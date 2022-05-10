德语媒体：太平洋 - 中国和西方没有硝烟的战场

（德国之声中文网）《新苏黎世报》发表评论称，八十年前，为了争夺太平洋海域的控制权，日本同美国之间爆发了一场血腥的战争。而八十年后的今天，围绕着太平洋海域的主导权，中国和西方正在进行一场没有硝烟的争夺。这篇题为《西方在太平洋面临挑战》的评论指出，中国同所罗门群岛签署的安全协议已经引起了华盛顿和堪培拉的极大不安。评论写道：

"对于北京在南太平洋实现军事存在的疑虑，由来已久。早在2018年，中国出资帮助瓦努阿图修缮了一个港口设施。鉴于当时修建的码头长度远远超过这里停靠的客货船只所需，于是很快就有人猜测这座码头也有可能会用于停靠中国军舰。去年有消息称，中国计划在基里巴斯一处偏僻岛礁上修建机场，该工程的目的也引起了人们的质疑。

虽然北京一再宣称，该国在南太平洋的所作所为均出于和平意图，但西方却并不买账。毕竟，中国的宣传机器当初也曾宣称，在南中国海填造人口岛屿绝无军事目的，但今天这些人工岛已经变成了设施齐备的军事基地，也使这一重要海域完全被置于中国人民解放军的管控之下。

有鉴于此，所罗门群岛的最新动态应当为西方国家敲响警钟，澳大利亚和美国更是首当其冲。如果他们想阻止整个南太平洋完全被纳入中国的轨道之中，就必须主动出击了。长期以来，西方国家对于他们在南太平洋海域的主导地位一直过度自信。有两个例子很说明问题：1993年，美国关闭了设在所罗门群岛首都霍尼亚拉的大使馆。华盛顿获悉中国将在此签署安全协定的消息后，立即派出特使前往所罗门群岛。无奈为时已晚，所罗门群岛总理索加瓦雷已经在协定上签字。2017年，堪培拉当局批准了澳大利亚广播公司停止对南太平洋各岛国短波广播节目的计划，这使得当地居民失去了一个重要的独立消息来源。现如今，当年收听澳大利亚广播公司节目的频率，现在播放的则是中国官方的广播节目。"

评论作者Patrick Zoll，以美国和澳大利亚为主的西方国家应加大对南太平洋岛国的投资，并为上述国家展示更为广阔的经济前景。评论最后写道：

"为了帮助太平洋岛国疲软的国民经济实现稳定，华盛顿、堪培拉、惠灵顿及其盟友们应向上述各国提供更优惠的贸易条件、市场准入，并推动技术和学术转让。为此目的，各国也应开展更为有效的协作。现有的安全机制，如美日澳印的四方机制Quad和美澳英三方安全协定Aukus都可以作为进行协调的基础。毕竟所罗门群岛的事态已经展示出了战略挑战的严峻性。

在地缘政治的种种考量中，西方各国不应忘记一点：那就是太平洋岛国绝不是任人摆布的棋子。它们虽然是偏僻的小国，但却是拥有自身利益和愿望的主权国家。这一点，必须引起各国的高度重视。"

北京方面一再强调，对于中国和所罗门群岛签署的安全协定不应过度解读，该协定并不针对第三方。但这类息事宁人的告示，显然并不能令人信服。《南德意志报》写道：

"北京在向南太平洋扩展的过程中，当然不会想不到澳大利亚可能的反应。中澳两国的关系目前正处于历史低谷。堪培拉指责中国领导层正在有的放矢地对澳大利亚开展渗透活动。媒体有关中国外长王毅将在五月出访所罗门群岛的报道一旦被证实，特别是出访日期赶在澳大利亚五月21日大选之前的话，那么出访行动的挑衅意味就愈加明显了。

中所签署的安全协定显然是让堪培拉颜面尽失的事件。保守派总理莫里森必须要给公众社会一个交代，为何偏偏在他的总理任内，一个太平洋盟友向中国开放了门户。毕竟对中国扩张势力范围的恐惧，一直都是莫里森外交路线的主轴。"

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