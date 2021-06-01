德语媒体：如何才能让中国人愿意生孩子

（德国之声中文网）"2019年，中国邮政当局发行的猪年邮票纪念邮票是一个有着三个猪宝宝的猪家庭，当时内部人士就认为这是一个明确的信号，未来将允许一对夫妻有三个孩子。毕竟，当年废除独生子女政策时也曾推出了一枚动物邮票--猴妈妈和它的两个孩子"，《法兰克福汇报》一篇题为"子宫的国有化"（Nationalisierung des Uterus）的文章在开头这样写道。
中国当局目前正在推动三胎政策。不过文章作者Friederike Böge指出，与其他同样面对生育率下降的工业化国家不同，中共在应对时没有将重点放在普及儿童保育服务上，而是通过更多地强调传统价值观。
"出台三孩政策清楚地表明，最近一次的人口普查结果让中共领导层感到不安。……可以预见的是，生育率的下降很快会导致人口数量萎缩。多年来，中国专家一直对这样的人口变化所带来的风险提出警告。这常常被总结为一句话：中国会未富先老。"
文章随后写道，按照专家的计算，到2050年，中国三分之一以上人口可能超过64岁。劳动人口比例的缩减将给中国本来就没有发展很成熟的社会福利体系带来压力，许多专家也表示，技术工人的潜在短缺可能会影响经济增长。
中国官媒新华社报道称，优化生育政策 "是实现经济高质量发展、维护国家安全和社会稳定的重要举措"。作者说，这体现出中共的主张没有改变，即通过社会政策来引导国家的发展。
不过作者也注意到，中国民众对于新政似乎不怎么买单。目前的年轻家长们，身为独生子女一代，面临孩子教育、赡养父母等多重负担，需要的是实惠的经济政策支持。另外，很多网民对于领导层未能干脆地完全废除计划生育政策也感到困惑。
"一些年轻女性也在《三联生活周刊》微博上一项不具代表性的调查中表达了她们的抗议。调查问题是：你想要几个孩子？百分之七十的参与者回答说：不要。"
文章同时指出，"在中国，如何平衡工作与家庭的问题主要涉及的是女性。……而育儿假的长短和补贴金额因省而异。近年来，中国的部分地区作出努力，通过税收减免、对婴儿食品、房租和教育费用的补贴来减轻年轻家庭的负担。但这还没有在全国范围内推行。"
《明镜周刊》同样在6月1日一篇题为"一家三个孩子？想得美！"(Drei Kinder pro Familie? Schön wär's!）的文章中聚焦"三孩政策"。
作者Georg Fahrion也认为，"很难仅仅通过政治指令说服人们为了祖国的利益生更多的孩子"，不仅是中国人已经习惯了一家一个孩子这种模式，而且在竞争激烈的中国社会，家长和孩子也面临着巨大的压力，对于高昂的花费和巨压，很多家长并不想再经历一遍。
文章随后详细讲述了中国教育体制之下家长和孩子的不易，并指出增加人们的生育欲望，要从改变以学习成绩为导向的中国教育模式和改善妇女的工作环境开始。"根据国际劳工组织（ILO）的数据，1990年至2019年期间，中国的职业女性比例从73.2%下降到60.6%。……主要是因为许多雇主根本不愿意雇用育龄期以及有孩子的女性。2008年，中国在世界经济论坛的 "全球性别差距报告 "中排名第57位，而到2020年，中国的排名下滑至106位。"
"……就像一位网友说的那样：我不买三辆劳斯莱斯是因为劳斯莱斯限购吗？"
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鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁
多生是荣誉
中华人民共和国建国初期，中国是大力鼓励生育的。50年代初，中国政府禁止非法打胎，严格限定绝育手术和人工流产的条件，并效仿前苏联，给多生多育的妇女以“光荣母亲”、“英雄母亲”的称谓。生孩子达到5个为“光荣母亲”，10个为“英雄母亲”。
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鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁
少生才光荣
在这种环境之下，中国人口迅速增长。70年代末，中国人口已接近10亿。为了减缓人口增长，中国把控制人口增长纳入国民经济社会发展计划，70年代提倡“晚稀少”的政策，即提倡晚婚晚育，拉长生育间隔，只生两个孩子。当时流行着“一个太少，两个正好，三个多了”的说法。
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鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁
“只生一个好”
相信许多人都很熟悉这句口号。1982年，计划生育被定为国家的基本国策。独生子女政策开始在全国实施，对少数民族和农村家庭做出了一些例外规定。“只生一个好”的口号响彻各地，独生子女成为时代独有的现象。
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超生妈妈之殇
严格控制出生的政策也让许多家庭付出了沉重的代价。网上流传着很多关于计生的血泪故事：被打毒针强行引产、为躲计生迁户农村……对于黄宏、宋丹丹表演的小品“超生游击队“，很多人仍然记忆犹新。在令人捧腹的表演背后，讲述了却是一个残酷的现实：一对夫妇为了不被强制计生，而不得不四处流浪。陷入“超生门”的也不乏名人，比如张艺谋就因为超生而交纳了748万元计划外生育费及社会抚养费。
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一胎政策
中国在实施了计划生育政策多年，虽然有效控制住了人口的增长，不过政策也带来了种种弊端，不仅社会老龄化问题日益严重，人口萎缩的现象也远远超过一般人的想象。中国社会科学院2015年在《经济蓝皮书：2015年中国经济形势分析与预测》中指出，中国的总生育率只有1.4，远低于世代更替水平的2.1，并且已非常接近国际上公认的1.3的“低生育陷阱”，该机构呼吁尽快全面放开二孩政策。
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二胎催生
为了刺激人口增长，扭转劳动力快速老龄化的趋势。2015年，北京决定全面实施一对夫妻可生育两个孩子的政策，开展应对人口老龄化行动。在全面放开二胎之前已经实施了所谓“单独二孩“的政策。它的含义是，父母中一方为独生子女的家庭可以生育第二个孩子。
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试管婴儿
开放二胎的消息让一些父母们动起了再要一个孩子的念头。随着医学技术的发展，越来越多的人愿意选择试管婴儿的方法“量身打造”自己未来的孩子。有些医院给患者提供挑选新生儿性别的机会。除了试管婴儿，代孕也成为一些中国大龄父母再要孩子的一个选择。
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生育率“向下看齐”
全面二胎开放几年后，似乎效果有限，2016年出生人口数量出现一个小高峰后，中国出生人口数量从2017到2020年连续“四连降”。职业压力、生活成本、养育成本、观念变化等原因都导致中国的生育率下降。
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还是三孩好？
为了应对出生率下降、老龄化加剧等问题，今年5月，中国人口生育政策再次放宽。中国家庭今后将可生育三个小孩。消息官宣后立即引起广泛关注和讨论。有网友不无讽刺地说道：“这届独生子女真的幸福，可以养4个老人，3个小孩。” 许多人的发言几乎都传达了同样的抱怨：生育率低迷的根本原因不是政策限制，而是养育成本太高。
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“低生育陷阱”
中国5月11日公布了最新的全国人口普查结果，中国大陆过去10年是1950年代以来人口增长速度最慢的10年，年平均增长率为0.53%。2020年中国育龄妇女总和生育率仅为1.3。国际上通常认为总和生育率1.5左右是一条“高度敏感警戒线”，一旦降至1.5以下，就有跌入“低生育率陷阱”的可能。