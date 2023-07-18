 德语媒体：失去了动力的增长引擎 | 媒体看中国 | DW | 18.07.2023

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德语媒体：失去了动力的增长引擎

中国经济增长率大大低于外界预期，《德国编辑部网络》刊评指出，中国经济面临着长期结构性问题，全球经济也将被拖累。《焦点杂志》则关注了美国气候问题特使克里访华，指出在气候保护议题上，西方国家没法和中国脱钩。

中国长期以来被认为是全球经济增长的火车头

中国长期以来被认为是全球经济增长的火车头

（德国之声中文网）旗下拥有多家地区性大报的《德国编辑部网络》以"中国疲软的经济增长 - 火车头失去了动力"为题，刊发评论指出，经济学家原先有关中国经济今年强劲复苏的预测都落了空，失业率高企也意味着中国经济不仅仅是面临短期的波动，更有严重的长期结构性问题。

"至少在过去二十年间，德企高管都坚信：中国经济会持续繁荣，因为北京领导人有着几乎无限的手段来确保经济向好。这也是因为中国社会内部稳定需要一个繁荣的经济。"

"但是现在，这一愿景出现了些许裂痕。首先，中国经济的转型压低了增长率。中国不愿意再当西方国家的加工厂，而是要争当科技强国。在此过程中，具有支配地位的房地产业陷入了危机。然后，严苛的新冠防疫政策又打乱了全部经济增长部署。而现在，经济复苏力度则远远不如分析人士的预期。"

"许多经济学家以及企业高管原本都言之凿凿地预计结束疫情防控措施后的中国会迎来经济复苏，在欧美经历加息、通货膨胀期间，中国将再次成为全球经济的火车头。但这一切似乎都落空了。今年第二季度的经济增长率令人失望，要是今年全年都是这副样子，简直是悲惨至极。"

"然而，如今的经济也无法像以前那样能通过简单的刺激措施来提振，因为旧方法会带来副作用。与此同时，貌似无所不能的中国政府也面临着难以置信的超高青年失业率：约20%。中国面临的不仅仅是短期的经济不景气问题，更有着严重的结构性问题。"

"对全球其他国家的经济而言，这也是一则坏消息。西方国家政府正在因为过多地和中国做生意而担心，而西方企业很快就会担心中国生意太少。"

7月18日，克里在北京与王毅会晤

7月18日，克里在北京与王毅会晤

慕尼黑出版的《焦点杂志》以"要想保护气候，就不能和中国拉开距离"为题，就美国气候问题特使克里访华刊发评论指出，西方尽管已经铁了心要脱钩中国、至少是摆脱依赖，但是在气候保护议题上，仍然必须与中国合作。

作者注意到，中国官方的气候保护目标是2060年才实现碳中性，2030年达到峰值之前其碳排放甚至还会逐年增长。"去年的联合国气候大会，中国国家主席习近平压根就没有参加。那次大会上各国就出资帮助受气候变化冲击的贫困国家达成了共识，而中国也以自己依然是发展中国家为由并不愿为此出资。中国尽管设定了计划，2060年前实现碳中性，但是该计划的另一部分则是：2030年前的碳排放还会增长。今后很长一段时间内，气候保护依然不得不排在经济增长后面。可是，要是中国不合作，德国人也没法靠把自己粘在马路上或者靠政界的努力来保护气候。所以真相就是：要想搞气候保护，就没法和中国脱钩，政界反而必须要加强和中国的联系。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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