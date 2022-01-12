 德语媒体：奥运车队经过时请屏住呼吸 | 媒体看中国 | DW | 12.01.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

媒体看中国

德语媒体：奥运车队经过时请屏住呼吸

立陶宛同中国之间关系紧张，德国企业夹在中间两头犯难。《明镜周刊》关注这一“危险的先例”。《南德意志报》发表的杂文调侃中国“零容忍”防疫策略，“如果有奥运的车辆从身边经过，（北京）市民最好屏住呼吸并把目光垂下来”。

China | Vor den Olympischen Winterspielen

（德国之声中文网）《明镜周刊》以“危险的先例”（Gefährlicher Präzedenzfall）为题关注中国和立陶宛之间出现的贸易战。文章开篇描述称，立陶宛首都维尔纽斯的气温已经降至零下6度，但事实上这个波罗的海国家的冰期却早在夏天就开始了。自从立陶宛准许台湾在维尔纽斯开设代表处，北京方面就认定这是对“一个中国政策”的冒犯并扬言要采取惩罚措施。

文章写道：“一开始立陶宛对北京方面发出的威胁并没有特别在意，毕竟台北方面在欧盟很多国家都开设了代表处，光是在德国就有4个，但北京政府却从未因此就冻结外交关系或者展开贸易战。所以这次中国驻立陶宛大使被召回国的时候，外界原本也以为事情就了结了。”

自从立陶宛准许台湾在维尔纽斯开设代表处，北京方面就认定这是对“一个中国政策”的冒犯并扬言要采取惩罚措施。

自从立陶宛准许台湾在维尔纽斯开设代表处，北京方面就认定这是对“一个中国政策”的冒犯并扬言要采取惩罚措施。

但是11月18日，驻立陶宛台湾代表处成立之后，一切就都改变了。“最开始人们以为立陶宛在经济层面受到的损失只是有限的，因为立陶宛对华直接出口在其贸易总量的比重只占1%左右。更何况立陶宛早已习惯了面对强权国家的威胁，它与邻国俄罗斯往来的经验让它套上厚厚的盔甲”。

“但后来发现，外国公司在立陶宛生产的产品也不能在中国海关清关。这令柏林新内阁也不得不在圣诞节前就参与进来，因为这会殃及德国公司也遭受中国惩罚性措施的影响。汽车配件供应商大陆集团和海拉集团等都在立陶宛设厂生产。这些企业都在去年年底向欧盟委员会报告了这些问题。”

文章写道：“德国联邦经济部国务秘书布兰特纳（Franziska Brantner）周一（1月10日）晚间抵达维尔纽斯。她将目前立陶宛同中国之间的紧张关系称作是‘欧洲的问题’。她说应该保护欧盟内部市场不会遭受外力的破坏。‘立陶宛依旧是一个是个投资的好地方。’布兰特纳强调说。”

“立陶宛也警告说不能向中国屈服。‘如果不加以制止，这就会成为一个危险的先例。今后有可能会在任何一个国家重新上演。’立陶宛外长说。”

冬奥会将于2月4日至2月20日在北京举行，此外，河北省西北部城市张家口也将承办户外冰雪项目。

冬奥会将于2月4日至2月20日在北京举行，此外，河北省西北部城市张家口也将承办户外冰雪项目。

“请勿敲窗”

《南德意志报》发表了一篇题为“发生了交通事故？请您继续向前开车！”（Verkehrsunfall? Bitte gehen Sie weiter!）的讽刺杂文，调侃了一下中国“零容忍”的防疫政策。

近期北京市交管局发布提示，提醒市民群众在出行过程中，一旦与冬奥专用车辆发生交通事故，应“注意保持安全距离，不与车辆和车内人员接触，等候专业人员到场处置”。提示称这样是为有效防范疫情风险，避免贴有闭环管理标识的冬奥专用车辆与闭环外人员接触。北京交警也提示务必保持安全距离，市民别去“敲车窗”

