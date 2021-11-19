德语媒体：如此奥运 取消也罢

（德国之声中文网）《南德意志报》发表评论质问，国际女子网球协会及一众体育明星纷纷发声，要求中国政府解释彭帅下落之际，国际奥委会及其德国籍主席巴赫又做了些什么呢？这篇题为《五环旗下的可怜表演》的评论写道：

"国际奥委会迄今为止毫无作为。国际奥委会主席巴赫本人一直没有表态，他的忠实下属运动员委员会主席柯丝蒂·考文垂 （Kirsty Coventry）也同样不置一词。中国官方媒体发布所谓的彭帅声明，否认此前所有报道之后，国际奥委会才表示：'我们注意到了近期的报道，获悉彭帅安全有保障，我们颇感欣慰。'奥委会还表示，他们会同网球协会保持沟通，并观察事态的发展。

国际奥委会声明的字里行间，完全看不出有任何对彭帅安危的忧虑，而所谓'安全有保障'更不知从何谈起？难道这是指中方提供的安全保障吗？官媒发表的彭帅声明并不能给人值得信任的感觉。"

评论写道，国际网球协会对中国官媒声明提出明确质疑之际，国际奥委会仍在玩弄所谓的"沉默外交"。评论最后写道：

"国际奥委会主席巴赫的世界就是这样：哪里能得到金钱和荣誉，哪里就有国际奥委会。同中国企业签署价值不菲的赞助合同，将奥运会主办权交给中国这样的专制政府，这一切对国际奥委会来说，完全不是一个问题。国际奥委会也绝不会要求主办方保障最基本的人权标准。但是，一旦出现棘手问题，奥委会就会立即宣布'保持中立'，把棘手的事情交由他人处理。堂堂国际奥委会，竟落得如此可怜境地。"

繁杂严苛的运动员出入境限制，封闭式管理的奥运设施，加上网球明星彭帅的"失联"，柏林的《每日镜报》发表评论称，这样的奥运会，已经失去了举办的意义。评论写道：

"其他一些来自北京的消息，也同样令人担忧。比如，参加过三届奥运会的中国网球选手彭帅不见了踪影。国际网协主席表示，中国官媒发布的所谓彭帅信函，更加重了他的忧虑。曾两次赢得温布尔登冠军的彭帅公开指责中国前副总理张高丽对其存在侵害行为之后，就陷入了失联状态。此外，国际记者还抱怨中国的封闭政策，令新闻采访变得难上加难。北京冬奥会将实施所谓'封闭管理系统'，使赛事活动同中国其他地区完全隔离开来。

如此前提下的奥运会，同我们所熟悉的奥运会还有什么关系吗？有人也许会说，东京奥运会也不同于以往的历届奥运会。但这种说法是站不住脚的，因为东京奥运会的不同之处，并非基于人权和政治的原因。除此之外，中美之间日益激化的矛盾也为北京冬奥会蒙上了阴影，美国正在考虑政治抵制这届冬奥会的可能性。尽管很多运动员进行了长期的训练和准备，但鉴于当前的情况，还是不得不说：本届冬奥会应当取消，至少应当延期。因为，体育并不需要这样的奥运会。"

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