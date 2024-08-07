德语媒体：奥运惊人成绩后的巨大问号

中国游泳队在巴黎奥运会上摘金夺银甚至打破世界纪录，进一步加剧了外界对其服用兴奋剂的怀疑。《法兰克福汇报》认为，问题的根源在于国际奥委会与政界过从甚密。《世界报》刊登的一篇德国议员撰写的客席评论则呼吁欧盟从严看管TikTok，否则后患无穷。

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》以“奥运会上的惊人成绩 ”为题，再次刊发评论质疑了中国游泳队夺得奖牌甚至打破世界纪录的表现。作者认为，这说明国际反兴奋剂体系已经无法再让人信任。

“兴奋剂是被禁止使用的。国际奥委会(IOC)、世界反兴奋剂组织(WADA)、各国反兴奋剂机构、国际药检机构(ITA)等一系列机构组成了一个复杂的架构，其任务和职权往往很难一眼看清。长久以来，人们一直在强调药检次数。那些服用禁药者总是说他们接受了多少次检测，直到他们被抓获。其实，仅凭药检次数很难说明运动员是否服用了兴奋剂。对于中国游泳选手也同样如此，他们现在是最受怀疑的焦点人物。”

作者注意到，覃海洋等中国选手正在抱怨巴黎奥运会期间遭到了针对性的频繁药检从而影响比赛状态，而当中国队夺得男子混合泳接力赛金牌时，覃海洋又说目标就是打破束缚。

“其实，相关指控并非空穴来风。2021年1月，23名中国游泳运动员在药检中出现阳性，其中包括覃海洋。这也是他运动生涯中第二次被检出阳性。不过在当年的东京奥运会上，他依旧被允许成为金牌得主。中国反兴奋剂组织在几个星期后宣称找到了违禁的心脏病药物的污染源：酒店厨房。于是他们终结了此案并上报世界反兴奋剂组织(WADA)。负有监督各国反兴奋剂机构义务的WADA则认可了中方的解释。2022年，类似的情节再次上演：两名被检出类固醇阳性的中国游泳选手被解释为误食了汉堡包。WADA（国际奥委会对该组织有着决定性影响力）也再次决定不将此案诉诸国际体育法庭。这真是令人震惊。”

文章随后还指出，十多年前，WADA也曾在俄罗斯大规模使用兴奋剂问题上严重失职。而面对如今美国政界的施压，WADA则开始攻击爆料的记者，并指责美国人将这一议题政治化。文章写道：“这太荒谬了，荒谬得可笑。尤其是当我们注意到中国、俄罗斯（其实早就不止这两个国家）如何扶持本国体育界，以及哪些政客、哪些达官贵人被纳入奥委会，还有国际奥委会主席巴赫(Thomas Bach)总是在亲近政界时。”

“反兴奋剂体系看来依旧无法令人信任。在一场奥运游泳比赛后，英国选手皮蒂(Adam Peaty)就恰如其分地指出，那些本应关注这些事情的人必须清醒过来并最终做好自己的份内工作。然而，在中国问题上，这些反兴奋剂工作人员却缺乏基本的透明度以及构建信任的举措。”

“不过，需要指出的是，迄今为止，没有人能拿得出比现行更好的全球反兴奋剂方案，美国人也没有。所以，奥运会的每一项令人震惊的成绩上，都悬挂着大大的问号。”

欧盟是否应该针对TikTok制订更严格的社媒监管法规？ 图像来源: Jonathan Raa/NurPhoto/picture alliance

柏林出版的《世界报》以“如果TikTok继续威胁到我们的孩子，欧盟就应该禁止它 ”为题，刊发了德国联邦议员柯尼希(Anne König)撰写的客席评论。现年39岁的柯尼希自己也有两个年幼的孩子，她抱怨道，欧盟至今没有行之有效的法规对社媒平台的成瘾性、误导性等风险进行监管。

“快捷、时刻可得的娱乐会激活我们身体的奖赏机制，它促使身体分泌让我们感到快乐的激素。TikTok的重度用户如果被戒断使用，就会出现和吸毒成瘾者相类似的阶段反应。但是现在却没有具有约束力的法规来防止这种成瘾性的产生。”

“我们几乎每天都能看到这样的新闻：年轻人越来越多地受到肥胖、孤独、睡眠障碍、抑郁症等健康问题的困扰。中小学生越来越难以应对挑战，他们的学习能力正在受到持久的削弱。青少年的语言中枢发育水平越来越差，后果就是他们的读写能力越来越糟糕、注意力越来越无法集中、越来越无法管控好自己的冲动。”

作者担忧地指出，社媒会让这些问题变得更为严重，它会减少孩子们的创造性玩耍时间以及人际互动时间，造成他们缺乏同理心、情绪扁平化，推荐算法也总是推送和用户此前看过内容相似的东西。而且，和脸书等美国社媒平台限制政治性内容传播的做法不同，TikTok反而鼓励政治内容传播且没有对这些内容进行真正监管，这造成了德语区的政治化TikTok内容主要为极右势力以及极端伊斯兰势力所占据。

文章注意到，欧盟已经启动对TikTok的调查程序，审视这家中国企业是否依法履行了保护青少年免受假新闻、暴力内容侵害的义务。“在互联网监管议题上，中国尽管不能成为我们的榜样，但是值得注意的是，中国政府在面对本国的社媒APP时，并不会太顾及企业利益：北京理所当然地要求社媒平台严格限制用户注册年龄以及青少年用户的使用时间及推送内容；社媒平台也有义务向青少年用户增加推送具有教育意义的内容。”

“所以，我们德国应当鼓起勇气针对TikTok制订更明确的法规和界限。不仅仅应当限制用户注册年龄，还需要引入有效的验证机制。平台上的不受允许的内容也必须能被更快捷地删除。要是TikTok届时不能满足这些规定，那么欧洲就只能予以全面禁止。”

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