德语媒体：大数据也要姓党？

《商报》刊文评点了“滴滴”等中国互联网企业近期频遭打压，指出中国政府将在今后几个月从私营企业手中全面夺回对大数据的控制权。《世界报》则刊文感叹，西方社会至今对中共了解甚少，这个百年政党最为突出的其实是学习适应能力。
(德国之声中文网)杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"争夺数据权力 - 北京想要抢回完全控制权"为题，刊发评论指出，滴滴、满帮等互联网企业近期连遭打压说明，中国私营企业不受阻拦地运用大数据的时代已经结束，中国政府如今越来越意识到数据的价值。
"长期以来，中国科技企业几乎能不受监管地搜集用户数据，还时常能获取海量的警方数据、政府部门数据。这种野蛮生长模式早晚会终结，然而，造成如今突然政策转向的背后力量，依然大得令人震惊。"
"就在今年初，中国社会各界还在讨论打造一个公私混合的数字化社会。现在，这种声音已经完全听不到。北京想用即将在今年秋天生效的《数据安全法》阻止某些数据流往国外供他人分析研究。"
"因此，所谓的数据保护其实也被用作了科技战的武器。德国企业也将受到这一浪潮的影响，比如需要大数据来推动自动驾驶技术的德国汽车厂商。"
"即将生效的《数据安全法》在正文中突出了"国家核心数据"。这指的是出于公共利益而采集的数据。企业如果不当使用了这类数据，就会面临高额惩罚。中国当局由此掌握了一项强有力的武器。至于北京究竟会如何使用这项武器，今后几个月就会明朗。"
柏林出版的德国《世界报》以"中共善变堪比变色龙"为题，刊发了该报驻北京记者撰写的评论。文章认为，整个西方社会至今对已有百年历史的中共之行为方式知之甚少，这将会造成严重的误判。
"中共曾经安然度过多次重大历史性事件，首当其冲的就是苏联解体。当时，西方人在说'历史的终结'，认为自由民主与市场经济已经获得最终胜利，中共崩溃只是一个时间问题。可是，那些西方评论人士等到今天也没等来中共的崩溃。"
文章随后盘点指出，西方人后来还认为，经济增长必然导致政治自由化、互联网必然打破中共的舆论垄断、新冠疫情就会是中共的"切尔诺贝利时刻"，这一切预言都一一落空。"西方人对中共知之甚少，总是以为它是一块顽固不化的巨石。其实，中共更像一条变色龙，其经久不衰的秘诀正是不断变化适应现实的能力。"
作者认为，一方面，中共确实在全面监控社会，但另一方面，中共的行政体制也异常高效，新冠疫情爆发后的快速动员就是典型例证。而且，中共也不拘泥于意识形态，甚至还积极吸纳私营企业家入党。"如今的中共早已成为了百万富翁们的政党。他们唯一尊崇的意识形态就是维护自身的统治地位。党本身就是一个不断学习的体系。"
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