德语媒体：如果在卧室里消极抵抗“三孩政策”……

（德国之声中文网）《日报》(TAZ)驻京记者Fabian Kretschmer撰文指出，虽然现在中国官方政策允许每个家庭生育三个子女，但是大多数中国家庭根本不可能承载养育三个孩子的重负。这篇题为《1、2……中国执行三孩政策》的文章开篇描述道：“身为外国人深入中国乡村时，常常会被人问到：‘你们国家每家可以生几个孩子呀？’政府可以决定公民生育计划的观念已经深深印刻在很多中国人的意识里。”

文章描述道：“这个世界上人口最多的国家正在遭受一场人口危机，虽然危机才刚刚开始，但很快就会成为该国经济蓬勃发展的最大威胁。去年中国新生儿的数量只有1200万名，不仅同比下降了近20%，而且也是60年前大饥荒时期以来的最低数字。所有的统计指标都表明，中国人口可能从今年开始减少。”

文章指出，虽然现在政策在一定程度上放开生育，“但是因为高昂的房价和教育支出，很多家庭已无力再承担更多子女的养育开支”。

《南德意志报》发表驻华记者Lea Sahay撰写的评论《担忧和老龄化》（Angst und Alter）。作者写道：“中国领导人在走出这一步之前拖延了很久。但如果一夜之间就取消一胎化，允许每家生育三个子女，这一路线转型也未免太奇怪。在残酷的几十年的时间里里，政府用强制力来决定数百万中国人的生育计划，残害妇女，强迫堕胎，恐吓‘超生’的父母，任何讨论都遭到阻止。这就是为什么2015年在犹豫中推出的第一批改革政策起初只允许多生一个孩子。”

评论写道：“现在允许各家各户生三个孩子的决定显示出中国政府头上的压力已经有多大。人口老龄化的发展趋势是惊人的，不久后中国人口可能就会出现萎缩。北京方面非常担心无法承受老龄化的后果，担心社会保障体系会崩溃。”

评论最后写道：“可是一切都不会改变。年轻夫妇们身上承担的负担已经重到让他们连两个孩子都养不起。他们在家庭中不仅要养育下一代，还要照顾上一辈父母。在很多城市生活成本已经增长到无法估算的程度，但社会保障却又十分差。解决这些顾虑的方法，北京一直没有拿出来。”

《法兰克福汇报》也就中国的“三孩政策”发表评论文章。在这篇题为《习想要更高的生育率》（Xi will mehr Geburten）的评论认为，“当中国党和国家领导人习近平亲自处理一个问题时，你可以肯定这件事是严肃的”。

评论写道，“最新的人口普查结果显示，中国的老龄化速度比富裕的速度要更快，这句老话看起来是真的。而且，由于过去几十年的政策也导致了男女性别严重失衡，女婴被堕胎的频率远远高于男婴，北京现在似乎对未来越来越感到焦虑”。

作者在评论中问道：“问题是，这些生活已经被各种规定限定的青年男女是否会被这项（三孩）‘许可’打动呢？”评论写道：“可以想见的是，领导层才不会长期观察人们是否按照他们的用意行事。这个制度对人民的要求就是服从。所以可以假设，官方在生育计划问题上的‘支持’落到相关人员头上就会变成压力。如果中国人在卧室里对‘繁衍后代’的口号做出消极抵抗的话，那又会发生什么呢？”

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。