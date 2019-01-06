德语媒体：“嫦娥”探月与“中国梦”

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》刊登了题为"中国的月球计划"（Chinas Pläne mit dem Mond）的背景分析，指出中国这一最新的太空使命目的在于"赢得国际声誉，提升民族自豪感，并为中共一党执政提供新的合法性依据"。在实现这一计划的过程中，北京有着自己的政治、经济和军事和宣传目的。

"太空计划是习近平'中华民族伟大复兴'的意识形态的组成部分。早在他2013年上任之时，这位党和国家领导人就把中国航天事业的成就作为自己提出的'中国梦'能够实现的例证。在习看来，有中国特色的国家资本主义证明，这一体制有能力达到最高科技水平。

在航天领域，中国仍明显落后于美国。在中国月球探测器嫦娥4号本周首次传回月球远地面照片之时，美国航天局（NASA）的太空探测器'新视野号'已经发回了一张距离地球60亿公里的小行星'天涯海角'（Ultima Thule）的照片。然而，中国航天计划的强势在于，它一步一步地追求长期的目标。"

文章写道，中国的每一次太空使命都是在为下一步行动提供新的认知。

"在国际层面将产生巨大影响的近期目标是到2022年建起自己的载人空间站。鉴于国际空间站ISS在2024年以后的命运尚不明朗，其他国家如果想继续送宇航员到太空进行科学研究，就可能要依赖中国。这将让中国的外交获得一种新的工具。现在北京已经与欧洲、俄罗斯的航天部门以及联合国签订了合作协议。欧洲航天局的3名宇航员正在学习中文，其中包括德国人毛雷尔（Matthias Maurer）。他们中的一人将在2023年成为首位飞往中国空间站的外国宇航员。这听起来还有点像遥远的未来，也还有很多细节尚未澄清。但中国人志在必得。"

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"不是好兆头"

《新苏黎世报》的评论文章题为"中国的登月行动应让西方警醒"（Chinas Mondlandung ist ein Weckruf für den Westen）。作者认为，西方长期以来低估了中国的在航天领域的发展。在美国人阿姆斯特朗登上月球50年之后，中国也跻身国际航天舞台上的主角。中国发出的明确信息是：航天事业的未来属于中国。作者问道，这对世界意味着什么？

"从今天的角度来看，这不是个好消息。一个在全球拥有霸主地位的中国对西方的制度、对过去70年来保障了全球稳定和繁荣的自由化秩序是一个威胁。……中国不是'自由世界的领袖'，中国代表的不是西方的价值观。中国不是民主国家，而是一个威权统治的国家，只有一个政党，其国家首脑可以终身执政。本周，习近平明确表达了中国在政治上立场：在必要情况下，中国将动用武力统一台湾。这个岛屿一直被视为一个民主、自由版的中国。

中国一再强调，无意改变美国主导的世界秩序，不会干涉其他国家的事务，其对外政策是纯粹的经济政策。但如果相信中国未来不会提出领导权的诉求，就未免太天真了。中国投入数千亿资金推动的规模庞大的新丝路计划，今天就已是一个政治项目。非洲、亚洲和欧洲的一些国家已经因大型基础建设和能源项目债台高筑，对中国产生了依赖。批评者称之为'债务陷阱外交'。"

评论以中国数字经济、人工智能和电动汽车等行业的快速发展为例指出，中国已在高技术领域向西方提出了挑战。

"中国颠覆了西方曾坚信的一个信条：只有民主才能创新。西方在另一点上也作出了误判：尽管富裕程度不断提高，中国人却不再要求政治参与权。威权国家受到民众的认可，至少在经济继续发展增长、人民的生活水平提高的前提下。"

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