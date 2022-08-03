 德语媒体：如果中国利用能源转型作筹码怎么办？ | 媒体看中国 | DW | 06.08.2022

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德语媒体：如果中国利用能源转型作筹码怎么办？

《世界报》发表的一篇评论认为，迄今为止，德国不仅一直依赖俄罗斯的天然气，也很依赖中国的太阳能设备，而依赖专制政权从来不是一个好主意。若是北京决定利用可再生能源转型作为筹码，那该怎么办呢？《柏林报》则对为何中国在台湾周围的军演如此危险进行了分析。

Solarindustrie in China

欧洲对中国太阳能组件的依赖程度甚至超过了对俄罗斯天然气

（德国之声中文网）生活在德国汉堡市的香港社运人士邝颂晴在《世界报》上发表评论，指出对独裁政权国家的依赖是目前的一个大问题："德国再三强调，俄罗斯进口能源造成的风险是可控的。不过，迄今为止，德国一直依赖俄罗斯的天然气、中东的石油和中国的太阳能设备……依赖专制政权从来不是一个好主意。或以人民的生计为代价，以国家的财政负担为代价，以国家安全风险为代价。气候活动人士现在希望迅速扩大风能和太阳能的使用。但这是一厢情愿的想法，至少在短期内。"

邝颂晴接着举出德国联邦统计局发布的数据："2021年，风力发电和光伏发电只占德国电力供应的30%左右。那些依靠太阳能的人与新疆的奴役劳工有着关联。新疆的多晶硅产量约占全球的45%。"

Deutschland Braunkohlekraftwerk Jänschwalde und Windrad

德国火力发电厂前矗立着风力发电机

文章点出了一个问题："如果北京决定利用可再生能源转型作为筹码，类似于俄罗斯，那该怎么办？到时，德国是否会无视此类产品的生产条件，支持强迫劳动？"

标题为"如果中国以能源转型为筹码怎么办？"（Was, wenn China die Energiewende als Druckmittel nutzt?）的文章指出："目前看来，德国的能源问题还没有令人满意的解决方案。因为德国显然没有意识到，它不可能做到兼得。自由和维护宪法秩序的确有其代价，若不肯付出，德国只能牺牲自由，去依靠独裁政权。"

Deutschland Freiburg Solarenergie

德国建筑屋顶的太阳能板

"中国在台湾周围军演的情景看起来熟悉又可怕。俄罗斯总统普京2月24日下令入侵乌克兰之前，曾在边界集结军队，并表示进行一场大规模演习。但着这都是谎言。" 德国《柏林报》（Berliner Zeitung）发布的一篇评论这样开头写道。作者接着指出，从那时起，乌克兰硝烟四起，没有人知道如何平息这场战争："中国国家主席习近平正在密切关注乌克兰的事态，但外界并不知晓他会从中得出什么结论，以及他是否会效仿俄罗斯。"

Taiwan China Konflikt Manöver

解放军直升机飞过福建省平潭岛，该处是中国和台湾距离最近的地点

文章认为，对爆发战争的担忧不仅仅是基于在台湾附近参加军演的军舰、坦克、战斗机、直升机和大炮。也是因为中国领导人毫不掩饰自己的野心。北京明确声称台湾是中国领土的一部分。

作者Gudrun Büscher写道："最晚在香港民主运动遭到暴力镇压之时，北京会毫不迟疑地使用所有手段，包括暴力和武器，这毫无疑问。借用美国中情局（CIA）局长伯恩斯（William Burns）的话：不是中国领导人是否会选择使用武力控制台湾的问题，而是他们何时会这样做。"

标题为"所有幻想的终结"（Das Ende aller Illusionen）的评论认为，中国的这轮军演给紧张的台海局势火上浇油，一个小小的火星就足以引发一场后果不堪设想的火灾："最迟在俄罗斯入侵乌克兰之时，人们应该了解，依靠希望的原则是无济于事的。如果战争爆发，中国武统台湾，那将苦不堪言，这给全球经济带来的影响会比乌克兰战争产生的后果更为严重。台湾是迄今为止最重要的半导体生产地，全球经济十分依赖半导体，几乎每件电器产品都包含有半导体。德国经济也会受到严重的打击，因为德国对中国市场的依赖程度在不断增加。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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