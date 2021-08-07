 德语媒体：天大的讽刺 | 媒体看中国 | DW | 09.08.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

媒体看中国

德语媒体：天大的讽刺

社交距离、空场比赛：受疫情影响，推迟了一年举行的东京奥运会仍遇到了重重困难。那么，明年二月即将在北京举行的冬季奥运会又将是怎样一番情景呢？

Washington | Anti China Protest

（德国之声中文网）《南德意志报》发表评论称，东京奥运会毕竟是在自由世界举办的体育赛事。在这里，人们不必担心奥运会筹备期间有人会消失、有人会被强制搬迁，更不会有人因为批评政府或者批评体育官员，而被投入监狱。这篇题为《天大的讽刺》的评论写道：

DW.COM

东京奥运会刚刚落下帷幕，半年后的北京冬奥会近在眼前。这场赛事将受到疫情因素的怎样影响？北京当局又如何回应外界有关人权问题的指控？

東京奧運即將落幕，這一屆賽事中，主要獎牌仍舊是由中、美、日等國包辦。然而，網路資訊的爆炸，也讓不少得到獎牌的選手要飽受流言蜚語的指責，如何關心選手們的心理健康，將成為刻不容緩的議題。

国际人权组织——“人权观察”呼吁国际奥委会立即向中国政府施压。该非政府组织在一份声明中表示担心， 2022 年北京冬奥会和冬残奥会有可能成为“中共雪中胜举”。

“东京奥运会期间，白俄罗斯运动员克里斯蒂娜·季马诺夫斯卡娅（Kristina Timanowskaja）因发表批评言论，而遭本国官员强制返国。幸好东京机场的警察没有将她交给卢卡申科专制政权，而是为她提供了保护。试想一下，如果发生同样情况，中国警方和中国的专制政权又会怎么做呢？

对于国际奥运会来说，东京奥运会并不是一次非同寻常的挑战：疫情使整个世界都受到了影响，东京并非例外，所以为遇到的问题寻找借口也并不困难。2022年的北京冬奥会则是一场更大的挑战，毕竟国际奥委会的高层并非别无选择。没有人强迫国际奥委会在2008年之后，又一次将奥运会主办权交给一个蔑视人权的政府。这是一个存在酷刑和再教育营的国家，一个压制西藏和新疆少数民族的国家，一个限制香港人民主和言论自由的国家。”

评论写道，国际奥委会当年曾一厢情愿地认为，2008年北京奥运会之后，中国将会变得自由而开放。事实却是，2008年之后，中国的人权状况非但没有好转，反而变得更为糟糕。评论写道：

“中国是个大国，政界当然无法在各个层面上同中国摆脱干系。但国际奥运会偏偏将全球第一个举办过夏季和冬季奥运会的荣誉赋予北京，无疑是一个可怕的信号，也是一个天大的讽刺。”

Olympische Spiele Tokio | Turnen Quan Hongchan China

年仅14岁的全红婵夺得跳水冠军，即赢得了掌声，也激发了讨论。


本届东京奥运会期间，中国14岁的跳水选手全红婵以精湛的技术获得了金牌。她的出色表现即赢得了掌声，也引发了不少的讨论。德国奥委会主席霍尔曼接受《图片报》采访时，对低龄选手参加奥运会的现象提出强烈批评。他表示：

“这位中国小姑娘三年、五年或八年前的日常生活会是什么样子，我简直不敢去想。我认为，从这个角度去思考，就会发现问题的严重性。我现场观看了这场比赛，我觉得让越来越小的选手参加比赛是不负责任的，因为他们进入竞技体育领域的年龄也会越来越小。我的批评并不是针对比赛本身，因为比赛期间还可以有人照顾这些孩童。我关心的问题是，我们能强迫小小年龄的孩子就去接受艰苦而残酷的训练吗？孩子肯定不愿意这样做！”
 

 

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

© 2021德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究

相关内容

(171215) -- BEIJING, Dec. 15, 2017 () -- The emblem of Beijing 2022 Olympic Winter Games is unveiled during the enblem launch ceremony for the Beijing 2022 Olympic and Paralympic Winter Games in Bejing, capital of China, Dec. 15, 2017. (/Ju Huanzong)

人权组织：北京奥运过后 人权并未改善 07.08.2021

国际人权组织——“人权观察”呼吁国际奥委会立即向中国政府施压。该非政府组织在一份声明中表示担心， 2022 年北京冬奥会和冬残奥会有可能成为“中共雪中胜举”。

BEIJING, CHINA - APRIL 03: Meng Lingxuan and Chen Lang of China compete in the figure skating test event for the 2022 Beijing Winter Olympic Games at the Capital Indoor Stadium on April 3, 2021 in Beijing, China. A Meet in Beijing ice test event for the 2022 Winter Olympics will be held from April 1-10. (Photo by Emmanuel Wong/Getty Images)

东奥结束迎冬奥 政治体育分不清 09.08.2021

东京奥运会刚刚落下帷幕，半年后的北京冬奥会近在眼前。这场赛事将受到疫情因素的怎样影响？北京当局又如何回应外界有关人权问题的指控？

Das Logo des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Der Deutsche Olympische Sportbund hält ein Festhalten an einer Bewerbung der Rhein-Ruhr-Initiative um die Sommerspiele 2032 für falsch. (Zu dpa: «DOSB zu IOC-Votum für Brisbane: Deutsche Bewerbung nun unmöglich») +++ dpa-Bildfunk +++

德国奥委会：北京冬奥更加严格 07.08.2021

德国奥委会相信，受新冠疫情影响，6个月后开幕的北京冬季奥运会将实施比东京夏季奥运更严格的限制。 同时，国际奥委会做出了对佩戴毛主席像章的两位中国运动员的处理决定。