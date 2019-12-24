 德语媒体：如何才能让人相信华为与北京不穿一条裤子? | 媒体看中国 | DW | 28.12.2019

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德语媒体：如何才能让人相信华为与北京不穿一条裤子?

德国《商报》认为，北京应该给予华为这样的私企更多政治空间，让其能公开表达与中共当局不一致的观点；《南德意志报》则指出，本周早些时候的中日韩三国领导人峰会，虽然发表了一份面向平壤的共同声明，但三国之间的鸿沟依然巨大。

China Ji'nan | Huawei Chip (picture-alliance/dpa/Imaginechina/D. Qing)

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美国《华尔街日报》近日发表文章分析介绍华为公司如何从中国政府获得形式多样的补贴，其中就包括减免税优惠、国家银行的信贷便利、土地优惠价以及政府资助等等。 (26.12.2019)

美国国安顾问奥布莱恩 (Robert O'Brien) 本周在接受英国媒体《金融时报》访问时对英国发出警告，称如果伦敦将中国电信设备提供商华为纳入5G网络的话，中国将可藉此窃取英国的国家机密。 (25.12.2019)

来自中国的社交平台TikTok（抖音）被指对批评性内容进行审查，并歧视少数群体。要想作为用户在这个平台上获得成功同时又涉及政治问题，只有两种选择，或者与审查合作，或者回避。 (07.12.2019)

据媒体报道，鉴于美国政府机构对数据安全顾虑增加，抖音母公司——中国IT企业“字节跳动”（ByteDance）正加速抖音国际版与中国业务的分离。 (27.11.2019)

尽管受到贸易战的影响，但最近几个月中国的多项经济数据好于预期。今年前三季度中国的GDP增长为6%，如果全年保持这个水平，北京就达到了自己预设的增长目标。 (16.12.2019)

中国总理李克强与日本首相安倍晋三、韩国总统文在寅12月24日在中国四川省会成都举行峰会，聚焦朝鲜核问题与区域经济合作。媒体报道称，安倍特别强调，中日韩三国“并非三国时代的魏、吴、蜀”。 (24.12.2019)

(德国之声中文网) 杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"中国私企需要更多空间"为题，刊发评论指出，中国的私营企业不仅仅需要经济扶持，更需要政治支持。

"2020年，中国将加大对私营企业的扶持力度，后者将获得更多资金、更多资金，以及更公正的待遇。这是正确的做法。毕竟，私营企业才是中国经济增长的主引擎，占全国GDP的六成，并且创造了90%的新增就业岗位。在过去几十年中，推动科技创新的不是迟缓低效的国企，而是私企。"

"鉴于私企的出色表现，北京应该给予私企更多的空间，尤其是在政治方面。私营企业必须能够公开表达与中共当局不一致的观点，不仅仅限于私下场合。只有这样，才能让外界确信，中国私企的老板并不只是政界的代理人。"

"尤其是科技领域的中国企业，正在受到外界的质疑：他们究竟在多大程度上充当北京当局的左膀右臂？正是在这一环境下，德国政府担心来自中国的间谍风险，考虑是否将华为排除在本国5G网络建设之外。来自中国的社交平台抖音也被指控为中国当局执行内容审查。"

作者指出，许多私企老总在非公开场合都对当局满腹牢骚，但是在公开层面上却保持沉默。"这一点上，他们和外资企业没什么两样。后者在众多中国敏感政治议题上的沉默姿态引人侧目。大家沉默的理由都是一样的：谁要是张嘴批评，谁就要冒失去中国市场的危险。毕竟，北京的掌控太严格了。"

"增加信贷、加大市场开放程度、强化竞争，中国政府通过这一系列最新措施来确保2020年的经济能够健康增长。但是，中国当局不应当仅仅着眼于私企在本国市场的短期增长，而更应当考虑这些企业在海外市场的发展前景。只有当企业获得更大的政治空间、能够真正地和中国政府拉开距离时，他们才有机会在国际市场上取得成功。"

China Ostasien-Gipfel (picture-alliance/AP/Kyodo/Yoshitaka Sugawara)

慕尼黑出版的《南德意志报》以"微笑取代鸿沟"为题，分析了几天前的中日韩三国领导人的成都会晤。

"成都的三国峰会，在当前这个充满不确定性的时期释放出了一个鼓舞人心的理智信号。三个如此不同的邻国，能够达成如此一份共同声明，这说明平壤近期的威胁引发了关注，而中国也想降一降金正恩的火气。此前，金正恩已经和美国总统特朗普三次会晤。目前的金正恩并不想放弃其核武器开发计划，还要求放松联合国制裁。最近，金正恩还多次试射导弹，并威胁说如果美国在年底前没有实质让步，就要送出一份'圣诞礼物'。这会是一次核导弹试验吗？特朗普则回应说，也许金正恩真的要送他一份精美的礼物，比如花瓶。中日韩三国可不会相信独裁者的花瓶，因此他们共同要求金正恩进行对话。"

"但是，三国领导人的声明，也不过是一个姿态而已。三国之间的鸿沟，也在峰会上清晰显露：三人之间分别举行了两两会谈。显然，距离一个具备实际行动能力的三国同盟，中日韩还有许多工作要做。中国想要松动对朝鲜的国际制裁，从而打消平壤拒绝核裁军的借口。而美国盟友日本与韩国则反对松动制裁，日本内阁官房副长官冈田直树就表示，松动制裁为时过早，日本的立场并未改变。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

外部链接

HANDELSBLATT: Chinesische Privatunternehmen brauchen mehr Spielraum

商报

SZ: Lächeln trotz der Gräben

南德意志报

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