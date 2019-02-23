德语媒体：如何破解中国这个难题

（德国之声中文网）美国总统特朗普周末在推特上表示，有可能推迟对中国产品加征关税的实施日期。特朗普还称，与中国在结构性领域的贸易谈判取得重要进展，其中包括知识产权保护、技术转让、农业、服务业、货币问题等。《新苏黎世报》写道："在这些问题上的改善，以及对中国市场更容易的准入权，不仅符合美国的利益，也符合世界其它贸易方的利益。"

这篇评论文章写道："但特朗普总统宣布取得进展的消息却甚少有真材实料。去年12月初美国在布宜诺斯艾利斯宣布的90天内达成双边协议的计划，太过雄心勃勃。原因在于，特朗普及其贸易代表莱特希泽所要求的不是别的，而是中国工业政策的终结。通过关税威胁促使中国实施这种可能对政权产生威胁的改革，无论在过去还是现在都是一种幻想。"

文章写道："如今实现进一步进展的可能性是有的，也可能会在海湖庄园举行峰会。但特朗普目前正处在竞选连任的选战中。……因此，最有可能出现的情况是，与中方达成一致，但其范围再次不超过一系列中方的意向声明以及承诺购买美国农产品和能源。美国对约半数从中国进口产品征收的惩罚性关税估计还会实施更长时间，以便继续彰显强硬立场。"

该评论文章写道："没有志同道合的贸易伙伴以及多边机构的支持，--同时也没有长远的战略和明确的目标设定，很难攻破中国这个难题。特朗普上任伊始便通过退出跨太平洋伙伴协议（TPP）以及对盟友和对手征收钢、铝关税--接下来可能还有汽车关税--而削弱了与中方达成更好的谈判结果的可能性。"

对美国批评的质疑

奥地利《皇冠报》在有关华为的报道中写道："美国情报部门在科技公司如思科（ Cisco）或戴尔（ Dell）的产品里安装后门的事实，斯诺登揭发案已对此作了相当完整的记录，但华为替中国政府搞间谍的文件迄今却没有人看到。尽管如此，美国高层仍警告中国公司华为的危险性，威胁联盟国家，若不跟从美国、禁用华为产品，将得不到正常的信息。"

文章写道："在奥地利，人们对来自美国对华为的批评持质疑态度：即便是美国的紧密盟国英国也认为，华为技术带来的风险是'可控'的，从而不愿在为网络升级时放弃华为。德国网络安全局早在去年就已表示反对杯葛华为--因缺乏证据。在奥地利，基础设施部长霍费尔（Norbert Hofer）说：'我们有顾虑，但在程度上有别于美国。'中国是该市场的领头羊，也是技术创新的先行者。华为在扩建5G中扮演至关重要的角色，不可放弃。"

该文写道："华为在巴塞罗那国际移动通讯大会之前，就已开始旨在维护公司形象的宣传攻势，派出高层出访欧洲各地：他们试图减轻人们的担心，称公司创始人兼CEO曾在军队效力并不是什么了不起的事情，与许多高科技企业的高管没有什么区别。同中国政府的关系也纯属正常，即私有公司同国家的关系，这在任何一个国家都是一样。"

文章指出："华为驻奥地利总经理潘遥表示：'我们宁愿关闭公司，也不会让我们的客户以及伙伴受到任何一点损害。'公司法律部总监莱西（Simon Lacey）说：'把别国或者别国经济看作是敌人，非常成问题。'他认为，这样做会在经济层面打响战争，并将之持续下去，最糟糕的，还可能发展成真实的战争。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点