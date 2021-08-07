德语媒体：天大的讽刺

（德国之声中文网）《南德意志报》发表评论称，东京奥运会毕竟是在自由世界举办的体育赛事。在这里，人们不必担心奥运会筹备期间有人会消失、有人会被强制搬迁，更不会有人因为批评政府或者批评体育官员，而被投入监狱。这篇题为《天大的讽刺》的评论写道：

“东京奥运会期间，白俄罗斯运动员克里斯蒂娜·季马诺夫斯卡娅（Kristina Timanowskaja）因发表批评言论，而遭本国官员强制返国。幸好东京机场的警察没有将她交给卢卡申科专制政权，而是为她提供了保护。试想一下，如果发生同样情况，中国警方和中国的专制政权又会怎么做呢？

对于国际奥运会来说，东京奥运会并不是一次非同寻常的挑战：疫情使整个世界都受到了影响，东京并非例外，所以为遇到的问题寻找借口也并不困难。2022年的北京冬奥会则是一场更大的挑战，毕竟国际奥委会的高层并非别无选择。没有人强迫国际奥委会在2008年之后，又一次将奥运会主办权交给一个蔑视人权的政府。这是一个存在酷刑和再教育营的国家，一个压制西藏和新疆少数民族的国家，一个限制香港人民主和言论自由的国家。”

评论写道，国际奥委会当年曾一厢情愿地认为，2008年北京奥运会之后，中国将会变得自由而开放。事实却是，2008年之后，中国的人权状况非但没有好转，反而变得更为糟糕。评论写道：

“中国是个大国，政界当然无法在各个层面上同中国摆脱干系。但国际奥运会偏偏将全球第一个举办过夏季和冬季奥运会的荣誉赋予北京，无疑是一个可怕的信号，也是一个天大的讽刺。”



本届东京奥运会期间，中国14岁的跳水选手全红婵以精湛的技术获得了金牌。她的出色表现即赢得了掌声，也引发了不少的讨论。德国奥委会主席霍尔曼接受《图片报》采访时，对低龄选手参加奥运会的现象提出强烈批评。他表示：

“这位中国小姑娘三年、五年或八年前的日常生活会是什么样子，我简直不敢去想。我认为，从这个角度去思考，就会发现问题的严重性。我现场观看了这场比赛，我觉得让越来越小的选手参加比赛是不负责任的，因为他们进入竞技体育领域的年龄也会越来越小。我的批评并不是针对比赛本身，因为比赛期间还可以有人照顾这些孩童。我关心的问题是，我们能强迫小小年龄的孩子就去接受艰苦而残酷的训练吗？孩子肯定不愿意这样做！”



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