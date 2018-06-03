德语媒体：如何欢迎中国？如何阻挡中国？

(德国之声中文网) 德国汽车座椅等内饰生产厂商格拉默日前被来自宁波的继峰汽车零部件股份有限公司收购了2/3股份。波恩出版的《总汇报》以"成功阻击"为题，呼吁大家不必太担心中资收购德国企业，并且指出，格拉默被中国人收购其实是值得庆幸的。

"格拉默现在落入了中国人手中，这引起了某些人的狐疑，不知道新东家到底是什么目的。中国人是不是想要夺取技术、悄悄地带回中国？不，继峰公司显然不会这样做。格拉默会继续自主运营，并且不会退出股市。公司更不会遭到肢解的命运，继峰已经就德国生产基地以及德国就业岗位事宜作出了保证：5年内德国基地肯定保留，针对就业岗位的保证期更是长达7年。"

"同样来自中国的美的集团，两年前收购德国机器人制造商库卡时也作出过类似的公正保证。这样的保证能够证明，美的、继峰想要的并不是快速获利，而是真正的长期投资。"

文章指出，格拉默通过引入继峰的资本，成功地阻止了德国哈斯托尔家族(Hastor)获得掌控权，后者掌控的配件商Prevent，曾经造成德国大众、戴姆勒等车企一度停产。"在格拉默的案例中，我们完全可以反过来看：哈斯托尔家族以施压谋取快速利益闻名，他们的收购企图，恰恰因为中国人出手而被成功阻击。"

西方国家吸纳中国进入WTO，是否酿成大错？

杜塞尔多夫出版的《商报》以"中国成为了警示牌--发达国家为何搞砸了？"为题，刊发社论，抨击中国的国家资本主义正在摧毁全球经济秩序，而造成今天这一局面的，正是许多年前天真的西方国家。

"当前贸易冲突的成因，早在2001年中国加入世贸组织时就已埋下。当时，工业大国天真地为'中国制造'敞开了大门，并且对贸易不公平问题视而不见。如今，中国已经成长为了自信的世界性大国，不会轻易地接受训斥。然而，要想阻止贸易战，偏偏就有必要去训斥中国。"

"当年的西方国家，尤其着迷于中国的巨大销售市场。但是，2001年，西方人做梦也没有想到，让中国入世，就相当于将全球市场向国家资本主义威权政体开放，相当于让中国企业凭借大量政府补贴在国际竞争中获得优势，相当于让中国毫无顾忌地夺取知识产权，相当于让中国针对外国投资者搞'以技术换市场'，相当于让中国为本土市场设置各种贸易壁垒，相当于让中国将错误投资导致的过剩钢铁产能以倾销的形式输出到全球市场。"

"当时，欧美国家更相信中国会随着经济发展而越来越接近西方的经济模式，从而也遵守西方的游戏规则。人们也天真地相信，世贸组织能够驯服中国龙。"

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"这也许是过去20年最大的经济谬论，由此产生了经济、社会、政治领域的严重后果。中国的经济成就不仅仅让中共当局能够维系其独裁政权，更让受到国家保护、引导的中国经济在太阳能、电动汽车、生物医药、机器人制造、人工智能研发等关键领域追上、甚至超越了发达工业国家。"

作者认为，中国现在正凭借其巨大的市场，让许多西方国家政府以及企业敢怒不敢言，世贸组织的机制也因中国的阻碍而失灵。要化解这种局面，唯有修订世贸组织规则、向中国划定红线这一条路可走。

"和特朗普相似，习近平也信奉强者逻辑。'美国优先'或者'中国优先'是同一块硬币的两面。区别是，特朗普公开这么说，而习近平则用自由贸易的华丽辞藻将他的民族主义经济政策包装起来。"

"中国不能够在要求别人承认其市场经济地位的同时，继续破坏市场经济规则。诚然，欧美国家在自己的经济发展历史中也有过不光彩的一面，但是，中国如今已经在许多关键领域与发达工业国平起平坐，因此北京不再需要任何形式的发展援助。"

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