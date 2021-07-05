德语媒体：大数据也要姓党？

(德国之声中文网)杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"争夺数据权力 - 北京想要抢回完全控制权"为题，刊发评论指出，滴滴、满帮等互联网企业近期连遭打压说明，中国私营企业不受阻拦地运用大数据的时代已经结束，中国政府如今越来越意识到数据的价值。

"长期以来，中国科技企业几乎能不受监管地搜集用户数据，还时常能获取海量的警方数据、政府部门数据。这种野蛮生长模式早晚会终结，然而，造成如今突然政策转向的背后力量，依然大得令人震惊。"

"就在今年初，中国社会各界还在讨论打造一个公私混合的数字化社会。现在，这种声音已经完全听不到。北京想用即将在今年秋天生效的《数据安全法》阻止某些数据流往国外供他人分析研究。"

"因此，所谓的数据保护其实也被用作了科技战的武器。德国企业也将受到这一浪潮的影响，比如需要大数据来推动自动驾驶技术的德国汽车厂商。"

"即将生效的《数据安全法》在正文中突出了"国家核心数据"。这指的是出于公共利益而采集的数据。企业如果不当使用了这类数据，就会面临高额惩罚。中国当局由此掌握了一项强有力的武器。至于北京究竟会如何使用这项武器，今后几个月就会明朗。"

柏林出版的德国《世界报》以"中共善变堪比变色龙"为题，刊发了该报驻北京记者撰写的评论。文章认为，整个西方社会至今对已有百年历史的中共之行为方式知之甚少，这将会造成严重的误判。

"中共曾经安然度过多次重大历史性事件，首当其冲的就是苏联解体。当时，西方人在说'历史的终结'，认为自由民主与市场经济已经获得最终胜利，中共崩溃只是一个时间问题。可是，那些西方评论人士等到今天也没等来中共的崩溃。"

文章随后盘点指出，西方人后来还认为，经济增长必然导致政治自由化、互联网必然打破中共的舆论垄断、新冠疫情就会是中共的"切尔诺贝利时刻"，这一切预言都一一落空。"西方人对中共知之甚少，总是以为它是一块顽固不化的巨石。其实，中共更像一条变色龙，其经久不衰的秘诀正是不断变化适应现实的能力。"

作者认为，一方面，中共确实在全面监控社会，但另一方面，中共的行政体制也异常高效，新冠疫情爆发后的快速动员就是典型例证。而且，中共也不拘泥于意识形态，甚至还积极吸纳私营企业家入党。"如今的中共早已成为了百万富翁们的政党。他们唯一尊崇的意识形态就是维护自身的统治地位。党本身就是一个不断学习的体系。"

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