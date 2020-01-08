德语媒体如何看待台湾大选?

（德国之声中文网）台湾举行大选前夕，德国《世界报》1月9日刊登北约前秘书长拉斯穆森的一篇客座评论，题为"中国的下一个受害者"（Chinas nächstes Opfer）。文章写道：

"当西方政府谈及外国势力影响大选时，通常都指向俄罗斯。的确，莫斯科等于是重新发明了干预选举的规则，使之与数字时代相适应。但其它专制与独裁政体如今也大方地使用这个工具箱。首当其冲是中国追随其北方邻邦的脚踪，而2020年1月11日的台湾总统选举则是北京干预的一个完美试验场。北京对香港抗议的反应证实了台湾许多人的评估，即一个自由民主政体的理念同北京的权力要求是无法统一的。'一国两制'的模型，也就是香港获得的维护其基本权利的承诺，正在崩塌。而台湾的民主政体与中国的列宁主义一党制国家也完全无法融合。"

文章写道："北京试图影响台湾选举结果，并非新事。在1996年的首次直接选举中，这位大邻居采取了军事威慑，向台湾周围海域发射飞弹。这是对如果李登辉当选的明确警告。但这一行动失败，李登辉的支持度上升。如果在今天采取公开的进攻性行为，将会有与1996年类似的结果。因此，北京采取了一种'渗透策略'，尝试从内部掏空对台湾民主的信任。这一策略来自外国干预选举的教科书，所采取的是混合了信息战与对亲中力量的非法资金援助。"

文章写道："对信息战而言，台湾是一片肥沃的土壤。开放且饱和的媒体市场一直在寻找新消息，许多记者经常把未经证实的网络报道发表在传统的主流媒体上。社交媒体的使用也是如此。脸书以及一种叫Line的聊天软件、还有一个名为PTT的网络平台最常被用来散播假新闻。尽管脸书在中国被屏蔽，其信息战人员仍乐于使用它来影响台湾的政治辩论。"

文章写道，继此前美国2016年、法国2017年以及一系列其它民主国家之后，台湾也将受到这一挑战。"台湾是民主与专制之战的下一个前线，所有热爱自由的人们都应当加入这场战斗，以确保像中、俄这样的国家不会进一步受到鼓励。如果台湾的民主得不到捍卫，那么，我们自家也将瓦解。"

世代间的裂痕

《法兰克福汇报》文化版发表题为"世代间的裂痕"（Ein Riss zwischen den Generationen）的专题报道，试图剖析台湾年轻一代与父辈在身份认同及对国家前途认知上的深刻隔阂。记者在台北采访了几位年轻的选民后得出结论：在处理与对岸关系的问题上，可以看出台湾社会的撕裂。对于多数年轻人来说，

"距离台湾海岸仅130公里的中国，并不是他们身份认同的一部分，而更是一种威胁。因此他们绝不希望走与中国亲善路线的国民党的候选人韩国瑜在一月份当选。他主张同大陆保持更密切的贸易关系。他们担心，这种关系可能悄然开启（台湾）被中国吞并的渐进过程。北京已于一年前宣布了这一目标。国家主席习近平在去年一月的新年致辞中表示，实现与台湾的统一是他追求的目标；台独是死路一条；他不排除武力解决台湾问题的选项。"

文章提到了为执政的民进党总统蔡英文所拒绝，却在两岸关系政策中扮演重要角色的"九二共识"，指出对台湾的年轻人来说，这与他们所经历的政治现实相去甚远。

"他们十分自然地认为自己是台湾人，希望尽快彻底摆脱中国。而他们的父母和祖父母则在身份认同问题上还难以做出最终取舍，不少人还觉得自己既是台湾人同时也是中国人。因此，来自北京的威吓对这两代人起到了不同的效果：许多老一辈人倾向于平息对岸的怒气、小心接近，而年轻人则支持现任总统的路线。

近四年来，蔡英文在小心翼翼地走钢丝。一方面，维持现状--即维持台湾的实际独立地位对她来说是不可谈判的；另一方面，她又不敢正式宣布台湾独立，因为这将被北京视为对底线的挑衅。"

文章还补充道："随着民主化的进程，一种新的台湾的国家归属感逐渐产生。1992年首次举行自由选举的时候，认为自己是'台湾人'的民众比例仅为17%，2019年这一比例已升到57%。"