德语媒体：央视新闻里，疫情并未发生

（德国之声中文网）《新苏黎世报》报道称，自从中国突然大幅度放宽防疫政策后，疫情正在北京等城市迅猛传播。由于大批工作人员染病，德国大使馆已经宣布暂时关闭。这篇题为《官方电视台里根本不存在疫情》的报道写道：

"对数以亿计的中国人来说，每天晚间的《新闻联播》是他们最重要、甚至是唯一的信息来源。但这档节目中，新冠疫情基本被忽略不计。只有节目接近尾声之际，才会播报一下卫健委的新闻发布会片段或政府在防疫中取得的成就。

这类新闻节目同民众现实生活脱节之严重，已经到了荒唐的地步：北京的医院和药店前，求医问药的人们排起了长龙，检测试剂盒和退烧药已经销售一空。为了找到退烧或消炎类药物，很多患者只得求助于邻居、亲友或单位领导。新闻联播里国泰民安的场景和首都的现实大相径庭。

西方媒体报道称，由于死亡人数激增，北京的火葬场和殡仪馆正在高负荷运转。北京一位殡仪馆工作人员对荷兰《人民报》表示：'受新冠疫情影响，我们这周的工作量特别大，现在已经完全没有空余位置了。'

中国似乎正在为其傲慢的宣传口径付出代价：就在中国政府放松疫情管制前数天，中国外交部发言人华春莹还曾以嘲讽口气形容美国上百万因新冠疫情而死亡的人是'自由的代价'。她说：'美国人民本应过得更加幸福，只有我们中国才会去保护国民的生命，才会尽力让他们过得更加幸福。'话音未落，就有专业人士预计，新冠疫情有可能会在中国造成上百万人的死亡。"

《新苏黎世报》的报道指出，同美国人民不同的是，中国人民恐怕永远无法了解疫情的真实情况。本月初，感染人数开始爆炸式增长的同时，官方公布的疫情数据却开始不断下降：据称，上周六，全中国14亿人口中，只有2229人感染新冠病毒，而且从放松疫情管制以来，死亡病例也少之又少。

"官方数据错得如此离谱，即便是最坚定的爱国者们都对此不屑一顾。很多中国人身边的感染者人数，都比官方公布的感染人数要多。不久以后，他们身边也许会有人死于新冠感染，而这些死亡病例也同样不会出现在官方统计当中。流亡伦敦的中国房地产商人及反对派人士沈栋发布推文称：'我们将会经历共产党信誉全面破产的时刻。'

但更有可能的情况则是，很多中国人对共产党丧失信誉的问题并不感兴趣：毕竟官方信息愚弄民众的事情，他们已经司空见惯、见怪不怪了。"

《每日新闻》网站Tagesschau.de发自北京的报道称：

"尽管疫情来势凶猛，但官方数据中死亡病例却非常之少。国际间的传染病专家普遍认为，中国官方公布的死亡数字要比实际情况少得多。尽管同此前的变异毒株相比，奥密克戎毒性更弱，但实际死亡数字仍不会像官方公布的那么低。

德广联在中国开展的实地调查显示，北京的火葬场正在高速运转，工作量明显比平常要多得多。一些火葬场表示，太平间内已经没有空余位置。另一些火葬场则表示，他们已经开始24小时连续加班。

中国其他地区的感染人数也非常之多。河北省一家生产棉被的企业对德广联表示，该企业三百名员工当中，只有20人还在上班，其他人都被感染了。官方媒体报道称，在重庆，症状轻微的感染者已获准继续工作。"

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