。” 何青山补充道：“中国政府在感染病例刚有所下降时就试图将这一成果归功于中国的体制。利用中国宣传机器传播喜讯自然最容易不过了。”

官方数字的可信度

针对中国公布的数据，何青山认为：“（中国的经济）肯定有向好趋势，但还是受到供给方、投资和工业的推动。消费力尚未恢复到疫情之前的水平，但是欧盟和中国之间的贸易额已经回升到之前的90%。中国的经济近来又受到出口市场回缩的影响，例如欧洲可能将迎来新一轮封锁措施。所以中国尚未取得完全胜利。”

至于中国民众对当局宣传的反应，何青山观察到：“民众对政府的支持增加。不仅是因为中国的感染病例少，而且更多的来自于与欧美国家的对比。中共从中获得加分。” 何青山认为，虽然无法判断中国公布的病例数字的准确性，但它们确实显示出一个切合实际的趋势。“肯定有未知的病例和没有公开的病例，但是我不认为实际病例达到了四位数。因为再强大的审查能力也无法掩盖这一数字。单凭海外华人和国内家人及朋友联系密切这一点就不行。”

对中国民众意味着……

在何青山看来，中国早有扩大监控的计划，新冠疫情只是起到了加速的作用。换言之，新冠危机使中国政府发现了新的措施以及落实这种措施的速度。出于情势的严重性，政府可以毫不费力地进行自我辩护。但是他们也遇到了阻力，尤其在社交媒体上。尽管政治家更加重视数据保护的问题，但是何青山认为，中国安全机构能够监视和监听一切的情况将不会改变，反而会愈演愈烈。

《每日镜报》的记者追问道：“因为在新冠疫情中，他们发现这种监控手段非常有效？”“何青山赞同并分析道：“而且不只是在虚拟的数字世界，地方层面也有所表现。最小层面的社交监控，例如通过小区看守人监控居民进出和去向，对中国政府而言，在疫情防控中此举被证明是非常有用的监控手段。数字工具只是使一切更加简化和有效。”

西方可以学习的经验

当被问及西方看待中国处理疫情的方式是否太过消极时，何青山也没有直接回答，他认为西方国家从今年一月以来的态度有所转变更为有趣。“起初西方认为中国封城和全民戴口罩的措施极其荒谬，随着欧洲城市像多米诺骨牌一样逐渐沦陷，我们也开始也来越多地实施和中国类似的措施。”

何青山提到中国政府的优势说：“中国领导人可以在危机情况下动员极多的资源，人力和物力。”

《每日镜报》的记者还提到近日青岛在发现个别病例后，该市9百万居民就接受了全民检测一事。何青山就此评论说：“中国的检测能力和我们有天壤之别。因为中国可以迅速将解决方案提升至工业生产水平。这与其政治权威和掌握的资源有关。另外，政府可以通过数字和专人监控强迫人们接受新冠检测、进行居家隔离。个人权利这种被他们认为是可笑的东西在那里并没有那么重要。”

青岛居民接受全员检测

全力检测、坚持接触者追踪和对确诊和疑似病例进行隔离，这是何青山眼中认为成功抗疫的三大元素，“不仅中国，台湾、韩国和新西兰也是这么做的，成效显著。我们在这些方面做得则不够好。”

“爱国者，打疫苗”

《法兰克福汇报》将目光聚焦中国新冠疫苗的进展，于15日发表文章“爱国者，打疫苗（Wer Patriot ist, lässt sich impfen）”。文章作者注意到，中国将未经卫生部门正式批准的疫苗提前投入紧急使用，数十万人已接种疫苗。卫生部定义的“高危人群”范围也明显扩大，不再是航班机组人员、医疗人员和需要出差的国企员工，现在连北京使馆区的看守人员都已经接种了疫苗。理由是“他们与外国人接触频繁，感染风险因此较高”。

《法兰克福汇报》的记者还发现，据中国媒体报道，北京和武汉两地开放了网上预约接种，15万人报名后，报名链接被删除。随之出现了黑市预约买卖。“这给部分北京人造成了能打上疫苗是一种特权的印象”。

该报作者认为：这一切都反映出中国急于在围绕疫苗展开的竞赛中领跑。目前全球进入最后临床实验阶段的十款疫苗中有四款来自中国。

文章在最后写道：“此事对中国而言关系重大：如果可以率先研发出受到国际认可的疫苗不仅会给中国带来声誉，而且也会为其扩大全球影响力提供杠杆和创造有利可图的商机。在美国总统特朗普宣布退出世界卫生组织的背景下，中国可以借此填补全球卫生政策领导者的空位。”