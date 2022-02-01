德语媒体：如果普京在冬奥会期间出兵乌克兰……

（德国之声中文网）北京冬奥会开幕在即，各国运动员纷纷启程，抵达北京，准备开启正金夺银之旅。德国《法兰克福汇报》发表的一篇报道中描述了德国148名冬季项目运动员如何怀揣忐忑的心情搭乘飞机前往北京参赛。

文章描述这些运动员路上的心情就像是等待彩票结果揭晓。如果谁在飞机落地之后，新冠病毒检测呈阳性，那么恐怕就要直接被送去隔离。文章称，在德国新冠病毒检测CT值只要稍微高出30，就可以被看做是健康人群，但是在中国却被看作是尚未康复的感染者。而且在飞机上的这些运动员，即便自己通过了病毒检测，但如果邻座的旅客被检出阳性，也难逃被隔离的命运。

当这些运动员终于抵达北京机场之后，一些全身穿着防护服的工作人员指引运动员们下一步前往哪里，如何操作。文章描述道：“两三名全身穿着防护服的工作人员使用手势，嘴中说着‘这边走’‘请等一下’，带领德国运动员通过海关检查。他们的手机都裹在塑料袋里，手上戴着一次性手套。有的工作人员背上写着飞机的航班号，有的人在胸前贴着标有航班号的贴条。一个戴着镰刀锤子党徽的男人负责组织运动员领取行李。”

在做完新冠病毒检测并领取完行李之后，这些运动员终于可以乘坐大巴车前往奥运村。文章写道：“冬奥会的场馆和营地分布在北京多个地区。人们通过绿色的建筑围栏可以识别出来。这些围栏用来防止运动员或记者离开防疫‘泡泡’。防疫‘泡泡’外面有保安和警察站岗巡逻。他们的工作是确保没有人爬出围栏。在里面，运动员们开始焦急地等待核酸检测的结果。只有电话铃声响起的时候，大家才能知道这段旅程最终将通往何处。德国的运动员和教练员们在这个周日（1月30日）收到的是好消息：所有人的检测结果都是阴性。”

观看视频 02:42 奥运举办在即 中国如临大敌

如果普京在冬奥会期间出兵乌克兰……

乌克兰局势尚未出现缓和的迹象。普京有可能会在北京冬奥会举办期间出兵乌克兰吗？毕竟普京曾在2008年北京夏季奥运会开幕式举办的时候发兵格鲁吉亚。当时此举震惊世界。现如今，外界认为普京胆大妄为，什么事都做得出。

国际问题专家们都认为，中国不会支持俄罗斯对乌克兰动武。《慕尼黑信使报》在一篇报道中引述德国墨卡托研究中心（MERICS）分析员李爱玲（Helena Legarda）的看法认为，“单纯只是假设，如果俄罗斯出兵乌克兰，西方国家对此又采取军事干涉，那么中国将很难完全置身其外”。但是解放军出现在欧洲也是完全不可想象的，“不过中国会向莫斯科提供更多的外交支持”。

这篇文章写道：“中国会从长计议，而且会具体情况具体分析。李爱玲认为，对北京而言，乌克兰冲突还有另一层含义，这与俄罗斯完全无关。她说：‘如果俄罗斯入侵乌克兰，中国会非常密切地关注北约和西方的反应。因为这将给北京提供关于西方对中国可能入侵台湾做出何种反应的信息。’当然，这两种情况截然不同，但美国的反应对中国来说将相当具有启示意义——华盛顿是否仍有干预海外冲突的欲望以及西方的态度是否一致。从西方的角度来看，就更不希望俄罗斯入侵乌克兰的情况出现。”

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