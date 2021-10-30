德语媒体：孔子学院-中共设在海外的特洛伊木马?

（德国之声中文网）《世界报》发表评论称，即将离任的默克尔总理一向是孔子学院在德国最具影响力的倡导者。2016年，北德城市施特拉尔松德（Stralsund）开设孔子学院时，默克尔就曾亲自前往祝贺。即使后来孔子学院引发种种争议，但默克尔总理仍不为所动。这篇题为《北京伸向德国的长手 - 作为宣传工具的孔子学院》的长篇评论写道：

目前德国大约有20所孔子学院。按照孔子学院自己的说法，他们的使命是推动中国语言文化的传播。该学院的支持者们经常会将孔子学院同德国的歌德学院相提并论。然而，细究之下，这种比较却是站不住脚的：该学院同德国大学建立合作伙伴关系，由双方共同分担运作资金。但德国方面所能做的，却只局限于提供场地，教职人员和教材则全部由中方提供。

而最大的问题则在于，孔子学院直接受中国宣传机器管控。2012年，习近平就任中国党和国家领导人以来，中国的宣传机器也变得更具有专制威权色彩。批评者认为，孔子学院是中国共产党的特洛伊木马，其目的是美化中国的专制统治。

《世界头号强人习近平》作者之一：《世界报》发行人奥斯特Stefan Aust

而最近发生的事件恰恰证实了这种批评。本周早些时候，《世界报》发行人奥斯特（ Stefan Aust）和具有多年驻华经历的记者盖格斯（Adrian Geiges）在杜伊斯堡埃森大学和汉诺威大学举办新书讨论会的计划被临时取消。上述两位新闻人本应利用讨论会推介他们合著的新书《世界头号强人-习近平》，而活动主办方则是上述两所德国大学的孔子学院。"

孔子学院取消新书讨论活动的决定，在德国引起了轩然大波。多名政治家批评到，这是对德国学术自由的粗暴干涉。事实上，由于担心学术自由受到来自中国的政治干涉，杜塞尔多夫大学和汉堡大学已经宣布取消了同孔子学院的合作。评论接着写道：

"两名德国记者的新书推介活动被取消，也许能加快德国大学同孔子学院分道扬镳的进程。在这个问题上，北京的大外宣们很有可能搬起石头砸了自己的脚。一方面，新书推介活动仍得以照常举行，因为杜伊斯堡埃森大学临时接手了组办工作。另一方面，推介活动被取消本身，使得新书《世界强人习近平》赢得了更高的关注度。批评者们长期以来对孔子学院的怀疑，也终于得到了证实：即孔子学院就是中国共产党扩展影响力的工具。"

两位德国记者的新书《世界头号强人-习近平》的封面上，是一幅面带微笑的习近平画像。周四出版的《时代》周刊以《失去了笑容的习近平》为题，报道了新书推介活动被取消的前因后果。文章写道：

"长期以来，批评者们一直在呼吁取缔德国境内的孔子学院，其中包括自民党，绿党和一些学者。杜塞尔多夫大学前不久已经终止了同孔子学院的合作。其他一些大学也在自问，同孔子学院合作是向中国示弱妥协的标志吗？亦或这恰恰象征着德国是个自由的国度？鲁尔区孔子学院联合院长陶波（ Markus Taube）表示：'拆除孔子学院对我们毫无益处，作为通往中国的桥梁，我们需要孔子学院'。新书作者之一的盖格斯也表示：'我支持通过接触交往促成变革。'"

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