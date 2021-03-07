德语媒体：如何才能有效地对中国施压？

(德国之声中文网)《法兰克福评论报》以"欧盟发出威胁 但是力度不够"为题，刊发评论指出，如果欧盟真想让中国收回改革香港选举制度的计划，就不能只是发出一些空洞的威胁。

"欧盟表示，鉴于中国正在香港破坏民主，不再排除对中国采取制裁措施。但是，如果布鲁塞尔想要促使习近平收回这项计划，就必须要做得更多。"

"然而，欧盟不太可能很快改变其对华政策。长期以来，欧洲各国无法就今后如何与北京打交道形成共识。至于美国，尽管华盛顿也强烈抨击了中国修改香港选举制度的计划，但是拜登总统至今没有明确表示，在对华关系上，他究竟想用哪些手段实现哪些政治目标。同样不明确的是，香港议题在一长串对华关系问题清单中到底有多高的优先级？"

"因此，香港民众在今后一段时间内还是只能靠自己。他们只能希望，欧美能够形成一份有效的战略促使中国做出让步。"

立场左倾、持无条件反战立场的《青年世界报》关注了德国海军计划在今年夏天派遣军舰前往亚太海域的消息。该报以"第二战场"为题，认为德国海军前往中国周边海域只会让该地区局势更为错综复杂。

"习近平说了'准备战斗'？在中国周边海域，美国军舰多年来一直在巡航，近期愈发频繁。而且，越来越多的西方国家开始向南中国海派遣驱逐舰、核潜艇巡航：先是法国，然后是打算派遣航母的英国。在南中国海，美国海军已经开始进行双航母编队演习，还计划在'第一岛链'部署中程弹道导弹。美军的战略分析人士正在公开预测，到底是今后10年内还是15年内爆发针对中国的战争。而现在，中国国家主席呼吁，为了保卫'国家主权、国家安全、发展利益'，军队在必要时要做好'战斗准备'。"

文章注意到，德国国防部长正是在点评习近平的上述表态时，确认了德国海军"巴伐利亚号"护卫舰将会在今年8月巡航南中国海水域的消息。"德国加入了西方国家海军前往中国周边海域巡航的行列，就像19世纪末那样。不同的是，19世纪末的中国正在衰落，正在被包括德国在内的帝国主义者推入深渊；而现在正走下坡路的则是西方国家。要是西方国家依然想和过去一样充当世界的主宰者，西方国家的当政者就必须压制住中国。如果经济战不能实现目标，就只剩下武力手段了。"

"然而，去中国周边海域保卫德国的繁荣，这种企图蕴藏着不小的风险。汽车、半导体等行业的主要厂商的超过1/3营业额都来自中国市场，这一现实多少拖慢了柏林正在寻求的炮舰政策：'巴伐利亚号'护卫舰将不采用美国海军爱用的挑衅航线，而是回避南中国海争议岛礁的12海里水域。但是，这种做法仍然改变不了一个事实：德国正在开启第二个东方战场。"

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