德语媒体：大权独揽的习近平

（德国之声中文网》《法兰克福汇报》撰文指出，2012年，习近平上任伊始，《纽约时报》就做了一个极其大胆的预测：作为新一届中共总书记，习近平将会把毛泽东的遗体请出天安门广场，而狱中的诺贝尔和平奖得主刘晓波将会重获自由。后来的事实证明，这个预测显然是大错而特错了。《法兰克福汇报》题为《大权独揽的习近平》的文章写道：

"纽时专栏记者纪思道（ Nicholas Kristof）曾两次获得普利策奖，也写过多部中国问题的专著。而当时对习近平做出积极预判的，并非只有纪思道。即使是美国情报机构以及中国的反政府人士，也都曾对这位新一代党和国家领导人寄予厚望。然而事与愿违，真实的习近平却是一位尽显专制本能和反时代潮流的统治者。如此多的中国问题专家对习近平进行了误判，也是事出有因的：一方面，中国的权力高层一直是黑箱作业，外界知之甚少。另一方面，纪思道等人做出积极预判也是基于他们良好的期望和信念，那就是中国已从一个贫困国家实现了快速崛起，新出现的中产阶级迟早会要求政治上的开放。

而习近平所要极力阻止的，恰恰是这种要求政治开放的力量。如果分析习近平十年来的施政主轴，不难发现那就是苏联的解体以及中共对重蹈苏共覆辙的担忧。在习近平眼中，前不久刚刚去世的戈尔巴乔夫是一个小丑，因为正是他向西方自由民主思想开放门户，从而落入了西方的陷阱。习近平在历次讲话中总是不厌其烦地强调，中国应当吸取教训。习近平上台后不久就在一次讲话中称：'一个政权的垮台往往是从意识形态领域开始的。'也正因为如此，习近平掌权后，开始逐步在中小学、大学、影视、电游以及网络中清除西方思想，并以其民族主义和马列主义的意识形态取而代之。

与此同时，习近平还将权力高度集中在他自己的手中，以至于现在也完全看不出他任期会结束的迹象。本周日即将召开的党代会上，他将会让代表们表决确认他的第三个任期。就此，毛泽东暴政结束之后，为了避免重新出现一人专权而在党内形成的任期共识，也将被习近平打破。目前，没有任何迹象显示，现年69岁的习近平会在2027年交出权力，至少目前并没有确定潜在的接班人选。澳大利亚前总理、中国通陆克文甚至宣称，习近平将至少会执政到2037年。"

《法兰克福汇报》大篇幅回顾了习近平过去十年的执政经历。文章写道，从坚持清零策略就可以看出，对习近平来说，保住党的领导地位是重中之重，经济发展均在其次。

"在独裁政权下评判民意的可能范围内，习近平似乎仍受到民众的拥戴。他所发起的反腐运动中，470万党政干部受到调查，这为他赢得了广泛的支持。当然，一个被疏忽的事实却是，即使没有习近平惩治贪官，独立的媒体、法庭以及公民社会也同样能够打击腐败。同样，习近平对富裕阶层奢华生活的批判，也受到了普通民众的欢迎。此外，习近平在贫困地区开展的扶贫措施也受到广泛赞誉，尽管专家们指出扶贫更需要结构性的改革。军队的现代化改造以及习近平推崇的战狼外交，极大地助长了中国的民族主义。中小学和大学的教条化灌输，培养出了一代热爱共产党的年轻人。

不过，当这些年轻人在就业市场上遇到挫折后，他们的爱国热情想必将会快速降温。中国的青年失业率已经达到20%。中国经济也处在过去几十年以来最糟糕的阶段。过去几个月当中，民众对清零政策的不满变得越来越普遍。尽管如此，还是很难想象中国会出现伊朗那样规模的抗议浪潮，毕竟中国拥有天罗地网般的数码监控设施，网络也受到严格审理，在没有独立新闻来源和批评者遭到严厉打压的情况下，大规模民众动员变得难上加难。"

过去几个月来，世界经济一直处于低迷状态，目前也没有好转的迹象。国际货币基金再度下调了对明年经济发展的预估。《新苏黎世报》报道称：

"全球经济正在快速下滑，多年来一项以乐观而著称的国际货币基金也已连续第四个季度对经济预估进行了下调。主要有三个因素令人担忧：其一，俄罗斯对乌克兰发动的侵略战争。其二，难以克服的通货膨胀以及与之相关的生活成本上扬。其三，中国经济的严重降温。

根据最新的《全球经济展望》，2021年全球经济6%的增长率将在2022年减半，只能达到3.2%。而2023年，经济疲软的趋势仍会继续，预计只能增长2.7%。抛开2008年全球金融危机和新冠疫情最严重的时期不计，这将是2001年以来最低水平的经济增长。同此前的全球经济疲软时期不同的是，这一次，美国、欧元区以及中国等三大经济体都深陷危机，形成了同步的经济放缓。"

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