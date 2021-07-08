德语媒体：奉行现今的对华政策 德国会输掉！

（德国之声中文网）中国机械制造业如何赶超德国，成为了出口冠军？德国还有没有机会重新将第一的头衔抢回来？德国《经济周刊》（Wirtschafts Woche）本周六刊登的一篇采访中可以找到答案。TRUMPF德国通快集团Machine Tools 总经理迈尔（Stephan Mayer ）接受该媒体采访时对此进行了分析。他对中国的机械行业非常熟悉，曾担任中国区总裁负责通快集团在中国的业务，他认为新冠疫情加速了中国赶超了德国的速度：“我相信，新冠大流行使整个事情加速了大约半年的时间。我们这里的速度放缓。不过疫情并非是引发这个趋势的根本原因。与此同时，我们也看到欧美恢复了强劲的增长，但中国的增长势头仍然强劲。”

德国为何失去了机械设备世界出口冠军的称号，中国是否用更为便宜的机器抢占了德国市场呢？迈尔表示：“从数量上来看，中国肯定是大规模赶上德国，许多地方甚至已经超过了德国……这个结果并不让人感到意外。以折弯机为例，为了符合欧盟规定，我们制造要花费20%的成本。中国的机器虽然也采用了很多技术，但那20%的成本就省了。进一步的成本节约方式包括用更简单的部件，更便宜的劳动力成本。当然，不需要遵守欧洲安全标准的那些国家会购买来自中国的便宜机器。”他补充说，中国机械产品大多普及在非欧盟国家。不过中国的机器往往只能实现某些功能，而德国的机器功能更多，也更复杂。

不过迈尔保持着乐观的态度，虽然中国这次是第一，但德国也有机会将头衔抢夺回来：“我确实相信，我们可以再次赶上中国。然而，我们必须重新思考并在许多方面做出努力，在所有层面。例如，我们必须能够提供更简单的机器，更仔细地观察各个国家的市场，了解那里真正需要什么。我们德国工程师能够制造的完美机器，这并不等于，在所有市场上这都是一个正确的解决方案。我们必须满足客户的需求。”

来自中国的投资：想说爱你不容易 爱恨交织 根据墨卡托中国研究中心的一项研究，2016年中国对欧盟直接投资总额同比增加了77%，达到350亿欧元。而德国在其中所占份额最高，为31%。最近十年来，中国已经成为欧洲大陆的一个重要投资来源国，主要投资目标是高科技领域。但是来自中国的巨额投资也引发了欧洲人的种种担忧。

来自中国的投资：想说爱你不容易 美的收购库卡 这是近年来最受关注的中资在欧收购案之一。中国家电业巨头美的集团去年斥资46亿欧元买下了德国机器人制造商库卡（Kuka），引起颇多有关高精尖敏感技术安全的顾虑。德国政府最终还是给收购计划亮了绿灯，原因是德国国家安全利益不会受到威胁。

来自中国的投资：想说爱你不容易 走进“新时代” 除了德国之外，中国在欧洲另一个重要投资对象就是英国。2016年9月，英国政府正式批准了欣克利角C核电站项目，该项目是中国广核集团和法国电力集团共同投资的。随着英国退出欧盟已成定局，北京和伦敦表示两国关系将迎来新的“黄金时代”，而中国也是英国在退欧之后希望缔结自由贸易协议的国家之一。

来自中国的投资：想说爱你不容易 比雷埃夫斯港 这是希腊最大的港口，欧洲十大集装箱码头之一，是通往亚洲、东欧和北非地区的货运枢纽。2016年，中国国企中远集团（COSCO）收购该港67%股权的计划得到了希腊议会的批准，收购总金额近3.7亿欧元，此外中远集团还计划为港口建设再投资3.5亿欧元。不过收购行动也引发了港口工人的罢工，他们担心自己因此而失去工作。

来自中国的投资：想说爱你不容易 有史以来最大宗！ 到目前为止，中国投资商在海外最大规模的并购交易就是中国化工集团收购瑞士农化和种子业巨头先正达（Syngenta）。相关并购交易预计在6月上旬就会完成。中国化工出资430亿美元，预计将购得先正达将近81%的股权。此前这家中国国有化工巨头还收购了德国特种机械制造商克劳斯玛菲（KraussMaffei）。

来自中国的投资：想说爱你不容易 东西欧兼顾 中国在欧洲的投资并不局限于西欧地区，中东欧地区也成为北京发起魅力攻势的对象。去年，总理李克强宣布成立新的基金，向该地区注资110亿美元，其中包括与捷克签署的众多合作协议。仅中国民营企业巨头华信能源，就在捷克收购了一家航空公司、一家酿酒厂、两家媒体集团和一家顶级足球俱乐部的股份。分析人士认为，中国在中东欧地区日益增加的投资规模和影响力制约了欧盟在涉华议题上采取统一的立场。

来自中国的投资：想说爱你不容易 遭遇挫败 越来越多的中国海外并购行动因为欧洲和美国提高监管门槛而宣告失败。研究统计显示，去年一共有总价值750亿欧元的30桩中资海外并购交易案因为监管部门的阻止和外汇交易限制而告吹，这其中最受瞩目的应该就是中国宏芯基金收购德国芯片制造商爱思强（Aixtron）未果的案例，而且主要失败原因是奥巴马政府的阻挠。

来自中国的投资：想说爱你不容易 担心敏感技术流失 这些“流产”的中资并购计划也反映了欧洲面对中国投资日益增长的顾虑，尤其是涉及敏感技术领域的时候。但是欧洲方面的挫折感也部分来自投资不平衡：中资在欧盟收购的规模大于欧盟在中国的收购。欧洲企业抱怨，中国在电信、医疗和物流等很多领域仍然为外国投资者设置重重障碍。 作者: 雨涵, Srinivas Mazumdaru



“奉行现今的对华政策，我们会输掉这场战斗。”德国《图片报》周六刊登的一篇文章开头部分援引欧盟议会外交委员会主席布罗克（Elmar Brok）如是写道。布罗克认为，人们现在对北京听之任之。

文章接着举出多个例子：“到2020年底，中企已经夺走了274家德国公司! 然而，在中国，德国投资者却受到外资持股比例之限。中国正在触及德国经济的核心部门。以机械工程为例：68家公司，其中包括关键企业、专利持有者和世界市场领导者都被已经被并购。”

标题为“不能让它们再落到中国手里了”（Das darf China nicht mehr in die Händekriegen）的文章写道，柏林虽然怀疑中国在德国进行了大规模的经济间谍活动，但还是像对待一个正常的贸易伙伴一样对待北京。《图片报》援引英国诺丁汉大学欧中关系问题专家傅洛达（Andreas Fulda)发出警告：“我们必须保护我们的核心部门，不让这些领域受到中国和俄罗斯的影响。教育、技术、卫生、水、能源、交通和信息技术必须是禁区。"

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