《南德意志报》发表的杂文中写道：“如果有奥运的车辆从身边经过，（北京）市民最好屏住呼吸，最好把目光垂下来，因为感染了奥密克戎变种之后常见的症状不仅是轻微咳嗽，同时还会遭遇美杜莎眼神。在古希腊神话中，凝视美杜莎眼睛的人都会变成石头。参赛运动员也被提醒采取额外的防护措施，例如雪橇选手在赛道外也应该戴着头盔，实在不行也可以戴一个星球大战里达斯·维达的面具，胆子小的当然也可以选择全身装的熊猫装束。”

“如果这些都不管用（或者没人帮得上忙），那还有奥林匹克格言呢。不过最近奥委会主席巴赫把奥林匹克格言修改了一下。新版本是：更高、更快、更远——一起努力！”

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

立陶宛政坛分歧下 台湾再送10亿融资大礼

在台湾议题於立陶宛国内政坛掀起正反派看法之际，台立经济高层11日在召开会议後，台湾宣布加码至10亿美元来投资台立经济合作项目。立国外长也再次重申对开设台湾办事处的支持。  

美国再度声援立陶宛 法国促欧盟反制中国

面对来自中国的压力，美国周五再次发出支持立陶宛的信号。另有媒体报道，作为新一届欧盟理事会轮值主席国的法国希望尽快采取措施反制中国。  

美欧协助抵抗北京 立陶宛再挡中资企业

立陶宛国内传出对于设立台湾代表处的不同意见，执政团队继续向美国和欧盟求援，解决北京在外交和经贸上的胁迫行为。  

天津发现奥密克戎 全市1400万人核酸检测

紧邻即将举行冬奥会的北京和张家口的天津，过去两天新增数起病例，其中也包括奥密克戎变种，开始对1400万居民进行全员核酸检测，同时暂停部分地铁线路，关闭景区、公园等场所。  

德语媒体：疫情下的中国发生了根本改变

德语媒体近日纷纷关注疫情再起、奥密克戎变体跨省传播给中国当局带来的严峻挑战。《法兰克福评论报》发文称，尽管中国在对抗病毒方面可圈可点，但新冠疫情爆发的两年时间里， “这个国家发生了根本性的变化”。  

相关内容

2021-06-08 Vilnius Lithuania. Lithuanian president Gitanas Nauseda delivers annual speech at Seimas Parliament on Tuesday 8 of June 2021. Ausrine Armonaite, head of liberal Freedom party makes comments. Vilnius Lithuania komentarai-po-prezidento-metinio-pranesimo-60bf287947a7d PUBLICATIONxNOTxINxESTxLATxLTUxFIN Copyright: xZygimantasxGedvilax Lithuania politics president parliament

立陶宛政坛分歧下 台湾再送10亿融资大礼 12.01.2022

在台湾议题於立陶宛国内政坛掀起正反派看法之际，台立经济高层11日在召开会议後，台湾宣布加码至10亿美元来投资台立经济合作项目。立国外长也再次重申对开设台湾办事处的支持。

Czech President Milos Zeman, right, in a transparent cube because he tested positive to COVID-19, appoints ODS leader Petr Fiala, left, as Czech Prime Minister at the Lany manor, near Prague, Sunday, Nov. 28, 2021. The Czech president has sworn in Petr Fiala as the country’s new prime minister following last month’s parliamentary election. Milos Zeman and Fiala, the leader of the coalition that captured most votes in the Oct 8-9 vote were separated by a clear screen during the ceremony at the presidential chateau in Lany, west of Prague, after the president tested positive for the coronavirus and must isolate. (Roman Vondrous/CTK via AP)

捷克驻华大使支持北京冬奥 遭新外长反驳 12.01.2022

捷克驻中国大使佟福德日前向中国媒体表示力挺北京，这与新任外长利帕夫斯基的立场显然不同。他向媒体表示，捷克正在调整对华政策，佟福德不该发表类似言论。捷克有可能成为下一个立陶宛吗？

Oktober / November 2020 DW-Doku über chinesische Seidenstraße auf dem Balkan. Werbung für Huawei in Zentrum von Belgrad, Serbien.

客座评论：疫情时代的中国高科技公司还会好吗？ 12.01.2022

贸易关税战还未结束，新冠疫情依然绵延不断：在这样的背景下，中国的高科技头部公司前景如何？在与美国同行的比较中，又处于怎样的地位？经济学者沈凌对此进行了一番审视。