 德语媒体：威权经济奇迹不可持续 | 媒体看中国 | DW | 27.07.2019

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德语媒体：威权经济奇迹不可持续

《时代周报》认为，威权政府能够实现工业化奇迹，但是之后的增长率不可避免地会下滑，中国也不例外。《法兰克福汇报》则猛烈抨击了围绕孙杨的争议中，国际泳联“护犊子”心态。

China Containerdock im Tiefwasserhafen Yangshan (picture-alliance/dpa/AP/Xinhua/Ding Ting)

(德国之声中文网) 最新一期的《时代周报》以"炒作中国"为题，刊发了由该报出版人Josef Joffe撰写的评论指出，中国经济增长率下滑，这一切其实都在意料之中。

"诚然，中国经济一度实现了两位数增长，最高时达到过15%，而同期美国的增长率只有3%左右。跑得更快，迟早能追上对手，这是符合逻辑的。不过，类似的故事我们已经听过了。当年'东亚四小龙'也有过两位数的增长，今天只剩台湾的增长率尚有3%。"

"这并非巧合。东亚四小龙也有过类似的发展模式：压低消费从而扩大投资，压低汇率从而促进出口。而农民进城还导致工资水平被压低。中国也是一样的情况。如今，中国的增长率只有6.2%，跌到了30年来的最低值。这其实与特朗普的贸易战关系不大，而是这种经济增长模式的天然局限。"

文章指出，投资过热会导致边际收益递减，城市化进程加速也必然伴随着劳动力成本提高，导致跨国企业寻找新的低成本国家，而中国"未富先老"的人口结构变化，将进一步增加中国的经济压力。

"如今，中国的总体负债率已经达到了其经济总量的3倍，规模巨大。国资银行将大部分低息贷款都发放给了低效率的国有企业，在习近平治下，公有制经济部门再次挤压了更高效的私营经济的空间。由于缺乏自由的资本市场，因此占到投资总额一半的储蓄资金都流入了房地产业。现在，中国共有6500万套空置住房，它们除了制造债务，什么用都没有。有史以来的最大泡沫正在形成。"

作者在文章末尾总结道："就像当年的日本、韩国、台湾一样，威权政府能够实现工业化奇迹，但是之后的增长率不可避免地会下滑。通过比较数字就能够发现，中国降温的速度要快于当年的'亚洲四小龙'。"

Südkorea Gwangju | FINA World Championships - Mack Horton, Sun Yang und Gabriele Detti (picture-alliance/dpa/MAXPPP/Mijiafeng-China-Shandong-Zibo)

霍顿(左)拒绝与孙杨(中)同台领奖

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面对经济下行压力和世界贸易保护主义抬头​​等因素，中国GDP增速再降至新低。这是否会影响中美贸易谈判，使得中国国家主席习近平更难对美国进行强有力的反击，让贸易战继续恶化? (15.07.2019)

围绕中国游泳名将孙杨的争议持续不断，又有运动员对国际泳联的做法提出批评。但孙杨的支持者也不断发声，其中包括孙杨的澳大利亚恩师。 (25.07.2019)

男子400米自由泳颁奖典礼上的这一幕传遍世界：获得亚军的霍顿拒绝登上领奖台，与冠军孙杨合影。就此，国际泳联对这位澳大利亚运动员及其所在机构发出警告。而霍顿本人的社交媒体也被中国网友“攻陷”。尽管如此，类似的一幕仍在200米自由泳的颁奖台再次上演。 (23.07.2019)

中国游泳名将孙杨在韩国光州举行的世界游泳锦标赛首项赛事400米自由泳夺得金牌。但赛后，澳大利亚选手、亚军霍顿拒绝与其握手合影，成为更大的新闻。因为兴奋剂话题，两人结怨已久。 (22.07.2019)

《法兰克福汇报》则关注了本周围绕中国游泳名将孙杨的一系列争议。题为"保护服禁药者"的评论指出，孙杨服兴奋剂的嫌疑，让其竞争对手非常恼怒；而国际泳联在这一事件中的姿态，更是凸显出了泳坛的真正问题。

"孙杨在5年前被查出曾经服用过一种违禁的心脏病药物，从此之后，人们就可以称他为嗑药者，就像里约奥运会前霍顿(Mack Horton)所说的那样。国际泳联随后的决定以及总干事马库勒斯库(Cornel Marculescu)在奥运会上拥抱孙杨的举动，就仿佛将这名运动员当作爱徒：他是国际泳联的明星，国际泳联需要他来拓展中国市场。"

"否则，我们又怎么解释，孙杨在2014年受到了所谓追溯禁赛3个月，等同于没有遭到实际处罚，而且人们事后才知道这件事？现在，孙杨的又一桩禁药丑闻，至今也没有给他带来实际后果，人们又会对此怎么想？几个月前，反兴奋剂工作人员前往孙杨家中进行飞行药检，演变成了一场4个小时的争吵，他们大声喊叫，不断打电话，最后的高潮则是装有血液样本的玻璃瓶被砸碎。也就是说，血检遭到了暴力阻挠。至于砸碎瓶子的究竟是孙杨本人还是他的保镖或者他的母亲，目前没人知道。"

"国际泳联则依据互相矛盾的证词，只是对孙杨做出一次警告。尽管国际反兴奋剂组织对国际泳联的决定提起了上诉，但是孙杨还是被允许在本周的韩国世锦赛上问鼎冠军。孙杨案件的听证会，最早将会在今年9月于瑞士洛桑的国际体育仲裁庭(CAS)举行。"

文章写道，拒绝与孙杨同台领奖的霍顿遭到了国际泳联的警告，理由是大赛不是展示个人意见的场所。"这种刚愎自用，呈现出了世界泳坛的真正问题：勇敢地对不公行为做出回应的运动员，自己是否能被指责为不公正？还是说，更应该遭到批评的其实是国际泳联，因为没有对其明星运动员的禁药嫌疑进行令人信服的调查"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

 

外部链接

ZEIT: Der China-Hype

时代周报

FAZ: Schutz für den Doper

法兰克福汇报

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