德语媒体：奥密克戎已进入北京 清零策略前景何在？

（德国之声中文网）柏林出版的《日报》报道了中国首都北京发现了第一个奥密克戎感染病例的消息。报道称，这名感染者过去14天的行动轨迹政府掌握得一清二楚，但对于这位过去两周从未离开过北京的零号感染者是如何被感染的，却迄今找不到答案。这篇题为《奥密克戎来到了奥运举办城市》的文章写道：

"至迟在上周六这一天，严格执行'零病例'政策的北京也出现了第一个奥密克戎感染病例。作为中国的政治中心，疫情以来北京当局一直以最高的戒备状态防止新冠病毒进入首都。现在距离北京冬奥会已经不足三周时间，此时出现病例显然相当敏感。周日开始，北京再度收紧了外地人入京的限制。此前只需启程赴京前接受核酸检测，现在则要求游客到京后再度接受检测。也正因为如此，周日开始，北京的监测站前排起来长长的队伍。官方媒体周日报道称，同零号患者有过疑似接触的13000人的检测结果均为阴性。

此前天津和西安发现少数病例后，均采取了大面积的封城行动，不过北京似乎还看不出任何封城的迹象。整个周末，北京的酒吧和餐厅仍在正常营业，只有一些宗教场所发布了暂时关闭的消息。政府显然很担心这座中国北部的经济中心也会陷入瘫痪。毕竟上周二高盛刚刚将对中国经济的本年度增长预期从4.8%下调至了4.3%，对于曾长期保持两位数高速增幅的中国经济来说，这种预期无疑非常令人沮丧。"

报道称，可以肯定的是：距离奥运开幕已不足三周，中国的零病例防疫策略正在面临前所未有的严峻考验。除此之外，二月初还是中国的传统节日春节，届时将有数亿中国人返乡同家人团聚。

"值得欣慰的是，中国的感染病例仍非常少。当局周六公布的全国感染人数为104人，而周日这一数据已降至65人。但有关专家也担心，即便是实施封城和关闭边界等措施，也难以阻挡奥密克戎的蔓延。

对疫情的担忧，也使中国加强了同外界的隔绝。过去两周以来，民航当局取消的航班数量相当于2020年全年的一半。而同疫情前相比，中国的国际航班数量已经减少了98%。此次大规模取消航班的背景是，一月头十天，共有631名境外来华人员在隔离期间被测出新冠阳性，是一个月前境外输入病例的两倍半。奥密克戎使不经意间被感染的风险大大增高，因为感染初期患者的病毒浓度很低，很难在检测中被发现阳性。"

鉴于西安、天津和北京等中国城市也发现了奥密克戎病例，《新苏黎世报》也对中国清零策略的前景表示担忧。该报写道：

"天津的疫情尤其令人担忧。这座拥有一千两百万人口的城市位于北京东南部，距离只有120公里。每天都有很多人在这两座城市之间往来穿梭。现在政府已不准天津居民前往北京。其他城市的居民一旦发现阳性，也不准前往北京。北京虽然还没有采取封城行动，但防疫措施显然已经变得越来越严格。

中国官媒虽然仍在不遗余力地强调以零容忍战略战胜奥密克戎的决心。然而事实上，遏制不断出现的新增病例显然已经变得越来越难。现在的问题在于，北京引起广泛争议的防疫措施还能坚持多久。接连不断的地方性停摆措施已经给经济造成了影响，比如供应链就曾多次被中断。

病毒学家钟南山最近的讲话或许能让人受到些许鼓舞。他表示，中国的疫苗接种率已高达86%，事实上已经实现了群体免疫的目标。但是问题却在于，中国疫苗的效力远不如西方疫苗。钟南山说，奥密克戎虽然是个'强敌'，但中期来看，人类将能够同这个病毒实现'共存'，就像流感病毒一样。"

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