德语媒体：如果北京武力攻台，台湾靠什么抵御？

（德国之声中文网）“明镜在线”发表题为《台湾将会成为第二个香港》（Wird Taiwan zu einem zweiten Hongkong?）的文章。文章开篇便指出，“中国在香港问题上公然蔑视国际条约，这让武力攻台看起来不再是那么不可想象”。



“关键问题是，保护台湾的美国在中国武力攻台的情况出现时会做何反应？”文章提出了一系列问题：“美国会捍卫台湾的利益吗？会不惜于卷入一场同中国之间的战争吗？还是它会把台湾拱手相让？”

文章写道，“作为对中国挑衅行动的回应，今年6月美国向印太地区派遣了3个航母战斗群。上周三，美国联邦众议员约霍（ Ted Yoho）刚刚提出 《防止台湾遭侵略法》 ，要求加强（美台）两国的非正式安全联盟 。”

文章引述美国智库2049计划研究所（Project 2049 Institute）研究员易思安（ Ian Easton）的看法认为，美国总统特朗普面对盟友的喜怒无常以及他对将美国拖入战争的极度厌恶都有可能导致中国的误判。 易思安说：“我们什么时候会到达台湾呢？我们会做点什么吗？我想，答案是肯定的。但是就目前我们的定位来说，谁也不敢说得太肯定。”文章写道，“所以台湾必须更多地依赖自己。但是台湾军队作战实力究竟有多强，看法却是千差万别”。

不过有一点各方的意见是一致的，“为了让中国意识到并没有合理的理由武力攻台，台湾就必须打造一支强大的后备部队。毕竟现役部队很可能被中国军队迅速消灭。但目前台湾约200万后备役军人的训练和装备都相当不足”。

默克尔快走了，德国对华新政策要来了

《世界报》发表题为“德国对华政策悄然改变”（Deutschlands schleichende China-Wende）的分析性文章。上周五德国外长马斯宣布中止同香港之间的引渡协议。这篇分析文章认为，这一宣布标志着“德国对华政策的转折”。文章指出，港版国安法生效以后，包括美国、英国、加拿大、澳大利亚、新西兰在内的多个国家立刻宣布停止同香港之间的引渡协议。但是“德国无视现实，而是寄希望于北京自己的做法会发生改变。德国的这种做法既可以被称作相当大方，因为它没有立刻采取极端的做法，但也可以被看做是胆怯的做法，因为它无视现实”。

文章认为，“随着（外长）宣布中止同香港的引渡协议，联邦政府终于承认，温和的做法失败了。事实是：北京方面并不在乎德国外交部的‘期待’。此外，这种温和做法更多地是基于对柏林政府可以改变中国行为的假设。但是柏林并没有改变北京的行为。正相反，北京改变了柏林的行为。”……

文章指出：“虽然外长的宣布标志着德国对华政策的转折点，但是这并不意味着一个新时代的到来。这更多地代表着，联邦政府在华为的问题上也会采取反对北京的立场。尽管如此，德国政府的做法可能还是会和那些对华为持批评态度的人期待的有所不同。”

文章最后指出，“德国对华政策的新时代可能会始于明年。2021年德国将进行新的联邦议院选举。……届时绿党不但可能成为执政党，而且可能担任外长一职，而绿党现在可能是德国对北京最持批评态度的政党。明年默克尔卸任联邦总理一职可能会让很多政治问题解决起来变得更加困难，但是它却会是一个更坚强有力的德国对华政策的新开端”。



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