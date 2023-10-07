德语媒体：大国夹缝间的小国命运

（德国之声中文网）慕尼黑出版的《南德意志报》以"在欲望的海洋里"为题，刊发评论指出，马尔代夫亲北京候选人当选总统，将对中印两国在印度洋的争权夺势产生影响。

"马尔代夫民众的生活并不轻松。自从两个大国在这里争权夺势之后，局势就更加复杂了。中国和印度都想让马尔代夫成为自己在印度洋的盟友。这片海洋有多条重要的贸易航道。"

"现在，马尔代夫的政权发生了更迭，印度的朋友败选，胜选的则是穆伊祖(Mohamed Muizzu)，他被认为会再次向北京敞开大门。多年前，时任总统亚明(Abdulla Yameen)也曾经这么做。北京将会为政权更迭感到高兴，印度则会遭受打击，尤其是考虑到不太再有可能与马尔代夫开展军事合作。"

"显然，许多选民都觉得亲印度的政策有点过分。穆伊祖已经暗示，印度军队将必须撤出马尔代夫。新总统显然在构想和中印两个大国都打造一种有利可图的关系。从穆伊祖的角度出发，这固然是合理的。但是实际操作起来却是高难度的走钢丝。"

"面对这种困境的不仅仅是马尔代夫，许多亚洲效果都有这样的难题：身陷中印、抑或中美争霸的夹缝中。一方面，只要小国的命运没有被其中某一个大国单方面拿捏，其在谈判桌上的筹码就能增加。另一方面，小国也面临越来越大的压力，担心随着局势的激化，总有一天不得不明确站队。想要置身事外？在对国际贸易有着巨大意义的印度洋，这绝不可能。"

瑞士《新苏黎世报》以"全球专制政权正在团结摧毁基于规则的国际秩序"为题，刊发评论指出，西方国家长期以来都以为专制国家各自之间的分歧太大，因此无法结成足以撼动西方的长期同盟。但是现在俄罗斯、朝鲜、伊朗以及中国正在结盟，沙特、叙利亚等国也在加入其中，而西方国家阻止全面战争的地方就在乌克兰。

"习近平的极权政权将马列主义意识形态和极端民族主义、文化沙文主义优越论结合起来，认为中国由于自己的文明史注定要当人类领袖。这种称霸企图固然无法和其他专制国家相容，但是并不会阻止这些国家为了摧毁西方民主及其基于普世价值观的国际秩序而团结起来。"

文章接着指出，俄罗斯的好战行为其实正中习近平下怀，因为国际局势失稳有利于中国趁乱攻打民主之岛台湾。

"所以，自由世界的未来毫无疑问取决于乌克兰。西方国家现在必须尽全力让遭受强敌侵略的乌克兰获得全面、快速的胜利。普京的俄罗斯只有遭受一场标志性的军事惨败，方能阻挡反西方轴心国的攻势。西方国家现在依然有机会来阻止那些不知疲倦、孜孜以求瓦解西方阵营的国家发动一场全球性的武装冲突。"

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