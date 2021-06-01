德语媒体：如何才能让中国人愿意生孩子

（德国之声中文网）"2019年，中国邮政当局发行的猪年邮票纪念邮票是一个有着三个猪宝宝的猪家庭，当时内部人士就认为这是一个明确的信号，未来将允许一对夫妻有三个孩子。毕竟，当年废除独生子女政策时也曾推出了一枚动物邮票--猴妈妈和它的两个孩子"，《法兰克福汇报》一篇题为"子宫的国有化"（Nationalisierung des Uterus）的文章在开头这样写道。

中国当局目前正在推动三胎政策。不过文章作者Friederike Böge指出，与其他同样面对生育率下降的工业化国家不同，中共在应对时没有将重点放在普及儿童保育服务上，而是通过更多地强调传统价值观。

"出台三孩政策清楚地表明，最近一次的人口普查结果让中共领导层感到不安。……可以预见的是，生育率的下降很快会导致人口数量萎缩。多年来，中国专家一直对这样的人口变化所带来的风险提出警告。这常常被总结为一句话：中国会未富先老。"

文章随后写道，按照专家的计算，到2050年，中国三分之一以上人口可能超过64岁。劳动人口比例的缩减将给中国本来就没有发展很成熟的社会福利体系带来压力，许多专家也表示，技术工人的潜在短缺可能会影响经济增长。

中国官媒新华社报道称，优化生育政策 "是实现经济高质量发展、维护国家安全和社会稳定的重要举措"。作者说，这体现出中共的主张没有改变，即通过社会政策来引导国家的发展。

不过作者也注意到，中国民众对于新政似乎不怎么买单。目前的年轻家长们，身为独生子女一代，面临孩子教育、赡养父母等多重负担，需要的是实惠的经济政策支持。另外，很多网民对于领导层未能干脆地完全废除计划生育政策也感到困惑。

"一些年轻女性也在《三联生活周刊》微博上一项不具代表性的调查中表达了她们的抗议。调查问题是：你想要几个孩子？百分之七十的参与者回答说：不要。"

文章同时指出，"在中国，如何平衡工作与家庭的问题主要涉及的是女性。……而育儿假的长短和补贴金额因省而异。近年来，中国的部分地区作出努力，通过税收减免、对婴儿食品、房租和教育费用的补贴来减轻年轻家庭的负担。但这还没有在全国范围内推行。"

《明镜周刊》同样在6月1日一篇题为"一家三个孩子？想得美！"(Drei Kinder pro Familie? Schön wär's!）的文章中聚焦"三孩政策"。

作者Georg Fahrion也认为，"很难仅仅通过政治指令说服人们为了祖国的利益生更多的孩子"，不仅是中国人已经习惯了一家一个孩子这种模式，而且在竞争激烈的中国社会，家长和孩子也面临着巨大的压力，对于高昂的花费和巨压，很多家长并不想再经历一遍。

文章随后详细讲述了中国教育体制之下家长和孩子的不易，并指出增加人们的生育欲望，要从改变以学习成绩为导向的中国教育模式和改善妇女的工作环境开始。"根据国际劳工组织（ILO）的数据，1990年至2019年期间，中国的职业女性比例从73.2%下降到60.6%。……主要是因为许多雇主根本不愿意雇用育龄期以及有孩子的女性。2008年，中国在世界经济论坛的 "全球性别差距报告 "中排名第57位，而到2020年，中国的排名下滑至106位。"

"……就像一位网友说的那样：我不买三辆劳斯莱斯是因为劳斯莱斯限购吗？"

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