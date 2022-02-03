德语媒体：奥林匹克无法改变中国

中国官方媒体对正在进行中的北京冬奥会充满了赞誉之词，称这是一场最安全、最完美的体育盛会。而德语媒体里却对人权记录日益恶化的中国得以再次主办奥运不断提出质疑。
（德国之声中文网）《南德意志报》发表评论称，中国领导人已经完全不在乎外界对中国提出的批评。而本次奥运会也再次证实，通过奥运会促成一个国家的开放和民主化是不切实际的幻想。这篇题为《沉默的中国》的评论写道：
"大约20年前，人们曾对奥林匹克促成改革的力量深信不疑。当时，北京获得了2008年奥运会的主办权。那时人们还曾一厢情愿地认为，中国会率先在经济领域向西方靠拢，接下来是体育和旅游业，最后政治层面也会自然而然地的靠近西方。在当时看来，中国进行改革的势头已经不可逆转。1988年的首尔奥运会促成了韩国从专制国家向自由社会的转型，因此2008年的北京奥运也会达到同样的效果。
事实上，2008年北京奥运会之前，中国确实出现过一些改革开放的信号：记者获得了更多的自由，法治环境渐趋宽松，北京的出租司机们在努力学习英语单词，以便为世界各国的来宾提供更好的服务。而现如今，中国已经没有了独立的新闻记者，而外国人则已沦为新冠病毒携带者的代名词。
北京奥运会过后的几年时间里，中国党和国家领导人习近平掀起了令人不寒而栗的民族主义浪潮。如果要以一句话高度概括习近平的施政理念，那么借用一下特朗普的口号显然十分贴切：'让中国再次伟大。'中文语境里采用了较为含蓄的'复兴'一词。这个词几乎不绝于耳，从北京前往人工雪山的快车，也以'复兴'命名。"
评论写道，宣扬民族主义的同时，政府对言论和思想实施严格的管控，并成功地达到了"全民健忘"的效果。三十岁以下的年轻人当中，对1989年发生在北京天安门广场上的大屠杀事件几乎一无所知。评论最后写道：
"新冠疫情进一步加深了中国与世隔绝的程度，中国变得更加封闭。新冠疫情爆发后，习近平就没有再走出过国门，中国同外界的航空联络也基本陷于停顿。对于中国共产党来说，这些天里至关重要的话题就是，北京成了世界上第一个同时举办过夏季和冬季奥运会的城市。事实上，中外各国并没有人对这一点提出质疑。
至于奥林匹克能够促成一个国家积极的转变，则已被证实是个虚假命题。今天的北京比以往任何时候更加封闭。更有甚者，北京已经不再在乎国际社会对她的看法。"
北京冬奥会的开幕式上，习近平和普京向世人展示了中俄两国的团结。一旦中俄实现"强强联手"，西方世界无疑将面临前所未有的挑战。柏林出版的《每日镜报》发表评论称：
"中俄两国绝不是平起平坐的伙伴关系。除了军事领域之外，俄罗斯在各个方面都比中国落后。对于习近平来说，普京只是在某些方面具有利用价值。在乌克兰问题上，最终究竟是俄罗斯，还是西方能够占据上风，对于中国来说，极具借鉴意义。中国想搞清楚武力攻台是否可行，以及是否会为此付出过高的代价。
除此之外，只要普京能够继续吸引拜登的注意力，那么拜登就将无暇顾及中国带来的竞争压力，这也正是习近平乐见其成的事情。这也是这场地缘政治角逐的意义所在。"
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