德语媒体：孤独的台湾

台湾新总统赖清德宣誓就职之际，《时代》周报聚焦台湾日益缩小的国际空间。《科隆城市报》则关注了上周俄罗斯总统普京的中国之行。

（德国之声中文网）《时代》周报的报道指出，朝鲜陷入孤立，是由于该国一意孤行地发展导弹和核武计划，而成功实行民主政治的台湾之所以陷入孤立，则完全是由于北京的强力打压。这篇题为《孤独的台湾》的报道写道：



"今年1月，台湾总统选举刚刚结束两天，就传来了台湾又失去一个外交盟友的消息。太平洋岛国瑙鲁宣布，该国将不再承认台湾的独立地位，而将视台湾为中华人民共和国领土的一部分。瑙鲁同时宣布同中华人民共和国建交。



台湾外交部则对瑙鲁的决定提出强烈批评，并指责中国对瑙鲁等国推行金钱外交。台湾副外长田中光在台北表示：‘中国以为，他们可以用这种办法达到打压台湾的目的。’他表示，为了捍卫台湾的‘民族尊严’，台湾宣布立即中断一切同瑙鲁的外交关系。



中国视台湾为其领土的一部分，不允许任何国家同时和中华人民共和国以及台湾保持外交关系。因此，包括德国在内的世界上大多数国家都遵循所谓的一个中国政策，有关国家会同台湾发展非正式的政治和经济关系，但不会同台湾建立外交关系。”





《时代》周报的报道指出，北京打压台湾外交空间的同时，也加强了对台湾的武力威胁。近年来，针对台湾的军事演习变得越来越频繁。



“台湾中央研究院外交事务专家吴建辉认为，作为总统，赖清德也会继续推进前任蔡英文的路线。蔡英文一直在努力争取美国和欧洲对台湾的支持。不过，吴建辉认为，迄今为止，并看不到欧洲各国政府在支持台湾方面做出过任何实质性的努力。他呼吁欧洲同台湾签署贸易协定，并强化政治合作。他表示，尽管需要面对来自中国的压力，欧洲各国政府仍需要保留自己的政治活动空间。”

近年来，针对台湾的军事演习变得越来越频繁。 图像来源: TAIWAN COAST GUARD/AFP





《科隆城市报》发表评论称，普京开始其新一任总统任期后，首次出访就选择中国，其象征意义不容小觑。



俄罗斯总统普京5月16日-17日对中国进行国事访问，受到最高规格接待 图像来源: Sergei Bobylyov/AFP/Getty Images

“为期两天的访华行程所应展示的，不仅仅是高质量的俄中双边关系。这位克里姆林宫主人启程访华前对新华社表示：尽管国际局势变得异常艰难，但俄中关系却达到了前所未有的最高水平。



俄罗斯发动侵乌战争后，中国成为俄罗斯最重要的支持者，对俄罗斯的影响力也得到明显加强。中国继续向俄罗斯提供生产武器所需要的组件，并向俄罗斯购买大量的原油和天然气，从而为俄罗斯经济注入了活力。作为俄罗斯发动侵略战争的回应，西方对俄罗斯实施了制裁，而北京非但从未对俄罗斯的侵略行为予以谴责，而且还在联合国安理会成为俄罗斯的后盾。侵略战争开始之前，中俄两国就已宣示了双方‘无上限的友谊’，而此次普京访华，习近平又再度就中俄合作做出了承诺。”

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