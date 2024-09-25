德语媒体：姗姗来迟的提振措施

（德国之声中文网）《商报》发表评论称，面对长期低迷的经济，北京领导层终于发布了一些提振措施。这篇题为《北京领导层终于采取行动了》的评论写道：

“相当长的时间里，对于中国所面临的经济问题，中国领导人要么美化现实，要么视而不见。直到对今年经济增长的负面预期频频出台，北京高层的立场似乎才有所改变。过去几周当中，花旗、高盛以及JP摩根等各大国际银行纷纷将中国经济增长预期下调至5%以下，而5%本来就是中国领导层为今年制定的相对较低的增长目标。

鉴于持续的房地产危机和居高不下的青年失业率，民众对以习近平为首的最高领导层的不满情绪也在不断蔓延。

股市对中国央行的政策转变做出了近乎狂热的反应。这说明北京领导层终于有所作为，令股民们感到高兴。也或许这些措施的力度超过了外界的预期。”

中国官方发布的提振方案中，包括降低购房首付比例以及贷款利率等措施。 图像来源: CFOTO/picture alliance

不过，《商报》的评论认为，股市的狂欢过后，这些提振措施并不能真正帮助中国经济走出低谷。毕竟中国的经济困境有着更深层次的原因：

“经久性的房地产危机、空虚的国库以及疲软的内需，一直严重困扰着中国经济。而当消费者对一个国家的经济缺乏信心时，他们就不会愿意花钱消费，这正是中国经济一段时间以来所面临的问题。而刚刚出台的提振措施似乎并不能改变这一现状。

一些经济学家警告说，这些提振措施很可能会导致中国出口产品大量涌入国际市场，而对外出口正是中国经济中仍有所增长的少数领域之一。然而，将赌注押在增加出口方面，对中国也暗藏着风险。因为美国、加拿大等国正密切关注着中国过剩产能大量涌入国际市场的问题，并在不断提高贸易壁垒。”

对于中国人民银行周二出台的提振措施，《法兰克福评论报》写道：

“这些提振措施的目的是稳定物价走势，并帮助中国经济尽快恢复活力。中国一直在同通货紧缩的势头进行抗争，即物价和消费同时下降的恶性循环，这种势头对经济发展极为不利。尽管此前也出台了一系列提振措施，但并未能成功促进经济的增长。

中国人民银行出台的刺激房地产市场的举措中，包括降低贷款利率以及将首付比例下调至15%。从2021年开始，中国的房地产市场开始严重滑坡。而房地产危机已经对消费者的信心造成了重大打击，因为在中国，家庭储蓄的70%都被用来投资房产。”

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