德语媒体：“头破血流”仅仅是威胁台湾?

台海紧张局势继续引发德语区报刊的关注。《法兰克福评论报》认为，鉴于经济是北京的软肋，那么西方就应该主要用经济手段来向中国施压。《里根斯堡报》指出，中国威胁的不止是台湾，而是整个西方世界，因此德国军舰必须穿越台海以作示威。

（德国之声中文网）《法兰克福评论报》以“阻止台海局势激化 ”为题，刊发评论指出，北京此次对台独势力提出了“头破血流”之警告，其严厉程度堪称前所未有。

“仅仅因为赖清德在总统就职演讲中说了台湾领导人该说的话：强调这个岛国的独立地位，北京就用激烈的言辞和军事演习进行惩戒，这真是惹人注意。尽管北京经常威胁台北，但是这一次中国方面称，台独会在统一大势面前撞得头破血流。”

“面对这个被其视作分裂省份的岛屿，北京当局似乎越来越敏感。北京对台北施加压力的意愿正在增强，进一步引发了外界对中国可能按其自己方式解决台湾问题的猜测。”

“如果局势继续这样交互升级，以美国为首的西方将不得不以更加清楚的方式向北京指出这一趋势的后果。其实，激化冲突不符合任何当事方的利益。中国现在的弱点就是经济增长疲软，所以西方应该尝试将摩擦限制在经济领域。”

解放军东部战区发布的演习区域示意图 图像来源: https://mil.huanqiu.com

《里根斯堡报》以“中国大规模军演是对厌战的西方发出的一个讯号 ”为题，刊发评论认为，中国威胁的不仅仅是台湾，西方也将很快直面来自中国的挑战。

“假如中国攻打这个拥有全球最重要半导体厂商的小岛，或者全面封锁台湾，西方又会作何反应？中共政权从未统治过台湾，也无权要求这么做。所以自由世界必须清晰表明，决不接受中共并吞台湾。不过，只有在西方继续支持乌克兰保持力度不减、直至俄罗斯侵略者失败，这样的表态才有可信度。”

作者接着指出，今后几个星期，德国海军将去夏威夷参加环太平洋军演，外长贝尔博克表示不排除军舰穿越台湾海峡的可能性，而这将是德国政府坚决抗击习近平霸权的表现。“对于中国而言，这会是一次挑衅，肯定会做出回应。但另一方面，要是德国被中国龙的威胁吓倒，那么之前对台湾的一切团结表态都将丧失可信度。”

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