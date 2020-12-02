德语媒体：奶茶联盟和MeToo中国

（德国之声中文网）世界报刊登题为“北京冒险的强硬策略”的分析文章，回顾了近十年来香港年轻人抗争运动的轨迹。作者认为，对黄之锋、周庭和林朗彦的判决是一个“分水岭”，这也显示了香港在不到10年间发生了怎样的变化。而在这些年里， “从调皮捣蛋的活动分子成长为经过风云的政治人物”。黄、林二人更已不是第一次入狱。

“今年夏天北京开始在香港实施的国安法，是中国对这十年抗争的回答，黄之锋、周庭和林朗彦三人是这场抗争重要的领军人物。中国要给那些在其看来威胁到自己安全和主权的游行示威画上一个句号。

黄之锋、周庭和林朗彦不是因触犯《国安法》而被判刑的。但对他们的判罪必须放在这个框架里看待。中国不再容忍任何反对派，无论是在街头，还是在议会里。几十年里作为香港和中国大陆最根本区别的司法独立，对中国来说是分文不值的。

不过，北京能否达到预期的效果，并不是胜算无疑。黄、周、林三人都拥有发达的网络。从他们的抗争行动中，台湾和泰国的活动人士得到了启示。这些国家的活动人士把他们的这一网络叫做‘奶茶联盟’，因为这几个地方的人都很喜欢喝奶茶。”

在介绍了黄之锋和周庭分别在泰国和日本的网络社群拥有粉丝之后，作者写道：

“简言之，黄之锋、周庭和林朗彦如今是全球抗争运动的偶像。他们的号召力远远超出了香港的范围。对他们三人的判决，不会让香港，更不会让北京中央政府赢得盟友。相反，尤其是亚洲邻国会带着越来越多的疑虑注视香港和北京。”

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“一起向历史要答案”

《法兰克福汇报》关注了中国央视主持人朱军被控性骚扰一案的开庭审理。报道介绍，两年前，曾在央视实习的周小弦把大牌主持人朱军告上法庭，曾掀起轩然大波，并让“MeToo”运动在中国获得了极大关注。周三开庭之日，有数十名支持者聚集在法院前声援周小弦。在简要叙述案情之后，作者写道：

“如今谈到有关女性权益的话题，周小弦在中国已是一个受到显著关注的声音。她支持性暴力的受害者把侵害她们的人告上法庭，陪她们去报警。周三，周小弦在中国的互联网上得到大量的声援。她发布的案件开庭的消息在微博上获得了12万次点赞。带有以她的案例为引子的关键词 ‘我们一起向历史要答案’的发帖，获得25万人次的阅读量。不过，大量发帖很快就被审查删除了，就像以往那些引来巨大关注的话题一样。《财经》杂志的一篇有关报道也在上网后不久即被删除。该报道称，有12人出庭作证，包括周小弦的父母和2014年曾陪她去报警的朋友。朱军则让他的工作团队成员出庭作证。在法院门前，警察要求示威者收起标语牌，多名外国记者一度被警察控制。

此案被视为对待性骚扰问题的指标性案件。6个月前，中国将性骚扰作为单独的罪名加入了新的民法典，或许也是有鉴于“MeToo”运动的声势。此前已经有过一些颇具象征意义的司法判例。2019年6月，成都一家法院裁定一位控告上司性骚扰的女社工胜诉。被告被判公开道歉，但不须承担经济赔偿。2019年10月，上海一家法院判处一名男子6个月徒刑，他在地铁上对两名女性进行了猥亵。”

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