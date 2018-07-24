德语媒体：如何练就对丑闻的免疫力

（德国之声中文网）过去几年来，中国接连发生了一系列涉及食品和药物安全的丑闻，以至于很多中国人对官方的监管机构产生了深深的不信任。《新苏黎世报》对新近曝光的长春长生疫苗丑闻进行了详细报道。文章写道：

北京最高权力中心连夜发布指令，显示了当局处理危机的果断决心。但是在一个问题上，当局的处境较为尴尬，也使整个事件成为一个彻头彻尾的丑闻。因为早在几个月前，有关当局就发现了长春长生的问题。据香港的《南华早报》报道，去年十一月监管部门就曾检查过这家药厂。

据称，去年该药厂曾售出252600支劣质百白破疫苗，而各地卫生防疫站也将这一疫苗用于为三个月以上婴幼儿接种。问题被确认之后，长春长生被处以340万元罚金。其实，这个处罚简直不足挂齿。仅去年一年，该企业就获利五亿六千六百万元，并获得了4830万元的国家补贴。"

区区三百四十万，对一家赢利超过五亿的企业来说，能起到惩戒作用吗？而销售劣质疫苗的企业竟能获得国家几千万的补贴，就更令人匪夷所思了。该报接着写道：

"周末，网上舆论的激愤当然不难想象。疫苗事件成了微博上排名第一的热门话题。仅几个小时之内，该话题的点击量就超过了4900万人次，其中就包括很多忐忑不安的家长。

他们最关心的问题是，受到国家补贴的疫苗还可靠吗，还有哪些省份也使用了这批问题疫苗。网上的相关讨论中充满了不安和愤怒情绪，也掺杂着难辨真伪的传言和揣测。很快，审查部门开始动手，以避免舆情失控。"

中国接二连三的食品和药物丑闻当然也引起了《南德意志报》报的关注。该报题为《如何练就对丑闻的免疫力》的文章中写道：

"中国总理李克强周一下令严查。疫苗丑闻一时间成了最热门的话题。担忧、不满以及愤怒充斥所有社交媒体的评论栏。微信上流传的一篇文章称；'这种疫苗正在天天注入你和你孩子的身体。"作者指出，涉事企业还同其它一些公司共同生产预防乙肝和流感的疫苗。很多网民宣称，他们再不会接受中国生产的疫苗了。

2008年的毒奶粉事件，使大约30万婴幼儿的健康受到影响。

对于极度不安的中国民众来说，本次丑闻深深戳痛了他们的内心。毕竟过去几年来，他们经历了太多的丑闻：有毒食品，伪劣药物，而就在两年前，才刚刚发生过一起劣质疫苗丑闻。当时新华社在事发之后曾援引一位专家的话宣称：'中国的疫苗很安全。中国已经建立起符合世界卫生组织标准的全国性疫苗安全管理体制。'而在此之前的2010年，中国也曾发生过疫苗质量丑闻。而更早些时候的毒奶粉丑闻则造成了大约30万名婴儿的健康问题。"

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]