德语媒体：如果中国清零政策挡不住奥密克戎……

如果奥密克戎感染浪潮呼啸而至，中国的大城市可能会一个接一个地进入封闭状态。德国《焦点》指出，届时疫情带来的后果和影响就不会仅局限于中国了，德国经济乃至世界经济都会品尝苦果。《每日邮报》关注到中美之间的“竞争、合作、对抗”关系，分析指出“能够为长期稳定的关系创造基础的是相互信任，可是中国和美国早已失去了这一基础”。
（德国之声中文网）德国《焦点》杂志发表文章，分析如果奥密克戎（omikron）变种病毒在中国大规模传播，在经济层面将对德国产生怎样的影响？文章指出，中国国内施打的大多是灭活疫苗，这类疫苗面对奥密克戎变种，保护力会大幅降低。如果这一变种在中国大面积传播，就将形成真正的危险，对世界经济而言也是如此。
文章写道：“德国的经济学家们尤为感到担忧的是，如果奥密克戎感染浪潮呼啸而至，中国的大城市可能就会一个接一个地进入封闭状态。根据基尔世界经济研究所的一项调查，在2020年4月新冠疫情刚刚开始的时候，近三分之一的德国工业企业表示他们严重依赖于中国的初级产品。中国僵化的防疫政策可能给德国、乃至全球经济带来多大的问题，这在去年8月已经显露得一清二楚。”
“去年8月，因为全世界第三大港口宁波港发现了一例新冠确诊病例，1000名港口工作人员都被隔离起来。最终的结果就是，货运交通陷入了停滞状态。基尔世界经济研究所统计的数据显示，这造成当月全球贸易总量环比减少了近2个百分点。”
文章写道：“疫情开始之后，德国很多企业已经开始试图减小无法交货或者延迟交货的风险。中小型企业越来越多地依赖于库存，大型企业则试图将供应链变得多元化。世界经济研究所专家特帝（Feodora Teti）指出，中国出现奥密克戎感染潮会对德国企业构成多大影响，‘这主要取决于多少企业已经成功地稳固了自己的供应链。’但如果货运集装箱再次由于紧张而大幅涨价，那么最终德国消费者也会有所感觉。例如电子产业和金属行业因原材料和初级产品涨价而将增加的成本转嫁给他们的客户。”
文章最后指出：“如果封锁清零政策无法抵挡奥密克戎的蔓延，中国将显然缺少走出疫情的策略。由于政治层面的原因，也无法期待中国更换角度思考问题。届时疫情带来的后果和影响就不会仅局限于中国了。”
德国《每日邮报》发表分析文章《美国和中国：竞争、合作、对抗》（USA und China: Konkurrenz, Kooperation, Konfrontation）。文章指出，美国总统拜登十分认真地对待中国在军事、经济和技术各个方面给美国带来的威胁。“他的前任特朗普已经偏离了倾向于和解和亲善的路线。拜登现在几乎是无缝地继续收紧对华政策”。
文章写道：“竞争、合作、对抗：这三个关键词概括了拜登政府对中国的立场。中国已经确立了自己作为一个经济大国的地位，至少与美国处于同一重量级。中美两国经济关系密切——2020年，两国间的贸易额共计达到5600亿美元。几年来，中国公司越来越积极地打入美国以及全球市场。阿里巴巴与亚马逊竞争，华为与苹果争霸，TikTok挑战脸书。”
文章指出，“人们要不断提醒自己，现在已经不是简单的两个国家之间的对峙，而是两个完全矛盾的制度之间的对立。对美国来说，也在于证明西方的民主资本主义制度在21世纪仍然有效。拜登无论如何都知道，如果要长期遏制中国，就需要国际间的合作：欧洲、北约，还有地区性的伙伴国家。这当中日本扮演着重要角色。上周美国才刚刚加强了与日本的安全联盟。”
文章写道：“尽管两个超级大国之间的公开对抗看起来似乎不太可能，但是相互威胁的程度却越来越高。能够为长期稳定的关系创造基础的是相互信任，可是中国和美国早已失去了这一基础。”
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德语媒体近日纷纷关注疫情再起、奥密克戎变体跨省传播给中国当局带来的严峻挑战。《法兰克福评论报》发文称，尽管中国在对抗病毒方面可圈可点，但新冠疫情爆发的两年时间里， “这个国家发生了根本性的变化”。
经济冲击丶生活停滞丶就医困难等因「清零政策」而引发的种种现象使中国内外都出现对「清零政策」的疑虑，更担心「弊大于利」的时刻恐将到来，中国对新冠的「零容忍」还能撑多久呢？