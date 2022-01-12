 德语媒体：如果中国清零政策挡不住奥密克戎…… | 媒体看中国 | DW | 13.01.2022

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德语媒体：如果中国清零政策挡不住奥密克戎……

如果奥密克戎感染浪潮呼啸而至，中国的大城市可能会一个接一个地进入封闭状态。德国《焦点》指出，届时疫情带来的后果和影响就不会仅局限于中国了，德国经济乃至世界经济都会品尝苦果。《每日邮报》关注到中美之间的“竞争、合作、对抗”关系，分析指出“能够为长期稳定的关系创造基础的是相互信任，可是中国和美国早已失去了这一基础”。

China | Coronavirus Massentests in Huaxian

（德国之声中文网）德国《焦点》杂志发表文章，分析如果奥密克戎（omikron）变种病毒在中国大规模传播，在经济层面将对德国产生怎样的影响？文章指出，中国国内施打的大多是灭活疫苗，这类疫苗面对奥密克戎变种，保护力会大幅降低。如果这一变种在中国大面积传播，就将形成真正的危险，对世界经济而言也是如此。

文章写道：“德国的经济学家们尤为感到担忧的是，如果奥密克戎感染浪潮呼啸而至，中国的大城市可能就会一个接一个地进入封闭状态。根据基尔世界经济研究所的一项调查，在2020年4月新冠疫情刚刚开始的时候，近三分之一的德国工业企业表示他们严重依赖于中国的初级产品。中国僵化的防疫政策可能给德国、乃至全球经济带来多大的问题，这在去年8月已经显露得一清二楚。”

“去年8月，因为全世界第三大港口宁波港发现了一例新冠确诊病例，1000名港口工作人员都被隔离起来。最终的结果就是，货运交通陷入了停滞状态。基尔世界经济研究所统计的数据显示，这造成当月全球贸易总量环比减少了近2个百分点。”

文章写道：“疫情开始之后，德国很多企业已经开始试图减小无法交货或者延迟交货的风险。中小型企业越来越多地依赖于库存，大型企业则试图将供应链变得多元化。世界经济研究所专家特帝（Feodora Teti）指出，中国出现奥密克戎感染潮会对德国企业构成多大影响，‘这主要取决于多少企业已经成功地稳固了自己的供应链。’但如果货运集装箱再次由于紧张而大幅涨价，那么最终德国消费者也会有所感觉。例如电子产业和金属行业因原材料和初级产品涨价而将增加的成本转嫁给他们的客户。”

文章最后指出：“如果封锁清零政策无法抵挡奥密克戎的蔓延，中国将显然缺少走出疫情的策略。由于政治层面的原因，也无法期待中国更换角度思考问题。届时疫情带来的后果和影响就不会仅局限于中国了。”

能够为长期稳定的关系创造基础的是相互信任，可是中国和美国早已失去了这一基础。

能够为长期稳定的关系创造基础的是相互信任，可是中国和美国早已失去了这一基础。

中美之间：竞争、合作、对抗

德国《每日邮报》发表分析文章《美国和中国：竞争、合作、对抗》（USA und China: Konkurrenz, Kooperation, Konfrontation）。文章指出，美国总统拜登十分认真地对待中国在军事、经济和技术各个方面给美国带来的威胁。“他的前任特朗普已经偏离了倾向于和解和亲善的路线。拜登现在几乎是无缝地继续收紧对华政策”。

文章写道：“竞争、合作、对抗：这三个关键词概括了拜登政府对中国的立场。中国已经确立了自己作为一个经济大国的地位，至少与美国处于同一重量级。中美两国经济关系密切——2020年，两国间的贸易额共计达到5600亿美元。几年来，中国公司越来越积极地打入美国以及全球市场。阿里巴巴与亚马逊竞争，华为与苹果争霸，TikTok挑战脸书。”

文章指出，“人们要不断提醒自己，现在已经不是简单的两个国家之间的对峙，而是两个完全矛盾的制度之间的对立。对美国来说，也在于证明西方的民主资本主义制度在21世纪仍然有效。拜登无论如何都知道，如果要长期遏制中国，就需要国际间的合作：欧洲、北约，还有地区性的伙伴国家。这当中日本扮演着重要角色。上周美国才刚刚加强了与日本的安全联盟。”

