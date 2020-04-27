 德语媒体：大有深意的台湾口罩 | 媒体看中国 | DW | 01.05.2020

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德语媒体：大有深意的台湾口罩

台湾捐赠德国口罩一事引起《明镜周刊》的注意，该媒体发表的一篇指出，这不仅仅是示好之举，也是一种外交信号。《柏林晨报》则分析了特朗普让中国为新冠疫情负责的背后原因。

BdTD | Bild des Tages Deutsch | Graffiti in Berlin (Getty Images/AFP/J. MacDougall)

（德国之声中文网）《明镜周刊》（Der Spiegel）本周五（5月1日）发表的一篇文章谈到台湾上个月捐赠德国100万片口罩的事情时指出，因为迅速采取了有效的防疫措施，台湾是感染率最低的国家之一："面对强大的对手中国，现在，这个拥有2300万居民的国家正在争取更多的国际权利和影响力……台湾向美国、意大利和其他国家捐助的口罩不仅仅是示好，也是一种外交信号。"

正因如此，台湾驻德国代表处代表谢志伟前往法兰克福停机坪见证了口罩的运抵。由于德国与台湾没有正式的外交关系，谢并没有"大使"的头衔，而是"代表"。谢志伟告诉《明镜周刊》自己的应对之道： "我现在都自称是船主Bootschafter，两个字母o，因为我们都在同一条船上。"

德国卫生部长施潘（Jens Spahn）对台湾捐赠的口罩正式表达了感谢。文章作者Laurenz Schreiner写道："对德国政府来说，这番感激是一个敏感话题。几天之前的新闻发布会上，当政府发言人塞伯特（Steffen Seibert）被问及有关口罩捐赠的问题时，他回避并且没有使用'台湾'的名称。"

题目为"带来口罩的男子"（Der Mann mit den Masken）的文章援引谢志伟表示："说实话，真是一个奇怪的场面。" 施潘用了14天才发出了感谢之声。尽管经历了漫长的等待，但对于台湾来说却是一次小小的成功，一种罕见的认可。

Prof. Dr. Jhy-Wey Shieh (DW/B. Chiu)

台湾驻德代表谢志伟（资料图片）

谢志伟目前尤其希望能够得到世界卫生组织的承认。说到这个问题他情绪激动地说："不幸的是，世卫组织世卫已沦为中共政权的走卒。" 因为在新冠危机中的谨慎防疫，已有多名德国议员呼吁台湾应享有世卫组织观察员地位。

作者接着写道："台湾从这场新冠危机是否受到益处？谢志伟表示，'这种说法过于残忍，虽然从最终效果来看确实如此，但是这个结果是以牺牲人为代价的，我不愿意从这个角度来看'。"

特朗普的战略

"不管新冠疫情还会让美国出现多少感染者和死者，对于这场危机造成的数万亿经济损失该由谁负责的问题，数天以来对特朗普来说已经是再清楚不过--中国。"《柏林晨报》（Berliner Morgenpost）本周五发表的一篇文章开头这样写道。作者Dirk Hautkapp接着写道，特朗普认为，因为中国的疏忽，病毒传播到了世界各地，推迟了一周时间才向国际发出警示，没有尽早控制住疫情局势。

题目为"特朗普看到病毒源于中国实验室的证据 "（Trump sieht Hinweise für Corona Ursprung in Labor in China）的文章写道，面对美国媒体询问是否掌握病毒源于中国实验室的证据时，他回应表示是的，但没有进一步说明细节。

文章写道："有美国国会民主党的中国专家发出警告，如果特朗普使出与已经持续两年的中美贸易战所相当的惩罚措施，北京恐会进行反击。但也不排除这是特朗普虚张声势的做法。专家们指出，特朗普需要一个罪人来转移自己在应对美国新冠危机中犯下的错误。他们还表示，之前一月底的时候，特朗普的态度听起来和现在很不一样。"

文章接着写道："1月24日，这位美国总统在推特上表示：'中国为了减少新冠病毒的传播作出了巨大的努力。美国对这一努力和透明表示感谢。一切都会变得更好。我特别代表美国人民感谢习主席！'三个月后，感激之情荡然无存。"

 

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

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