德语媒体：奥运泳池何时能恢复清净

有关中国游泳选手兴奋剂问题的讨论，迟迟不能平息，而世界反兴奋剂机构缺乏透明度的工作方式，非但不能消除各方的疑虑，反而对质疑呼声起到了推波助澜的作用。

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》发表评论称，中国游泳选手因“食用汉堡而类固醇阳性”的事件被曝光之后，世界反兴奋剂组织正在迅速陷入泥潭而难以自拔。这篇题为《陷入泥潭的世界反兴奋剂机构》的评论写道:

“世界反兴奋剂机构对中国人的说辞予以接受，并表示不会在国际体育仲裁法庭对中方提告，因为获胜的机会非常渺茫。这样做不仅没有尽职尽责，而且是玩忽职守。因为世界反兴奋剂机构迄今为止的言行，简直就像是在发布指导原则，告诉有心人如何去制定一套服用兴奋剂的计划，才不会被WADA所发现。这并不是说中国人已经制定了这样的兴奋剂计划，因为并没有这样的证据。

但是问题在于，在公众社会看来，世界反兴奋剂机构似乎根本没有兴趣对这些已知的中国兴奋剂事件展开彻底的调查。最简单可行的办法就是对那些每天进出巴黎奥运游泳馆的选手们进行问询。而WADA的作为却令人作呕：该机构周二发布的一份声明中，对媒体和调查记者发起了正面攻击，并指责他们是美国政府抹黑行动的组成部分。鉴于这一国际组织在打击体育舞弊问题上，此前就有过种种的闪失，而新闻媒体则在增强透明度方面做出了重大的贡献，WADA现在的作为，简直是毫无底线。”

《法兰克福汇报》：WADA对媒体的攻击毫无底线。 图像来源: Felipe Dana/AP/picture alliance

评论写道，世界反兴奋剂机构的作为令人失望，而对该机构失去信任的，也绝不仅限于美国。

“在华盛顿，这种不信任已经以立法的形式得到体现，国际体育组织的高官们那种高枕无忧的生活今后将会遇到麻烦。体坛高官们当然会将这项立法视为眼中钉肉中刺。本周二，也就是WADA发布上述声明的那一天，美国国会有人提出建议强化相关法律，如果WADA不改善工作方式，将对该组织的资助情况进行详细调查。鉴于WADA近来的表现，这种回应显然是合乎逻辑的。”



电动车领域来自中国的竞争，令德国的老牌汽车企业叫苦不迭。《每日镜报》发表评论称，这是对德国经济敲响的警钟：

“世界其他地区的崛起已经成了不争的事实。中国早已成了汽车行业的创新者和价格制定者，尽管中国采取了不公平手段，而欧盟也正在寻求应对措施。美国则向绿色技术领域斥资近万亿美元，以吸引更多投资。

长期以来，只要德国跨国企业的业绩良好，国家就会有税收，就业岗位也就会有保障，人们当然也就可以对新趋势视而不见。然而，现在人们终于已经意识到，世界变了。

中国的汽车买家更热衷于购买本国生产的电动车，这就难免让宝马、奔驰和大众公司的中国业务蒙受打击。

德国总理盼望已久的廉价电动车并非出自萨克森或巴伐利亚，而是来自东欧、西班牙及其他低薪国家。道理很简单，随着中国业务的收益降低，各大德国车企也就失去了生产廉价电动车的资本。更何况廉价电动车的收益本来就非常有限。”

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