德语媒体：失去台湾 世界经济将毁于一旦

（德国之声中文网）《德国编辑部网络》在其网站发表分析文章称，台湾同德国相距九千公里，面积也只相当于巴符州，然而，这个小岛对德国的重要性，却超乎了大多数德国人的想象。这篇题为《失去台湾 世界经济将毁于一旦》的文章写道：

"这主要归功于一家台湾企业：台积电。这家创立于1987年的企业是全球最大的半导体生产企业，产能在全球范围内遥遥领先。在计算机芯片领域，台积电的全球市场占有率超过50%。

台湾人在技术领域也占据领先地位。虽然能够生产普遍芯片的厂家数不胜数，但掌握高效能芯片生产技术的企业却凤毛麟角。

早在疫情之初，芯片短缺会在全球范围内造成多么严重的影响就已显露无遗。电脑和智能手机无法及时供货，汽车企业不得不下调产量。德国经济对台湾芯片的依赖度之高，2021年1月给人留下了最深刻的印象：时任德国经济部长的阿尔特迈尔致函台湾政府，请求台湾方面为德国汽车工业提供帮助。这种做法非同寻常，毕竟迫于中国的压力，德国同台湾并没有正式的外交关系。"

分析文章称，有些专家认为，正是因为台湾是全球的芯片基地，从而也就被赋予了万无一失的"硅晶片盾牌"。毕竟中国经济也离不开来自台湾的芯片。然而，更多的专家却并不这么乐观：

"中国虽投入巨资，却仍然无法在技术上赶超台湾，这也许恰恰会成为武力攻台的一个理由。中国也许会孤注一掷，将这个芯片基地据为己有。"

新版的香港教科书中，学生们会被告知，香港从来就不曾是英国殖民地。因为中国从未承认过19世纪鸦片战争后同英国签署的相关协议。《柏林日报》报道称，这是北京的叙事方式进一步进驻香港的表现。

"2020年出台的香港国安法也将成为新课本中的内容。这部国安法将分裂、颠覆、同境外势力的合作列为犯罪行为，但措辞却极为模糊，有可能会成为当局滥用司法打压政治异己的工具。新课本中则宣称，出现了危害国家安全的恐怖及暴力活动后，国安法才被颁布实施。

亲北京的环球时报写道，现在有些教师终于不能继续在课堂上传播有害和错误的政治信息了。

新课本在七月一日前出台，也许并非偶然。七一是英国前殖民地香港主权移交中国的25周年纪念日。当时，香港主权虽然被移交中国，但可以本着'一国两制'原则实施有限自治，其中包括保障民主和民权的政治制度，保障言论、出版和集会自由。但国安法的出台，至少使'一国两制'原则受到了挑战。"

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