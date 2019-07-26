德语媒体：威吓视频与黔驴技穷的特朗普

（德国之声中文网）《南德意志报》政治版上的一篇署名文章直指香港民众越来越担心，北京有可能动武。文章写道：

"不清楚的是，香港往后会发生什么事情。可以设想3种可能：

"其一，（香港）当局答应示威者们的诉求，或至少满足若干要求。为此，特首林郑月娥必须完全收回 "送中协议"法案、不再称示威是闹事、释放所有被捕抗议者、指令调查警察、实行部分民众2014年就曾要求的普选。不过，尤其是最后一点不太可能。自5年前发生大规模示威潮以来，北京不断限制了这个都市的自由。

"其二，当局继续加大对示威者们的压力。警察暴力将会增加，示威者中的暴力倾向亦相应增长。它将导致当局实施戒严法，或宣布进入紧急状态。最后一次发生于1967年，英国人治下的香港出现大规模骚乱，进入紧急状态。当时，所涉及的是社会权益。

"第三种可能是，听凭抗议继续下去。届时，随着每一次抗议游行，暴力倾向都会增加，并导致冲突。那一来，示威便极不可能在某个时候自行消退。"

文章最后写道："起初，官媒对示威运动根本不予报道，现在则转入攻势。不断有来自境外的行人、记者和示威者的图片被公布，以作为所谓的外部势力操控示威运动的证据。一旦报道示威，平时在中国可以看到的外国电视台即遭屏蔽。上周五（5月2日），政治局委员杨洁篪要求外国不要染指、干预香港。

"军队的威吓视频在內地更像是一个广告视频。在社交媒体上，已有很多人要求更严厉对付香港示威者。他们称示威者是骚乱分子。"

黔驴技穷特朗普

《商报》刊登一篇评论指出，在贸易战中，美国总统特朗普使用的施压手段永远雷同，最晚到了现在，他的战略已走到了尽头：

"世界景气衰弱的迹象让人担心，他的贸易冲突带来的代价会明显大于其用处。特朗普尽可以在支持者面前自我吹嘘，却绝谈不上成功。到目前为止，这位美国总统一再以新的贸易壁垒发动挑衅，他和国家最多只是险些躲过一劫。最晚到现在，特朗普的极限施压路线走到了尽头。即使是在有了最新的惩罚性关税的宣布后，中国也清楚表明，将坚守其核心要求。所以，特朗普的战术只是有条件奏效，一再加高壁垒并不能取得真正进展。它们失去了其震慑效应，世界各国已不得不做好了应对挑战的准备。……

"有时，人们会有这样的感觉：特朗普生活在一个平行世界里。即便惩罚性关税在实际上使美国的生产、原料和消费者价格变贵，他也反复声称，惩罚性关税带来'滚滚财源'。一言以蔽之，特朗普闭关锁国路线满含着对他自己的风险。手段选择的有限性、他的急躁、计划的缺失：特朗普坚持其贸易战时间越久，他寻找替代方案的活动空间便越小。"

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