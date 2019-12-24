德语媒体：如何才能让人相信华为与北京不穿一条裤子?

(德国之声中文网) 杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"中国私企需要更多空间"为题，刊发评论指出，中国的私营企业不仅仅需要经济扶持，更需要政治支持。

"2020年，中国将加大对私营企业的扶持力度，后者将获得更多资金、更多资金，以及更公正的待遇。这是正确的做法。毕竟，私营企业才是中国经济增长的主引擎，占全国GDP的六成，并且创造了90%的新增就业岗位。在过去几十年中，推动科技创新的不是迟缓低效的国企，而是私企。"

"鉴于私企的出色表现，北京应该给予私企更多的空间，尤其是在政治方面。私营企业必须能够公开表达与中共当局不一致的观点，不仅仅限于私下场合。只有这样，才能让外界确信，中国私企的老板并不只是政界的代理人。"

"尤其是科技领域的中国企业，正在受到外界的质疑：他们究竟在多大程度上充当北京当局的左膀右臂？正是在这一环境下，德国政府担心来自中国的间谍风险，考虑是否将华为排除在本国5G网络建设之外。来自中国的社交平台抖音也被指控为中国当局执行内容审查。"

作者指出，许多私企老总在非公开场合都对当局满腹牢骚，但是在公开层面上却保持沉默。"这一点上，他们和外资企业没什么两样。后者在众多中国敏感政治议题上的沉默姿态引人侧目。大家沉默的理由都是一样的：谁要是张嘴批评，谁就要冒失去中国市场的危险。毕竟，北京的掌控太严格了。"

"增加信贷、加大市场开放程度、强化竞争，中国政府通过这一系列最新措施来确保2020年的经济能够健康增长。但是，中国当局不应当仅仅着眼于私企在本国市场的短期增长，而更应当考虑这些企业在海外市场的发展前景。只有当企业获得更大的政治空间、能够真正地和中国政府拉开距离时，他们才有机会在国际市场上取得成功。"

慕尼黑出版的《南德意志报》以"微笑取代鸿沟"为题，分析了几天前的中日韩三国领导人的成都会晤。

"成都的三国峰会，在当前这个充满不确定性的时期释放出了一个鼓舞人心的理智信号。三个如此不同的邻国，能够达成如此一份共同声明，这说明平壤近期的威胁引发了关注，而中国也想降一降金正恩的火气。此前，金正恩已经和美国总统特朗普三次会晤。目前的金正恩并不想放弃其核武器开发计划，还要求放松联合国制裁。最近，金正恩还多次试射导弹，并威胁说如果美国在年底前没有实质让步，就要送出一份'圣诞礼物'。这会是一次核导弹试验吗？特朗普则回应说，也许金正恩真的要送他一份精美的礼物，比如花瓶。中日韩三国可不会相信独裁者的花瓶，因此他们共同要求金正恩进行对话。"

"但是，三国领导人的声明，也不过是一个姿态而已。三国之间的鸿沟，也在峰会上清晰显露：三人之间分别举行了两两会谈。显然，距离一个具备实际行动能力的三国同盟，中日韩还有许多工作要做。中国想要松动对朝鲜的国际制裁，从而打消平壤拒绝核裁军的借口。而美国盟友日本与韩国则反对松动制裁，日本内阁官房副长官冈田直树就表示，松动制裁为时过早，日本的立场并未改变。"

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