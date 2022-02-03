德语媒体：奥林匹克无法改变中国

（德国之声中文网）《南德意志报》发表评论称，中国领导人已经完全不在乎外界对中国提出的批评。而本次奥运会也再次证实，通过奥运会促成一个国家的开放和民主化是不切实际的幻想。这篇题为《沉默的中国》的评论写道：

"大约20年前，人们曾对奥林匹克促成改革的力量深信不疑。当时，北京获得了2008年奥运会的主办权。那时人们还曾一厢情愿地认为，中国会率先在经济领域向西方靠拢，接下来是体育和旅游业，最后政治层面也会自然而然地的靠近西方。在当时看来，中国进行改革的势头已经不可逆转。1988年的首尔奥运会促成了韩国从专制国家向自由社会的转型，因此2008年的北京奥运也会达到同样的效果。

事实上，2008年北京奥运会之前，中国确实出现过一些改革开放的信号：记者获得了更多的自由，法治环境渐趋宽松，北京的出租司机们在努力学习英语单词，以便为世界各国的来宾提供更好的服务。而现如今，中国已经没有了独立的新闻记者，而外国人则已沦为新冠病毒携带者的代名词。

北京奥运会过后的几年时间里，中国党和国家领导人习近平掀起了令人不寒而栗的民族主义浪潮。如果要以一句话高度概括习近平的施政理念，那么借用一下特朗普的口号显然十分贴切：'让中国再次伟大。'中文语境里采用了较为含蓄的'复兴'一词。这个词几乎不绝于耳，从北京前往人工雪山的快车，也以'复兴'命名。"

评论写道，宣扬民族主义的同时，政府对言论和思想实施严格的管控，并成功地达到了"全民健忘"的效果。三十岁以下的年轻人当中，对1989年发生在北京天安门广场上的大屠杀事件几乎一无所知。评论最后写道：

"新冠疫情进一步加深了中国与世隔绝的程度，中国变得更加封闭。新冠疫情爆发后，习近平就没有再走出过国门，中国同外界的航空联络也基本陷于停顿。对于中国共产党来说，这些天里至关重要的话题就是，北京成了世界上第一个同时举办过夏季和冬季奥运会的城市。事实上，中外各国并没有人对这一点提出质疑。

至于奥林匹克能够促成一个国家积极的转变，则已被证实是个虚假命题。今天的北京比以往任何时候更加封闭。更有甚者，北京已经不再在乎国际社会对她的看法。"

北京冬奥会的开幕式上，习近平和普京向世人展示了中俄两国的团结。一旦中俄实现"强强联手"，西方世界无疑将面临前所未有的挑战。柏林出版的《每日镜报》发表评论称：

"中俄两国绝不是平起平坐的伙伴关系。除了军事领域之外，俄罗斯在各个方面都比中国落后。对于习近平来说，普京只是在某些方面具有利用价值。在乌克兰问题上，最终究竟是俄罗斯，还是西方能够占据上风，对于中国来说，极具借鉴意义。中国想搞清楚武力攻台是否可行，以及是否会为此付出过高的代价。

除此之外，只要普京能够继续吸引拜登的注意力，那么拜登就将无暇顾及中国带来的竞争压力，这也正是习近平乐见其成的事情。这也是这场地缘政治角逐的意义所在。"

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