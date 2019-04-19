德语媒体：天衣无缝的审查

（德国之声中文网）徕卡广告片惊现"六四坦克人"画面所引起的风波成为德语媒体关注的话题。《法兰克福汇报》驻上海记者Hendrik Ankenbrand在相关分析文章一开头就指出，"在中国，没有任何话题的敏感程度能够超出六四天安门事件。……在学校课堂上，在大学校园里，在国家媒体报道中，这个堪称中华人民共和国历史低潮点的悲剧，从来不被提及"。

然而就在距离"六四"30周年纪念日还有六个星期左右的时候，偏偏是在中国市场颇为成功的德国相机制造商徕卡，因为一部广告片而成为众矢之的。这部名为"Leica - The Hunt"的广告除了包含与全球其他地区的战争相关之情节外，主要剧情却是围绕着一名试图用相机记录1989年六四天安门事件的西方记者。在影片的最后一幕，这名记者将自己反锁于房内，并从房间窗户朝外拍摄，相机镜头上出现天安门广场"坦克人"画面。广告结尾处，屏幕上出现"献给那些用他们的眼睛让我们看见的人"字样。

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《法兰克福汇报》指出，最令人惊叹的还不是这部微电影本身，而是中国"近乎完美的审查"。作者写道："直到周五下午，笔者询问的中国人当中，绝大多数根本没有听说有关这一话题的任何消息，因为安全机构的审查工作可谓天衣无缝。包括那些日常工作就是搜寻关于华为及其供货商相关的消息并且做出评估的技术分析师，也大多数对此事件闻所未闻。"

尽管中国人每天平均要花费三到四个小时在互联网上，徕卡这支引起争议的视频在中国普通网友当中几乎没有得到散播。尽管如此，徕卡还是收到了类似这样的评论：这样的公司，到底"有没有资格"和我们的"爱国企业华为"进行合作？

华为怎么说？

尽管中国的审查机构做到了，让这支徕卡视频完全从网络讨论中消失，就像有关六四天安门事件的所有内容一样，但是华为在这一风波中的立场还是受到关注。毕竟华为的多款智能手机，包括最新推出的被称为拍照功能最强的P30 Pro，都是装配的徕卡镜头。《法兰克福汇报》就此询问了华为上海分部的技术分析师苏民建（音），对方告知："对于华为在中国的智能手机业务来说，爱国非常重要。……至于是否要弃用徕卡，要看这一事件接下来的发展。"这位分析师也认为，目前这一话题在中国民众当中并不广为人知。

徕卡风波让《法兰克福汇报》记者回想起当年戴姆勒公司因为在Instagram上的一条致敬达赖喇嘛的帖子而惹怒中国的经历。在巨大舆论压力之下，戴姆勒总裁不得不致信中国大使，为"伤害了中国人民的感情"而道歉。

中国经济走出阴影？

《新苏黎世报》则关注到中国经济增长在第一季度达到6.4%的消息。记者Matthias Kamp撰写的评论指出，虽然3月份工业生产和零售业销售额的增长幅度超过8%，远远高于受春节假期影响的1月和2月，但是目前就宣布中国经济景气疲软期结束，还为时过早。

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"投资的增长主要是来自于基础设施建设项目和房地产业的支出。然而第一季度基础设施建设支出4.4%的增幅，却是中国地方各级政府通过总额1.4万亿元人民币的举债促成的。这样的发行债券力度，是很难维持下去的。"而相比之下，对于制造业的投资在3月份仅仅实现了3.7%的增长，幅度甚至低于1、2月。

作者最后总结道："如果连中国的统计官员都提醒大家，不要因为新数据而过度乐观，并且对改革热情和实施景气支撑措施的动力减退提出警告的话，那么上述怀疑态度还是有一定道理的。不管怎样，中国到目前为止没有重新落入旧的行为模式，没有单纯依靠借贷。相比之下，北京目前更倾向于通过减税的措施来刺激经济，并且通过结构调整来为其投资推动型经济增长模式建立一个更稳固的地基。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点