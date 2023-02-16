德语媒体：“如果中国对台湾动武，美国会采取直接军事干预”

（德国之声中文网）德国电视二台著名的政治脱口秀节目“Markus Lanz”昨天邀请该电视台驻华盛顿首席记者特维森（Elmar Theveßen ）以及《习近平-全世界最有权势的人》（Xi Jinping – der mächtigste Mann der Welt）一书的作者佳杰思（Adrian Geiges）就美中两个大国的未来与前景进行讨论。

最近一段时间，美中两国本已紧张的关系由于“气球事件”进一步加剧。在中国生活过多年的德国作家佳杰思在政治脱口秀节目“Markus Lanz”中说：“习近平是一个不折不扣的控制狂。他想把这种控制扩展到全世界。因为最迟到2049年，中国想在政治和军事上都成为全世界的领导者。习近平上台后的中国和他上台前的中国完全不一样了。”

佳杰思说：“目前他（习近平）的目标是让中国实现科技和经济自主。习近平相信，他不一定需要西方了。他是一个铁腕的共产主义者——比任何时候都要坚定。在他的治下意识形态最为优先。”

德国电视二台驻华盛顿首席记者特维森补充说：“简单来说，他（习近平）这套是从美国人那里学来的。他把美国梦变成中国梦。他正试着把他的价值理念传递给全世界。”

特维森说，美国在乌克兰战争中的作用也应该放到美中两国竞争的大背景下观察。他说：“如果不阻止普京肆无忌惮地侵占他国领土，中国就会觉得它也有能力征服台湾，而且西方软弱，无力阻止。”

德国作家佳杰思说：“台湾问题之所以现在变得十分迫切，是因为习近平给自己施加了时间压力，因为他承诺会在他的任期内把台湾并入中国。”

主持人兰茨（Markus Lanz）问：“您觉得中国敢于冒对台湾动武的风险吗？”佳杰思认为就目前而言这种可能性不大，并且补充说，他认为习近平的新政“对中国本身来说尤为危险”。德国电视二台驻华盛顿首席记者特维森回答说，据他从拜登贴身顾问那里获得的信息，美国会做出坚决回应，“与乌克兰冲突不同，如果中国对台湾动武，美国会采取直接的军事干预。”

德国之声解析：若中共侵台，将采取何种戰略？

除了CEO们没人想去中国

去年12月初，中国几乎是在一夜之间放弃了严格的防疫清零政策。《法兰克福汇报》撰文指出，北京显然希望让经济重新恢复生机，毕竟中国官方公布的去年GDP增幅仅有3%。国际大企业可以从中发挥作用，一些过去3年无法前往中国的大企业负责人们正在回到最重要的市场。

除了大众汽车集团董事会主席奥博穆（Oliver Blume）再度飞往中国，苹果公司首席执行官库克将于3月前往北京。因为中国发展论坛（China Development Forum）3月会在北京举办。《法兰克福汇报》发表的文章写道：“新冠疫情爆发前，每年中国国家主席习近平都会在这一论坛上接见外国大企业的CEO。梅赛德斯-奔驰CEO康松林（Ola Källenius）同样也可能出现这场论坛。”

不过和这些CEO不同，低阶雇员可能并不会这么快地成群结队地返回中国。文章写道：“根据欧洲商会的统计，此间四分之一的德国雇员都离开了上海。中国欧盟商会副主席许倍帝（Bettina Schoen-Behanzin）说，目前鲜有新雇员从德国前往上海，不是因为签证难，而是因为‘企业根本找不到想去中国的人’。”

文章写道：“人们担心像上海一样的城市再次被封城的疑虑太大。欧盟商会主席伍德克（Jörg Wuttke）在接受《法兰克福汇报》采访时说：‘这种情况的确不能排除。如果一波较强的疫情重来的时候，又可能出现严格的地方封控。’”

疫情之下 中国经济气喘吁吁

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。