 德语媒体：失去台湾 世界经济将毁于一旦 | 媒体看中国 | DW | 16.06.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

媒体看中国

德语媒体：失去台湾 世界经济将毁于一旦

俄罗斯对乌克兰发动的侵略战争，也使台海局势受到了更多关注。因为，一旦中国对台湾发动军事进攻，同芯片相关的全球供应链将全面陷入停顿。

Taiwan High Tech | High-Tech/Halbleiter-Ingenieure

（德国之声中文网）《德国编辑部网络》在其网站发表分析文章称，台湾同德国相距九千公里，面积也只相当于巴符州，然而，这个小岛对德国的重要性，却超乎了大多数德国人的想象。这篇题为《失去台湾 世界经济将毁于一旦》的文章写道：

"这主要归功于一家台湾企业：台积电。这家创立于1987年的企业是全球最大的半导体生产企业，产能在全球范围内遥遥领先。在计算机芯片领域，台积电的全球市场占有率超过50%。

台湾人在技术领域也占据领先地位。虽然能够生产普遍芯片的厂家数不胜数，但掌握高效能芯片生产技术的企业却凤毛麟角。

早在疫情之初，芯片短缺会在全球范围内造成多么严重的影响就已显露无遗。电脑和智能手机无法及时供货，汽车企业不得不下调产量。德国经济对台湾芯片的依赖度之高，2021年1月给人留下了最深刻的印象：时任德国经济部长的阿尔特迈尔致函台湾政府，请求台湾方面为德国汽车工业提供帮助。这种做法非同寻常，毕竟迫于中国的压力，德国同台湾并没有正式的外交关系。"

分析文章称，有些专家认为，正是因为台湾是全球的芯片基地，从而也就被赋予了万无一失的"硅晶片盾牌"。毕竟中国经济也离不开来自台湾的芯片。然而，更多的专家却并不这么乐观：

Kampfjets China Taiwan

台海局势日趋紧张，图为一架中国军机在台湾防空识别区进行所谓“巡航”。（资料图）

"中国虽投入巨资，却仍然无法在技术上赶超台湾，这也许恰恰会成为武力攻台的一个理由。中国也许会孤注一掷，将这个芯片基地据为己有。"

新版的香港教科书中，学生们会被告知，香港从来就不曾是英国殖民地。因为中国从未承认过19世纪鸦片战争后同英国签署的相关协议。《柏林日报》报道称，这是北京的叙事方式进一步进驻香港的表现。

"2020年出台的香港国安法也将成为新课本中的内容。这部国安法将分裂、颠覆、同境外势力的合作列为犯罪行为，但措辞却极为模糊，有可能会成为当局滥用司法打压政治异己的工具。新课本中则宣称，出现了危害国家安全的恐怖及暴力活动后，国安法才被颁布实施。

亲北京的环球时报写道，现在有些教师终于不能继续在课堂上传播有害和错误的政治信息了。

新课本在七月一日前出台，也许并非偶然。七一是英国前殖民地香港主权移交中国的25周年纪念日。当时，香港主权虽然被移交中国，但可以本着'一国两制'原则实施有限自治，其中包括保障民主和民权的政治制度，保障言论、出版和集会自由。但国安法的出台，至少使'一国两制'原则受到了挑战。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

台灣官員：中國若犯台對全球貿易衝擊大於烏俄戰爭

台灣官員接受路透社採訪時表示，若中國若對台灣發動軍事攻擊，將導致芯片短缺，對全球貿易、國際秩序的衝擊將遠大於烏俄戰爭。  

德语媒体：德国必须重新审视对华关系

无论是新冠测试盒，还是电脑芯片和汽车电池，德国工业对中国的依赖已经越来越明显。但一个专制意味日趋明显的中国，能成为德国值得信赖的伙伴吗？  

相关音频视频

俄羅斯的晶片工業：買不到 只能造？  

相关内容

Bildnummer: 58415230 Datum: 31.08.2012 Copyright: imago/Gerhard Leber Platine GER, 20120831, Platine, Made in Taiwan Symbol Objekte Studio xns x0x 2012 quer Aufmacher Detail nahaufnahme close up closeup weiss Elektrik Computer Wirtschaft Technik Technologie Bautel Bauteile Computertechnik Makro Hardware Leiterbahn geloetet Schaltung gruen Innovation innovativ Elektronik wachstum Ausbildung Wirtschaftswachstum technisch technische Komponenten Elektronikschrott Steckkarte Computerzubehoer Schaltkreis industry INDUSTRIE Informatik High tech Steuerung Stromverbrauch Datensicherheit Taiwan Asien innen ohne person ohne personen indoor 58415230 Date 31 08 2012 Copyright Imago Gerhard Liver Board ger Board Made in TAIWAN symbol Objects Studio xns x0x 2012 horizontal Highlight Detail Close-up Close up closeup white Electrical Computer Economy Technology Technology Bautel Components Computer technology Macro Hardware Trace soldered Circuit Gruen Innovation innovative Electronics Growth Training Economic growth Technically technical Components Electronic scrap Card Computerzubehoer Circuit Industry Industry Computer science High Tech Control Power consumption Data security TAIWAN Asia indoors without Person without People Indoor

打击陆资“挖角” 台湾调查近百家科技公司 08.04.2022

台湾法务部调查局官员对媒体透露，台湾的情治机构对大约100家涉嫌非法挖角半导体工程师和其他科技人才的中国公司展开调查。

Residents chat with a delivery worker as security guards stand watch behind a barricaded fence of a locked-down communities on Wednesday, April 27, 2022, in Beijing. Workers put up fencing and police restricted who could leave a locked-down area in Beijing on Tuesday as authorities in the Chinese capital stepped up efforts to prevent a major COVID-19 outbreak like the one that has all but shut down the city of Shanghai. (AP Photo/Andy Wong)

墙外文摘：病毒无法消灭，记忆却被清零 01.05.2022

有评论指出，中国为抗疫政治化付出了沉重的代价。虽然距离实现新冠病毒“动态清零“的目标仍然遥遥无期，但记忆却被“动态清零”，语言则被“静默管理”。

U.S. President Joe Biden meets Japan's Prime Minister Fumio Kishida at Akasaka Palace State Guest House in Tokyo Monday, May 23, 2022. (David Mareuil/Pool Photo via AP)

德语媒体：拜登向北京发出明确信号 25.05.2022

本周一，美国总统拜登在东京明确表示，一旦北京武力犯台，美国必将出手相助，尽管白宫随后立即出面澄清，强调华盛顿的对华立场并无变化。但拜登的表态仍引起了各方的揣测。