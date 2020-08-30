德语媒体：如果台湾陷落

（德国之声中文网）德国《法兰克福汇报》发表了题为"如果台湾陷落"（Wenn Taiwan fällt）的文章，在引言中发问："中国不愿意冒险和美国开战。但是如果北京今年夏天看到了千载难逢的占领这个小岛的机会呢？"

该报的东亚政治记者Friederike Böge在文章的开头写道："假设，特朗普以非常小的差距输掉了总统选举。他不承认计票结果。……在世界的另外一边，中国，这可能也会引起一连串慌乱的反应，在很短的时间内大幅度提高一场战争爆发的风险。'北京可能会从中看到千载难逢的机会'，做出这番表态的是伦敦大学亚非学院院长曾鋭生。他说的这个机会是--占领台湾。"

攻占台湾的"两个前提"

文章随后继续援引曾鋭生的表态写道："对于曾来说，有两个前提。第一，如果中国认为，美国政治系统陷入瘫痪，完全无法向台湾提供军事援助。第二，解放军必须在下一次美国总统上任前及时地在台湾岛附近区域集结足够的军力和物力。到目前为止，没有任何与此相关的迹象。这只是一种假设，一种包含了许多如果和但是的假设。但是，知名的中国研究学者提出这种想法就说明，台湾海峡的和平如今已经变得何等脆弱。"

作者随后在提出解放军攻台的假想时提出："一个关键的问题是，面对技术和人员上更占优势的入侵军队，台湾能够挺几天才能等到美军支援，当然前提是美军能够提供支援。不同的评估显示，等美军出兵支援可能需要数周，甚至数月。"

文章在分析了美军最近的行动，以及台湾和香港的差别后在"中国人早就梦想统一台湾"的小标题下写道："北京有关'统一'的说法，如今被佐以德国统一的类比。但是台湾从来不是1949年成立的中国的一部分。1683年到1895年，这个小岛被中国的清朝统治。后来50年的时间里都是日本殖民地。1945年日本投降后这个岛又归属中华民国。后者4年后输掉了和共产党的内战。中华民国政府带着军队逃至台湾，到今天为止官方的说法都是中华民国。这个小岛从来没有宣布独立。大部分西方国家承认这世界上只有一个中国，但是就台湾的地位却不愿明确表态。所以说，如果北京政府像中国外长王毅本周在柏林那样表示，一个中国的原则是'国际社会的共识'，他所说的只是事实的一半。"

作者在详细分析了中美开战的可能性后写道："中国在可见的时间内不会真正有兴趣和美国开战。但是北京在认为美国不会卷入其中的前提下，还是有可能考虑入侵台湾。特朗普在面对包括韩国或者库尔德武装力量等盟友时的举棋不定，可能会加强北京的这种预判。其中也包括误判的可能。曾鋭生问道：'中国外交领域里面能有谁跟习近平说：长官，我们不能这么干？'没有人会反驳中国的这位领导人，尤其是当他说：'''这个机会一千年只有一次'。"

抖音命运带来的思考

德国《世界报》周末刊登了一篇关注中美互联网公司命运的文章，尤其聚焦目前在美国备受压力的抖音海外版（TikTok）。作者在这个长篇报道的开头写道："互联网的初衷是自由无边界。现在这个概念越来越成为一种空话。世界各国都开始了网络主权的争斗。承担后果的是用户们。实际上，几年来自由互联网受到威胁，美国和欧洲都在其中发挥了作用。但直到如今美国的冲突升级，人们才清楚的意识到有哪些事情是岌岌可危的。"

作者关注抖音海外版目前在美国的境遇写道："TikTok不是特例，只是一系列备受瞩目，在美国陷入困境的中国企业里的一个。其中最出名的要数华为，这家企业被禁止参与美国5G网络的建设。特朗普给其它西方国家施加了巨大压力，要求它们和美国一致。"

"但抖音的情况还是很特殊。因为这是来自中国的社交媒体网络第一次成功立足竞争激烈的美国市场。数百万美国人，尤其是24岁以下的人群经常在这个平台上观看短视频。在美国饱受新冠疫情危机的时候，抖音是他们最喜爱的、可以交流并分散注意力的媒体。特朗普如今做好了准备禁止这样一个在全世界被下载超过8亿次的社交媒体平台，是非常大胆的一步。他所使用的手段正是美国政府多年来批评的中国手段。"

同时，文章的作者也以批判的眼光回顾了中国禁止包括YouTube、脸书、推特在内各种社交媒体平台的做法。指出："北京这一系列做法背后的理念是'互联网主权'，也就是说，一个国家应该对自己的互联网享有主权。这个想法与互联网的初衷相悖，并自然而然地受到了威权国家的支持。但其中颇具讽刺意义的是：北京会利用各种它在国内禁止使用的社交媒体平台来开展全球宣传攻势。如今很少能看见不在推特上积极发言的中国外交官。"

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