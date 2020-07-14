德语媒体：如何阻挡中国崛起？

（德国之声中文网）《世界报》周六发表客座评论"西方团结一致才能阻止中国崛起"。文章作者指出，中国以胜利者之姿走过新冠危机，并对西方构成更大的地缘政治及经济挑战。中国在地缘政治层面上争取地区主导权，同时希望成为全球霸权；在经济方面，中国意欲掌控技术。

文章写道："面对地缘政治及经济挑战，西方可以选择三种回应方式：顺应中国的崛起、对其加以破坏，或是依照《威斯特伐利亚合约》互不干涉内政的原则共处。"

"香港的命运表明，顺应最终将走向屈服。若采取破坏，可能面临军事冲突的危机；所以唯一现实的选择是通过谈判和平共处。"

"但只有在与美国齐心协力的情况下才能达成。因为欧洲在经济和政治上都太弱势，无法获得中国的足够重视。德国担任欧盟理事会轮值主席国的首要目标必须是强化与美国的伙伴关系。若拜登当选下任美国总统，双方打交道的形式可能更温文有礼，但事情却不会变得容易。"

德国网络新闻媒体"编辑部网络"（RND）也发表文章"没有中国的世界经济要何去何从？"写道，在全球陷入新冠疫情大流行的期间，中国的经济仍在运转，对于权力的主张也同样强烈。作者认为，各国必须减少对中国的依赖，欧盟国家需强化关系。

文章写道，欧元区今年的国内生产总值大幅下滑，美国的情况则堪称惨烈，面对不断上升的感染数字仍无法拿出解决策略。而曾经被寄予厚望的新兴国家如巴西和印度至今仍无法控制住新冠疫情。但中国的情况则相反。

"中国再次-如同10年前金融危机时那般-扮演拉动全球经济的火车头角色。中国的经济增长，对德国的汽车、机械和设备的需求也在增加。"

作者指出，许多德国公司长期以来依赖中国，设想一下，若共产党政府因政治因素对大众集团实施制裁，该公司将受到何等重创。所以联邦政府对香港问题也只是温和表达抗议。

"这背后当然存在对德国企业受到打压的恐惧。未来的情况也不会好转。中国将加大在全球的权力主张以及继续扩张。唯一的结论是，必须减少对中国的经济依赖。这是一项极其艰巨的任务。也意味着现在起要坚定不移地采取行动。德国的出口经济必须分散客源。"

"最好是从自家门前着手，锁定欧盟邻国。（德国）迫切需要提高意大利、西班牙或法国对汽车、机械和设备的需求。正因如此，正在拟定的欧盟援助项目对德国未来的繁荣至关重要。

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