文章写道：“尽管两个超级大国之间的公开对抗看起来似乎不太可能，但是相互威胁的程度却越来越高。能够为长期稳定的关系创造基础的是相互信任，可是中国和美国早已失去了这一基础。”

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    香港民主自由进一步遭挤压

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  • Hongkong & Sicherheitsgesetz China | Chinesische Flagge

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    制裁中港高官

    2021年3月美中阿拉斯加会晤前夕，华盛顿宣布对包括全国人大常委会副委员长在内的24名中国内地及香港高官进行制裁，禁止金融机构与其发生业务往来。2020年8月，特朗普政府就已宣布制裁包括林郑月娥在内的10余名中港官员。12月，美政府再宣布制裁14名中国高官。

  • US-Außenminister Pompeo zu Besuch in Israel

    中美关系中的摩擦点

    指控中国对新疆维吾尔人“种族灭绝”

    美国国务卿蓬佩奥在特朗普卸任前一天，公开称中国迫害维吾尔人的作法已犯下「种族灭绝与反人类罪」。拜登的国务卿人选布林肯同意蓬佩奥的说法，强调上任後会延续相关政策。中国则否认指控，称之为“极端反华势力”的“世纪谎言”。

  • Chen Quanguo (picture-alliance/AP Photo/Ng Han Guan)

    中美关系中的摩擦点

    美国制裁涉疆中国高官

    2020年7月，美国政府以涉及「重大人权侵犯」为由，制裁政治局委员、新疆党委书记陈全国等4名涉疆中国政府官员，是美国有史以来制裁过最高阶的中国官员。他们被冻结资产及禁止入境美国。中方随即「对等」制裁包括联邦参议员克鲁兹、卢比奥在内的4名美国政治人物，以及美国“国会-行政部门中国委员会”。

  • Baumwollanbau in China - Ernte

    中美关系中的摩擦点

    涉疆企业被制裁

    2020年7月，美国将涉嫌侵犯新疆人权的11家中国公司列入黑名单。这些公司未经美国政府批准，不能从美国公司购买零部件。名单包括纺织业、发饰业、信息科技与基因分析公司。

  • US Navy Flugzeugträger

    中美关系中的摩擦点

    南海、东海

    3月16日，美国国务卿布林肯访问日本欲日方发表联合声明，谴责“中国在南中国海水域的非法诉求和非法行动”，还对北京修法允许海监船在东中国海争议岛礁周边开火表示担忧。2021年2月初，美军两艘航空母舰在南中国海进行了演习。此前一艘美国军舰穿越了台湾海峡，引起中国方面抗议。

  • Taiwan Taichung Demonstration Anti China Annäherung

    中美关系中的摩擦点

    台海安全

    2021年1月下旬，中国连续两天派遣十余架军机进入台湾空域。美国新任国务卿布林肯要求中国停止运用军事、政治、经济手段向台湾施压，并呼吁中方与台湾民选代表开展"有意义的"对话。国务院发言人普莱斯强调，美方将继续帮助台湾获取足够的自卫能力。

  • Huawei in Brasilien Logo in Sao Paulo

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    华为与科技战

    2021年3月12日，美国联邦通信委员会认定华为、中兴等五家中企对美国国家安全构成威胁。有报道称拜登政府将强化对华为的出口管制。此前特朗普政府曾积极游说各国封杀华为参与5G建设。英国、法国、澳大利亚、新西兰等多国都已决定直接禁止或间接排斥使用华为的5G设备。

  • USA China Symbolbild Wirtschaftskrieg

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    贸易、人员交流

    中美阿拉斯加高层会晤前，《华尔街日报》报道，中方希望拜登政府扭转特朗普任内出台的一系列针对中国的政策，包括限制美国对华为、中芯国际等中国企业的出口；对共产党员丶中国学生和国家媒体记者的签证限制；以及关闭中国驻休斯敦领事馆的决定。如果这些限制被取消或放松，中国将考虑取消自己的反制措施。


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