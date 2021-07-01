德语媒体：如何看待习近平的“钢铁长城”和“头破血流”

（德国之声中文网）德国发行量最大的报纸——《图片报》发表了题为“习近平用‘流血’威胁对手”（Xi Jinping droht Gegnern mit „Blutvergießen“）的文章。这个有小报性质，经常因编辑风格引起争议的媒体在标题下面罗列的长关键词包括：共产党庆祝成立百年纪念日。习近平要防止台湾独立。

文章在开头关注习近平7月1日在建党100周年讲话中有关“钢铁长城”和“头破血流”的表述报道称：习近平在北京天安门广场对数千名共产党独裁政权的支持者发表讲话时指出：谁打算干涉中国的内政，谁就会面临‘在由14亿多中国人筑起的钢铁长城面前碰得头破血流’。

“为独裁政权欢呼”

作者指出：中国共产党已经100岁了，习近平主席（68岁）正在利用这个机会，举行盛大的炫耀性游行，将他的政权塑造成一个新的世界强国，并威胁其对手。

文章观察写道：习近平在宣传游行中的亮相清楚地表明，他认为自己与这一政权发动过大屠杀的偶像有同等的地位。他在一幅巨大的毛泽东（1893-1976）画像上方举行演讲，并穿上了党和国家创始人本人著名的毛泽东装。毛泽东灾难性的经济和残酷的社会政策让至少8000万中国人送命，但这对习近平来说似乎并不重要。

中国共产党成立100周年庆典上欢呼的中国民众

《图片报》在这篇文章中展示了多幅反应中国共产党在天安门广场庆祝建党100周年的照片。在一张表现中国民众站在“1921-2021”装饰物前手举中国国旗欢呼的照片下，作者写道：“

在天安门广场，成千上万的人在为独裁政权欢呼。1989年，一千多名学生因争取更多的民主而在这里被士兵屠杀。”

在另一张反应中共100年文艺演出现场出现巨幅毛泽东像的照片下，《图片报》的配文是：“

在北京的一次晚会上，中共政权高度赞扬其建国者毛泽东。这位独裁者害死的人数比希特勒或斯大林更多。”

文章随后写道：“在习近平的计划单上，最重要的是：‘拿下台湾这个民主岛国’。‘解决台湾问题，实现祖国完全统一，是中国共产党坚定不移的历史任务，也是全体中国人民的共同愿望，’习近平对他身着制服的追随者说。‘任何独立计划都必须被坚决粉碎’。

“中国领导人无耻撒谎”

“同时，这位中国领导人无耻撒谎”，称“我们从未欺负、压迫或奴役过任何其他国家，过去没有，现在没有，将来也没有。”，《图片报》在文中评论称。“另一方面，台湾政府称习近平的剑拔弩张是‘欺负人’，并强调：‘民主、自由和人权是台湾的基本价值。与海峡对岸的独裁政权存在着重大的系统性差异。’”

作者随后视中国新疆的维吾尔族人为受中国政府“欺负”的另一个例子。写道：“维吾尔族是中国西北部的一个穆斯林少数民族，他们可能也不同意习近平的说法——如果不是因为他们中的一百万人在再教育营中受压迫。”

说到“欺负人”，《图片报》的文章还指出：就在周二，中国威胁说，如果乌克兰继续批评中国对维吾尔人的种族灭绝，就会停止向该国提供疫苗。

习近平演讲 生活继续

全方位关注中国的德国新兴媒体平台“China.Table”也于近日发表文章关注中共100周年庆典活动。作者泽林（Frank Sieren）在一篇题为“钢铁长城”的分析文章中写道：“昨天上午，国家和党的领导人习近平在北京天安门广场发表中国共产党成立一百周年讲话时，中国人的生活工作人在继续。建筑工人并没有中断凯宾斯基酒店和索拉纳购物中心之间两座跨越亮马河新桥的施工工作，尽管他们其实可以通过智能手机上的现场直播轻松收看演讲。在北京最时尚、最豪华的购物和夜生活区之一的三里屯太古里，演讲甚至在一个巨大的屏幕上播放。但是，除了少数几人以外，几乎无人观看。中国人知道，他们的国家主席不会说太多新东西。而且，无论如何，他们都已经为中国的成功感到骄傲。”

“因此，习近平让这次活动保持相对简单。没有过去20年里那样一次又一次的大游行。只有一个军用直升机编队在空中组成了数字100，挂着旗子飞行，上面写着‘共产党万岁’等字样。”但在观察到天安门广场上整齐划一的庆祝民众时，作者认为：“广场上人群的呈现方式出奇的传统，并没有反映出现代多元化的中国。”

没有技术意义的五个话筒

文章随后写道：“习近平本人以一种强调谦虚的方式展示自己，这使他看起来更加强大。他是领导层中唯一穿灰色西装的人，上面有一个非常大的封闭的领子，就像毛泽东创建中国时穿的一样……在他面前是传统的五个麦克风，其数量从技术上来看没有意义，但在视觉上让人对他的权力一目了然。”

习近平的七一讲话中，关注度最高的表态包括：“中国人民从来没有欺负、压迫、奴役过其他国家人民，过去没有，现在没有，将来也不会有。同时，中国人民也绝不允许任何外来势力欺负、压迫、奴役我们，谁妄想这样干，必将在14亿多中国人民用血肉筑成的钢铁长城面前碰得头破血流！”

在泽林看来，这是一种体现中国与外界隔离的升级性表述。他指出，习近平在做出上述表态时，“广场上的7万多人爆发出欢呼声。他当然引起了民众的共鸣。这也是习近平演讲中为数不多的附和新民族主义的表态。除此以外，这长达一个小时的演讲没有提供什么令人惊讶的内容。”

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