德语媒体：奥威尔式的社会信用体系？

六月初，中国官方发布了《2024-2025年社会信用体系建设行动计划》，要求加快这一领域的立法进度，并将信用体系扩展至旅游、保健以及护理等行业。这是中国社会将进一步“奥威尔”化的信号吗？

（德国之声中文网）奥地利《标准报》发表评论称，从来没有任何一项来自中国的发明，像“社会信用体系”一样，在西方受到如此多的关注和批评。在西方人看来，中国所谓的“社会信用体系”无疑是要实现奥威尔式的全面监控。这篇题为《来自奥威尔的问候》的评论写道：

“批评者担心，这一社会信用体系会成为专制国家完美的监控系统，这种担心也并非没有道理。2018年时任美国副总统的彭斯就曾表示，这一‘奥威尔式的体系’，目的是要控制民众生活的方方面面。该体系被冠以‘社会’这一前缀，确实也造成了这样的印象。

遍布全国的监控摄像头辅以评分系统，将会‘激励’13亿中国人成为党的好公民。购买国家补贴过的电动车可以加分，而闯红灯则会受到减分的惩戒。积分低于一定下限后，制裁就会接踵而至：系统会禁止当事人购买车票或机票，不听话的公民相当于陷入了被软禁的境地。这些事例当然会令很多人产生专制暴政的联想。

事实上，中国从未全面引入这一社会信用体系，此前也只是有过一些零星的试点项目：大约两亿只具有人脸识别功能的摄像头中，有一部分安装在了上海的部分红绿灯装置上，而那些蓄意闯红灯的人，一旦被摄像头捕捉到，他就会在公共大屏幕上被亮相，这就是数码时代的文化大革命技术。”

评论指出，中国建立这一社会信用体系的初衷，其实更是要为私营企业制定一个借贷信用评估系统，方便企业、银行和政府机构获取借贷伙伴的信息。

“不仅如此，它还将被用来增强地方政府债务情况的透明度。采取这一措施并非偶然，因为地方债务问题已经非常严重。由于地方政府无权发行债券，因此出售土地是他们唯一的收入来源。现在卖地收入已经枯竭，但支出却一如既往。

那么，中国社会信用体系引发的‘奥威尔’担忧，纯属空穴来风吗？也不尽然。这一信用体系仍在建设过程中，开展全面监控的各种要素也都已齐备，例如在维吾尔人居住的新疆，这种监控系统已经被投入使用。至于有朝一日，这些要素是否会被整合成一个庞大的中央监控系统，现在还无法断言。至少技术层面上，条件已经成熟。”

欧盟委员会主席冯德莱恩主张“去风险”对华战略。 图像来源: Piroschka van de Wouw/REUTERS

刚刚结束的欧洲议会选举，会对欧盟的对华政策产生怎样的影响？《法兰克福汇报》写道：

“欧盟希望减少对中国的依赖，以保障自身独立的行动力。但减少依赖具体意味着什么呢？贸易保护主义的界限非常模糊。贸易冲突很可能会令出口大国德国首当其冲。此外，此中暗藏的目标冲突也不容忽视，一旦欧盟对接受过补贴的风力发电机或电动车进行进口限制，那么，实现能源转型的目标就将变得更加昂贵。此外，此举是否能令欧洲企业获益，也绝非理所当然。

尽管如此，冯德莱恩前不久还是决定走强硬路线，全面启动欧盟的‘反不公平竞争’机制。欧洲选举之后，欧盟想必将会宣布对中国电动车征收惩罚性关税，随后可能还会推出针对其他产品的关税。在上一个立法期内，欧洲议会曾在推出一系列新工具方面扮演了重要角色，比如限制来自中国的进口和投资。没有来自欧洲议会的压力，很可能就不会有针对（中国）强迫劳动产品的进口禁令。因此，欧盟是否会对中国采取强硬立场，将在很大程度上取决于欧洲议员们是否会施加足够的压力。”

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