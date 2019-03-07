德语媒体：如何面对手握王牌的中国？

（德国之声中文网）《南德意志报》发表了题为"从客户到竞争者"（Vom Kunden zum Konkurrenten）的评论文章，指出德国必须重新定义和中国的经济关系。

作者在文章开头写道："在过去的几十年里，德国所有有关中国的讨论都被一种观点所主导：拥有13亿人口的中国市场对于德国工业界及其增长潜力来说是如何的至关重要。出口商们的眼中闪烁着美元的标志，看上去未来有无限的可能。德国基民盟籍总理基兴格（Kurt Georg Kiesinger）1969年在讲话中三次用手敲着演讲台、用'中国，中国，中国'的说法警告共产主义威胁的那传奇一幕早已经成为历史。"

文章随后写道："中国已经从纯粹的消费和工业产品进口国，以及德国各大公司延长的生产线变为如今能够自行生产当年进口的那些产品。德国人在太久、太久的时间里对这一潜移默化的转变视而不见。不久前公布的德中贸易逆差就是一种量化性的体现。不仅如此，欧洲、尤其是德国为了维持汽车和高端工业产品的出口率，在友好的支持下眼看着中国凭着政府的补贴和倾销价格把德国开发的一项具有未来意义的科技--太阳能技术活活毁掉。此外，在钢铁市场和其它经济领域也能够看到类似的发展趋势。"

评论文章作者施劳赫（Rezzo Schlauch）作为德国经济部曾经的国务秘书，重点提及了中国企业对德国机器人制造商库卡的全资收购，并将其称为"关键性事件"，写道："当时的经济部长加布里尔（社民党）以及欧盟专员厄廷格（Guenther Oettinger）是政治沙漠中孤独的呐喊者，他们当时要求为库卡找到一种'德国的'解决方案。然后马上招来市场经济高僧的反对，在他们的经济评论中一边倒的鼓吹国家主导经济的风险，说这可能会成为一种罪过。"

"在这里有必要说清楚：当时对此没有干预才是罪过"，作者用单独一段写道。

随后作者陈述分析了与库卡收购有关的一些鲜为人知的背景，写道："所以说，这个时候来自巴登 -符腾堡州的福伊特公司（Voith）向中国发出批判性的声音，并要求应该采取措施应对那些实力雄厚的中国冠军企业就让人感觉有些奇怪了。为什么奇怪呢？因为正是福伊特公司作为库卡曾经的大股东，从那起收购案中收获了13亿美元。而它和西门子当时其实完全可以联手把库卡这个制造业机器人的关键企业留在德国手中。而且像西门子公司这样，在整个库卡案中表现的不愿意参与，而如今却在面临中国铁道技术竞争的时候呼喊政府伸出援助之手的做法就更无法令人信服。"

中国手中的王牌

而施劳赫所批评的德国各界过于强调中国市场巨大体量的说法，正是德国《经济周刊》专栏作者恰博（Markus Zschaber）在最新的评论文章中所再次强调的。在题为"丝绸之路--中国（股市）的成功之路"的文章中，作者在引言中写道："有关中国经济的预测让有些投资者对这它产生怀疑。但对于其它人来说，这反而可能会成为入场的信号。因为中国的手中还有一张大大的王牌。"

作者眼中的这张王牌就是中国的"一带一路"， 他在文章中写道：一带一路让中国"有潜力让所有预言其厄运的人哑口无言：新丝绸之路可以继续稳固中国作为亚洲和欧洲经济发展引擎的地位。"

文章在分析列举了一带一路沿线国家经济发展潜力后指出："新丝绸之路的重点就是中国有可能让它的贸易战对手--美国尝到惨败的滋味。许多观察者们甚至认为，让特朗普挥舞关税大棒向中国宣战的根本原因就是这条丝绸之路。他们认为美国非常害怕中国落实这个项目。而他们的担忧在中国凭借一带一路可能会一跃成为全球第一大经济体的背景下，在某种程度上其实是可以理解的。一带一路已经有力的向特朗普的'让美国再次伟大'宣战。"

作为资产投资管理专家的作者随后写道："新丝绸之路只是能够让中国靠近世界经济首要强国地位的其中一个项目，但可能是最具标志性意义的一个项目。除此之外，中国还有其它的增长空间。在许多领域，中国如今已经，或在不久的将来占据主导地位。去年，中国就宣布将在2030年之前成为人工智能领域的领军者。这是个份量十足的宣言。以前还是未来设想的人脸识别，或者智能化交通监控在中国早已经成为现实。"

"对了，说到现实：如果谁觉得现在对中国股市未来的想法不够靠谱，而更愿意相信数字，中国也为这些人准备好了论据，"作者写道。"在2000到2018年之间，中国的国民经济总量从1.2万亿美元增长至14.1万亿，翻了几乎12倍。除了数百万受过良好教育的年轻人以外，大约3亿中产阶级的背后是巨大的购买力。就算不囊括汽车销售收益，2018年第四季度中国零售业的总体增长率也达到了7.7%。整个国内消费的增长率更是达到8%。如今，国内消费和服务业已经占了中国经济总量的大约四分之三。谁要是说这是个有毛病的引擎，那他决对不应该成为汽车机械师。"

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